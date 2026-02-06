Lợn được chở xuống núi làm thịt, mắc vào dây điện treo lủng lẳng giữa trời

Sự cố xảy ra tại một ngôi làng thuộc huyện Thông Giang, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vào hồi cuối tháng 1 vừa qua.

Một người nông dân (không tiết lộ danh tính) cho biết, ông dùng drone (máy bay không người lái) để đưa lợn từ chuồng trại đặt trên núi xuống lò mổ ở phía dưới.

Con lợn bị treo lủng lẳng dưới dây điện (Ảnh: News).

Tuy nhiên, ngay trong lần vận chuyển con lợn đầu tiên, sợi dây của drone bị vướng vào đường dây điện cao thế. Sự cố khiến con vật bị treo lủng lẳng giữa trời, đồng thời khiến ngôi làng bị mất điện suốt 10 tiếng.

Sau đó, nhóm 12 công nhân được điều tới hiện trường khẩn cấp để xử lý đường dây gặp sự cố. Tới 17h cùng ngày, ngôi làng mới có điện trở lại. Chi phí sửa chữa khoảng 10.000 tệ (37 triệu đồng).

Theo kết quả điều tra ban đầu từ phía cảnh sát, người nông dân bị nghi ngờ vi phạm pháp luật khi vận hành drone trong khu vực cấm bay. Thiết bị này cũng bị quá tải.

Trong khi đó, người nông dân cho rằng, sai sót xảy ra do trời tối khiến tầm nhìn bị hạn chế.

"Nếu xác định được việc người đàn ông vi phạm pháp luật sẽ phải chịu xử phạt hành chính nặng và bồi thường thiệt hại cho các thiết bị điện hỏng hóc. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục thu thập chứng cứ", một quan chức địa phương nói.

Người nông dân cho biết, do chuồng trại nuôi lợn ở trên núi nên ông phải dùng drone để vận chuyển xuống dưới (Ảnh: News).

Vụ việc hiện nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng Trung Quốc. Nhiều người còn tò mò hỏi thăm về tình trạng của con vật ra sao sau vụ việc.

Được biết tại các vùng nông thôn ở Trung Quốc, drone nông nghiệp được sử dụng rộng rãi đặc biệt tại khu vực miền núi. Không ít các vụ tai nạn liên quan tới thiết bị này cũng được ghi nhận.

Riêng trong năm 2024, tỉnh Tứ Xuyên ghi nhận hơn 40 trường hợp vận hành drone trái phép, gây hậu quả thương tích cho con người hoặc hư hỏng tài sản.

Trước đó vào tháng 10/2025, một nông dân ở tỉnh Hồ Bắc (thuộc miền trung của Trung Quốc) đã bị một chiếc drone mất kiểm soát va trúng và mất ngón tay cái. Theo phán quyết từ tòa án, nạn nhân nhận được khoản tiền bồi thường là 140.000 tệ (523 triệu đồng) từ chủ sở hữu chiếc drone.