Mẹ đơn thân qua đời tại phòng trọ, bé 2 tuổi tự sống sót nhiều ngày cạnh mẹ

Bi kịch này xảy ra hôm 17/8, gây chấn động dư luận và lan tỏa rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc. Theo đó, cảnh sát nhận được tin báo từ một người bạn của cô Zheng Yu. Sau nhiều ngày không liên lạc được, người bạn này đã đến nhà Zheng tại huyện Thương Nam (Ôn Châu, Chiết Giang) để kiểm tra.

Cô Zheng được phát hiện đã qua đời trong căn nhà chật chội, để lại cậu con trai nhỏ - tên thân mật là Mianmian - ở một mình trong không rõ bao nhiêu ngày.

Zheng được phát hiện đã chết trong ngôi nhà bừa bộn của mình, bỏ lại cậu con trai nhỏ Mianmian ở nhà một mình (Ảnh: South China Morning Post).

Trong khoảng thời gian đó, cậu bé chỉ cầm cự sự sống bằng những gì tìm được trong căn phòng như thạch rau câu, đồ ăn vặt, một quả bí đỏ đã bị gặm dở và nước trà thảo mộc vương vãi khắp giường trong căn phòng chỉ rộng 10m².

Khi cảnh sát tới nơi, Mianmian được tìm thấy trong tình trạng dơ bẩn, chỉ mặc áo thun ngắn tay và mang chiếc tã đã bẩn. Một người hàng xóm tốt bụng ngay lập tức đưa cậu bé về, tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo mới và nấu mì trứng cho cậu bé ăn trước khi bé được đưa đến bệnh viện.

Sau cái chết đột ngột của mẹ, cậu bé sống sót nhờ đồ ăn vặt tìm thấy trong căn phòng (Ảnh: South China Morning Post).

Theo South China Morning Post, Zheng là một bà mẹ đơn thân, phải đối diện với muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Cha và mẹ cô đều là người khuyết tật trí tuệ, sống dựa vào trợ cấp xã hội, nên Zheng và em gái được bà nuôi dưỡng từ nhỏ.

Zheng có ba người con với ba mối quan hệ khác nhau, hai con đầu được cha ruột nuôi dưỡng và Mianmian sống với cô.

Cha của Mianmian cho biết, anh quen Zheng qua mạng và cả hai chưa từng đăng ký kết hôn. Tháng 2/2023, Zheng sinh ra Mianmian, nhưng quan hệ giữa Zheng và anh nhanh chóng rạn nứt. Lần cuối cùng cả hai liên lạc với nhau là vào tháng 2. Sau đó Zheng chặn anh trên mạng xã hội.

Trên mạng xã hội từng xuất hiện nhiều bài đăng cho thấy Zheng gặp vấn đề về sức khỏe, có video ghi lại cảnh cô tiêm thuốc, chia sẻ tình trạng huyết áp. Gia đình Zheng nghi ngờ cô qua đời vì cơn bạo bệnh đột ngột và khẳng định chắc chắn cô "sẽ không bao giờ bỏ con để làm chuyện dại dột".

"Cô ấy không được phép nuôi hai đứa con trước, nên cô ấy gắn bó đặc biệt với con trai út này. Cô ấy từng nói sẽ dựa vào cậu bé khi về già. Cô ấy thậm chí từng dọa tự tử để giành quyền nuôi con", một người thân tên Chen Lin chia sẻ

Kết quả khám y tế xác nhận Mianmian không bị tổn thương về thể chất. Bé hiện được cha ruột đón về nuôi dưỡng, trong khi người cha này đã có tổng cộng 5 đứa con phải chăm lo.

Mianmian được đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe sau khi được phát hiện (Ảnh: South China Morning).

Sự việc được tờ báo Dahe Daily đưa tin, thổi bùng làn sóng bàn luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người bày tỏ niềm thương xót sâu sắc cho người mẹ bạc mệnh và đứa trẻ.

Một người bình luận: "Điều khiến tôi day dứt nhất là cả cha mẹ cô ấy đều khuyết tật trí tuệ. Chính bản thân cô ấy đã trải qua ba cuộc hôn nhân trước tuổi 28. Cô ấy chỉ được công chúng biết đến qua một kết cục bi thảm như vậy.

Điều này cho thấy bất hạnh mà cô ấy phải gánh chịu trong đời. Mong cô ấy được tái sinh trong bình an và có một cuộc đời hạnh phúc, khỏe mạnh".