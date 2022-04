Masterise cùng UNICEF cải thiện môi trường sống và giáo dục cho trẻ em Việt

Chiều ngày 27/4, Tập đoàn Masterise Group công bố chương trình "Build A Better Future - Kiến tạo tương lai".

Chương trình "Build A Better Future - Kiến tạo tương lai" của Masterise

Phát biểu tại sự kiện, ông Jason Turnbull, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Masterise Homes cho biết, đây là chương trình hành động vì cộng đồng dài hạn đầu tiên của Masterise tại Việt Nam. Trước đó, doanh nghiệp đã ký kết hợp tác với 2 đối tác danh tiếng Anh Quốc để đưa những giải pháp thiết kế tiên tiến vào khu đô thị The Global City, nhằm phát triển dự án này thành một khu đô thị bền vững, đem đến giá trị dài hạn cho sức khỏe của cư dân, từng sản phẩm bất động sản trong khu đô thị và trên hết là môi trường - khí hậu nói chung.

"Chúng tôi hiểu rằng hành động nhỏ sẽ tạo những điều vĩ đại. Thông qua chương trình, Masterise Group mong muốn cùng các đối tác có chung chí hướng nỗ lực thực hiện cam kết nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt Nam và góp phần xây dựng cộng đồng bền vững", ông Jason Turnbull nói.

Đại diện Masterise Group, ông Jason Turnbull, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính Masterise Homes cùng các đối tác đồng hành với chương trình "Build A Better Future - Kiến tạo tương lai" (Ảnh: Masterise).

Những hoạt động trong chương trình đều được thiết kế nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (SDGs), giải quyết các vấn đề cấp bách trong nước, từ đó, đưa ra sáng kiến tiên tiến, giải pháp và hành động thiết thực, góp phần tạo dựng sự phồn vinh của cộng đồng và xã hội tại Việt Nam. Để hiện thực hóa mục tiêu này, Masterise Group đưa ra 3 mũi nhọn chiến lược gồm: Môi trường sống - giáo dục - cứu trợ nhân đạo.

Mũi nhọn thứ nhất là chú trọng xây dựng môi trường sống bền vững, thông qua nỗ lực xây dựng cơ sở hạ tầng chất lượng, kiến tạo những thành phố thông minh và bền vững theo tiêu chuẩn quốc tế. Đồng thời, tập đoàn hợp tác với các ban ngành, đoàn thể cấp trung ương xây dựng những công trình công cộng, phục vụ nhu cầu sử dụng và lợi ích của cộng đồng.

Mũi nhọn thứ hai là giáo dục - cũng là tiêu chí luôn được đề cao trong chuỗi hoạt động trước đó của tập đoàn. Để kiến tạo tương lai tốt đẹp hơn tại Việt Nam, Masterise Group đặt tiêu chí nâng cao chất lượng giáo dục và nhận thức xã hội, hướng đến xây dựng một nền giáo dục hòa nhập, bình đẳng, chất lượng và cơ hội học tập cho tất cả mọi người.

Thứ ba, trong nỗ lực cứu trợ nhân đạo, tập đoàn cam kết đồng hành, tương trợ, kết nối với cộng đồng cần trợ giúp cùng vượt qua những khó khăn chung như bão lũ, thiên tai, dịch bệnh. Mũi nhọn này không chỉ hướng đến SDGs, mà còn là nỗ lực của doanh nghiệp hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ - "không ai bị bỏ lại phía sau" trên con tàu tăng trưởng Việt Nam.

Chương trình "Build A Better Future - Kiến tạo tương lai" của Masterise Group đặt trọng tâm vào 3 mũi nhọn chiến lược: Môi trường sống - giáo dục - cứu trợ nhân đạo, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người Việt và xây dựng cộng đồng phát triển bền vững.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Masterise Group khởi động chương trình "Build A Better Future" bằng việc ký hợp tác chiến lược dài hạn với Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) giai đoạn 2022 - 2024. Dự án mang tên "Innovation for Children - Sáng kiến thay đổi tương lai", sẽ bao gồm nhiều chiến lược, hoạt động để nâng cao môi trường sống và chất lượng giáo dục cho thế hệ mai sau.

Chương trình triển khai thử nghiệm và áp dụng phương pháp học tập sáng tạo thông qua công nghệ; trao quyền để trẻ em trở thành người tạo ra sự thay đổi; xây dựng cộng đồng ứng phó thông minh với biến đổi khí hậu bằng thử nghiệm công nghệ nước sạch, vệ sinh và vệ sinh cá nhân (WASH), đánh giá tiết kiệm năng lượng, năng lượng tái tạo trong cấp nước nông thôn, thử nghiệm, xây dựng hướng dẫn về sử dụng năng lượng hiệu quả. Địa phương đầu tiên được lựa chọn để thí điểm là Sóc Trăng và sẽ nhân rộng ra các khu vực khác trong tương lai.

Đại diện Masterise Group và Unicef Việt Nam ký kết hợp tác cùng phối hợp triển khai dự án "Innovation for Children", nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống và giáo dục cho trẻ em Việt Nam (Ảnh: Masterise).

Theo bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, trẻ em không gây ra biến đổi khí hậu nhưng trẻ em và thanh thiếu niên lại chịu tác động nhiều nhất từ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đe dọa đến sức khỏe, dinh dưỡng, giáo dục, an toàn của các em, cũng như khiến các em không được tiếp cận các dịch vụ nước sạch và vệ sinh môi trường.

Bằng cách hỗ trợ các ưu tiên này cho trẻ em thông qua chương trình trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, Masterise Group đóng góp vào việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Với việc kêu gọi sự tham gia tích cực hơn của khu vực tư nhân, bà hoan nghênh sáng kiến của Masterise Group như một ví dụ về vai trò quan trọng của doanh nghiệp để cải thiện kết quả trong lĩnh vực phát triển cho trẻ em, đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước trong tương lai, giải quyết các thách thức của biến đổi khí hậu", đại diện UNICEF tại Việt Nam đánh giá.

Bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Masterise).

Ngoài ra, "Build A Better Future" cũng đang đồng hành dài hạn cùng tổ chức phi chính phủ Room to Read trong chương trình "Hỗ trợ giáo dục cho nữ sinh". Là hoạt động thuộc mũi nhọn chiến lược giáo dục, Masterise Group không dừng lại ở việc trao học bổng cho các nữ sinh khó khăn mà còn phối hợp cùng Room to Read và trường học, gia đình, cộng đồng địa phương phát triển các lớp học kỹ năng sống, tư vấn, hỗ trợ về tinh thần để trao quyền cho nữ sinh làm chủ tương lai của chính mình.

Trong năm 2022, Masterise Group công bố thêm các hoạt động và đối tác thuộc khuôn khổ chương trình "Build A Better Future" trên diện rộng từ Nam ra Bắc, với nhiều sáng kiến và hành động thiết thực để tiếp tục thực hiện cam kết nâng tầm chất lượng cuộc sống người Việt Nam, góp phần xây dựng cộng đồng bền vững cho thế hệ tương lai.