Muôn kiểu lý do ra đường: Từ Bến Tre qua Sóc Trăng vì sợ bạn gái chia tay

Dân trí Trong đợt giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 vừa qua ở Sóc Trăng, lực lượng chức năng phát hiện nhiều người ra đường với những lý do "không đỡ nổi"

Trong quá trình làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian giãn cách xã hội, Thượng úy Nguyễn Hồng Anh (cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Sóc Trăng) cho biết, mặc dù tỉnh đã yêu cầu người dân không được ra đường khi không cần thiết nhưng nhiều người vẫn tìm cách ra đường với lý do khác nhau.

"Có những lý do người dân ra đường khiến người đang thực thi công vụ cũng không thể ngờ đến…", thượng úy Hồng Anh chia sẻ.

Thượng úy Nguyễn Hồng Anh kể, trong đợt giãn cách xã hội từ ngày 19/7 - 2/8, có hôm anh em đang trực chốt trên quốc lộ, phát hiện một nam thanh niên đi xe máy nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

"Nam thanh niên cho biết anh ta quê ở Bến Tre, sang thị xã Vĩnh Châu (tỉnh Sóc Trăng) để… thăm bạn gái. Anh ta năn nỉ chúng tôi cho đi. Chúng tôi giải thích cho anh biết không thể giải quyết thì anh ta khóc rồi nói bạn gái em kêu bữa nay không sang là bỏ, không yêu đương gì nữa. Nghe anh ta vừa kể vừa khóc thấy tội nghiệp mà cũng buồn cười", thượng úy Hồng Anh kể lại.

Một người dân ra đường để mua mì gói và mấy quả cà chua trong đêm 2/8.

Có lần khác, một thanh niên ra đường xin đi mua gạo nên được thượng úy Nguyễn Hồng Anh và các cán bộ trực chốt cho qua. Khi thanh niên này quay về thì có chở theo một bao rất to trên xe.

"Hôm sau anh ta lại xin đi mua gạo với lý do nhà đông người nên nhanh hết. Đến chiều anh ta trở về cũng với một bao rất to trên xe nhưng khi chúng tôi kiểm tra thì không phải là gạo. Hóa ra anh ta ngụy trang và cuối cùng thú nhận là nói dối để đi chơi. Sau lần bị phát hiện, anh ta không thấy xuất hiện ở chốt nữa", thượng úy Hồng Anh nhớ lại.

Khoảng 10h ngày 2/8, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 phường 4 (TP Sóc Trăng) phát hiện một thanh niên lạ mặt tại bến đò thuộc khóm 1 (phường 4). Trong lúc đang khai thác thông tin thì người này xuống xuồng máy định bỏ chạy nhưng bị lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời giữ lại.

Người này khai tên H.M.C. (20 tuổi, nhà ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng). Về lý do có mặt tại phường 4 (TP Sóc Trăng) thì C. cho biết do máy sản xuất nông nghiệp nên đi sửa.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm đối với C. khi đối tượng này đã đi qua nhiều vùng dịch trong tỉnh Sóc Trăng (Ảnh: Bạn đọc cung cấp).

Người dân rất bức xúc với hành vi của C. khi ra đường không có lý do chính đáng, di chuyển qua nhiều địa phương, trong đó có những vùng đang có dịch Covid-19 lây trong cộng đồng đang bị phong tỏa. Lực lượng chức năng đã phải test nhanh.

Hiện tại, Sóc Trăng đang trong đợt giãn cách lần thứ 2 và hạn chế người dân ra đường vào ban đêm nhưng vẫn có một số người ra đường sau 20h với lý do.

Lực lượng chức năng đã nhắc nhở người dân nên hạn chế ra ngoài để đảm bảo công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Cao Xuân Lương