Nữ chiến sĩ công an truyền cảm hứng qua đời sau gần 6 năm mắc ung thư

Những dòng tiễn biệt nghẹn ngào

Trên trang cá nhân, anh Đặng Trung Nghĩa nghẹn ngào viết: “Cảm ơn em vì đã đến, em đã làm rất tốt rồi. Tạm biệt”. Dòng trạng thái là lời tiễn đưa vợ anh sau chặng đường dài chị chống chọi với căn bệnh ung thư.

Người thân của gia đình xác nhận với phóng viên Dân trí: “Hà Thu mất ý thức từ hôm 17/9, 1h sáng 18/9, gia đình đưa cháu về, đến chiều thì cháu mất”.

Bức ảnh thờ của chị Hà Thu được chụp từ năm ngoái (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều người thân, bạn bè đã để lại những chia sẻ đầy tình cảm trên trang cá nhân của chị Thu. “Thương em, cô gái mạnh mẽ. Em đã cố gắng hết sức rồi, giờ là lúc nghỉ ngơi em nhé”, một người viết.

Một người thân nghẹn ngào: “Kỷ niệm mấy cậu cháu còn đây mà giờ cháu của cậu không còn nữa. Vĩnh biệt cháu của các cậu”.

Người khác xúc động: “Cuối cùng chiến binh ấy cũng đã mãi mãi ra đi. Chị đã rất cố gắng rồi. Giờ là lúc chị không còn đau đớn nữa. Chị an nghỉ nhé”.

Ngày 10/9, trong bài đăng cuối cùng trên Facebook, chị Thu cho biết vừa ra Hà Nội truyền hóa chất, đồng thời bày tỏ tiếc nuối khi lỡ hẹn ngày khai giảng của con trai.

“Em vào thăm mẹ cũng chẳng hỏi gì đến đồ chơi, mẹ thương em, mẹ nhớ em lắm. Mẹ hứa mua cho em mà chưa thực hiện, mẹ hư quá em nhỉ? Em đợi mẹ nhé, mẹ sẽ cố gắng để về sớm với em, mẹ yêu em nhất trên đời”, chị nhắn nhủ con.

Cũng trong bài viết này, chị chia sẻ về tình trạng sức khỏe yếu ớt: “Chưa kịp ăn cơm đã lại lên cơn co giật, động kinh phải đi cấp cứu, đến hôm nay vẫn chưa ổn. Em ăn kém, ngủ kém, đau và mệt nhiều, cân nặng chỉ còn 38kg. Em yếu quá nên ít cầm điện thoại, không còn mấy sức để trả lời tin nhắn của mọi người, mong các bác thông cảm”.

Chị Thu vừa đón sinh nhật cách đây hơn 1 tháng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ngày 9/8, chị Thu đón sinh nhật tuổi 33 trong vòng tay người thân, bạn bè. Trong bài đăng, chị như dự liệu cho tình trạng của mình: “Dù hôm nay vẫn còn rất mệt nhưng em tranh thủ đăng vài dòng cảm ơn mọi người và những tấm ảnh kỷ niệm. Biết đâu năm sau không được đăng nữa thì sao, nên phải tranh thủ ngay mọi người nhỉ?”.

Hành trình dài chống chọi ung thư

Chị Thu từng là công an huyện Mai Sơn (nay là xã Mai Sơn). Chị phát hiện ung thư vú giai đoạn cuối sau khi sinh con trai vào cuối năm 2019. Khi biết bệnh đã di căn phổi, não, xương, chị lựa chọn điều trị tích cực, bền bỉ với hy vọng kéo dài thời gian sống để ở bên con.

Gần 6 năm qua, chị trải qua hàng chục lần truyền hóa chất, xạ trị cùng nhiều đợt nhập viện vì biến chứng. Có giai đoạn chị phải thở oxy liên tục, cơ thể suy kiệt, nằm liệt giường.

Dẫu vậy, chị luôn giữ nụ cười, động viên bố mẹ và gia đình: “Con không sao đâu, bố mẹ yên tâm nhé”. Đằng sau sự lạc quan ấy là những đau đớn mà chị chọn giấu kín.

Biết bệnh tình không thể chữa khỏi, chị Thu từng hai lần tự chụp ảnh thờ cho mình. Chị muốn khi ra đi, con trai sẽ nhớ về mẹ với hình ảnh “xinh đẹp, kiên cường” chứ không phải gương mặt hốc hác vì bệnh tật.

Trong các bài đăng trên trang cá nhân, chị Thu luôn giữ tinh thần tích cực (Ảnh: Facebook nhân vật).

Chị cũng viết những lá thư tay gửi con, dặn dò ngày con lớn, mong con luôn sống tử tế, yêu thương và biết ơn cuộc đời. Đó là cách người mẹ trẻ gửi lại tình yêu bất diệt, dù chị không thể đồng hành cùng con lâu hơn.

Câu chuyện của chị Thu từng được Dân trí nhiều lần phản ánh, chạm tới trái tim hàng triệu độc giả. Nữ chiến sĩ công an không chỉ được nhớ đến với hình ảnh tận tụy trong công việc, mà còn với nghị lực phi thường trong cuộc chiến sinh tử.

Chị Thu đã khép lại hành trình kiên cường ở tuổi 33. Chị ra đi để lại biết bao tiếc thương từ gia đình, bạn bè, đồng đội và những ai từng dõi theo hành trình của chị.