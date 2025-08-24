Mâm xôi “hot” nhất ngày hợp luyện diễu binh, chủ nhân tiết lộ điều bất ngờ

Từ sáng sớm 24/8, từng dòng người đổ về khu vực trung tâm Hà Nội để theo dõi màn hợp luyện máy bay và chờ buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 2 vào buổi tối. Nhiều gia đình, nhóm bạn không chỉ đến sớm để giữ chỗ đẹp mà còn mang theo cả đồ ăn, nước uống, sẵn sàng túc trực cả ngày.

Giữa không khí náo nhiệt, một mâm xôi ngũ sắc rực rỡ trên đường Hùng Vương (Hà Nội) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, thu hút ánh nhìn của hàng trăm người và nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Chị Hà (áo đen) và nhóm của mình từ Lạc Sơn xuống Thủ đô (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, chủ nhân của mâm xôi đặc biệt này là chị Hà, quê Lạc Sơn (Phú Thọ, trước đây thuộc Hòa Bình).

Chị kể, từ 3h30 sáng, chị cùng ba người bạn đã thuê xe xuống Hà Nội. Hơn 6h, nhóm có mặt trên đường Hùng Vương, chọn một chỗ đẹp để "cắm chốt".

Mâm cỗ được chị chuẩn bị từ nửa đêm hôm trước, bày biện đầy đủ gà luộc, thịt lợn Mường hấp sả, rau rừng, bánh uôi (còn gọi là bánh tình yêu), măng, ớt, muối hạt dổi, muối vừng và đặc biệt là xôi ngũ sắc - món ăn gắn liền với bản sắc người Mường.

Chị Hà kể: "Gà, lợn đều do nhà nuôi, rau hái từ vườn, bánh uôi mới làm trong đêm. Nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên, an toàn. Ngay cả màu xôi cũng được tạo từ lá cây, chứ không dùng phẩm màu. Ở nhà, gia đình tôi ít khi ăn đồ ngoài, chủ yếu dùng thực phẩm tự trồng".

Chị Hà cho biết chuẩn bị mâm xôi từ tối qua (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khoảng 9h sáng, mâm cỗ được bày ra. Hương thơm của gà luộc, xôi cùng sắc màu bắt mắt nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người xung quanh. Không ít người tò mò ghé lại, xin chụp ảnh, quay video và đăng lên mạng xã hội.

Đối với chị Hà, đây không chỉ là bữa cơm dã chiến trong lúc chờ diễu binh mà còn là dịp để giới thiệu ẩm thực Mường đến bạn bè bốn phương.

"Mọi người xung quanh rất thích, xuýt xoa khen ngợi. Đến 10h, chúng tôi quyết định "phá cỗ", chia sẻ cùng nhau cho vui. Vừa ăn vừa trò chuyện, không khí rất vui", chị nói.

Chị Hà không phải là người Mường, nhưng sinh ra và lớn lên ở vùng đất người Mường nên luôn dành tình cảm đặc biệt cho văn hóa, ẩm thực nơi đây. Điều khiến chị bất ngờ là mâm cỗ giản dị của mình lại "gây sốt" trên mạng.

"Chúng tôi chỉ nghĩ mang chút đặc sản quê xuống vừa để ăn trưa, vừa chụp một tấm hình kỷ niệm giữa lòng Thủ đô. Nhưng không ngờ được mọi người quan tâm đến vậy. Tôi thấy vui và tự hào về ẩm thực quê mình lắm chứ", chị Hà nói.

Nhóm "cắm chốt" tại đường Hùng Vương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, nhóm của chị Hà dự định sẽ đến Thủ đô vào ngày 2/9, nhưng lo ngại lượng người quá đông nên đã chọn đi từ hôm nay. Ngoài mâm cỗ, nhóm còn chuẩn bị nước điện giải, áo mưa, thuốc men… để sẵn sàng cho một ngày dài.

Khi được hỏi có tiếp tục mang ẩm thực quê hương xuống trong dịp lễ chính 2/9 hay không, chị Hà cho biết: "Chúng tôi vẫn đang cân nhắc. Có thể sẽ tham dự nhưng chỉ để hòa mình vào không khí thôi, còn chuyện mang thêm món ăn thì chắc không, vì tôi thường nấu ăn theo cảm tính, không nghĩ nhiều đến chuyện nổi tiếng".