Lợn 1 tạ lao khỏi bán tải, dân bên đường giúp tài xế tìm lại

Đang đứng trước quầy hàng tại nhà ở xã Vũ Lăng (tỉnh Lạng Sơn), chị Ngâm nhìn thấy chiếc bán tải màu trắng, chở theo một con lợn chạy ngang qua.

Thời điểm đó, nắp đậy ở thùng xe bị bật ra khiến con lợn liên tục “nhấp nhổm”. Trong lúc tài xế điều khiển phương tiện, "chú ỉn" bất ngờ lao xuống đường từ độ cao vài mét.

"Lúc chú lợn rơi xuống đường, tôi chạy theo để gọi tài xế nhưng anh ấy không nghe thấy", chị Ngâm chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Con lợn lao ra khỏi thùng xe khi tài xế đang di chuyển (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi lợn rơi xuống đường, chị lùa con vật vào bên vỉa hè, nhờ người thân buộc chân để tìm chủ nhân. Con lợn nặng hơn 1 tạ, giá trên thị trường hiện nay khoảng 10 triệu đồng.

Không có thông tin về tài xế, người phụ nữ quyết định đăng bài lên trang cá nhân, phát trực tiếp, mong mọi người chia sẻ để sớm tìm được chủ nhân.

"Khoảng 2 tiếng sau, tài xế nhận được thông tin, liên hệ xin nhận lại. Gia đình vui vẻ bàn giao chú lợn, vì hỗ trợ người khác tìm tài sản bị rơi giúp bản thân cảm thấy thanh thản", chị Ngâm nói.

Chị cho rằng, việc trả lại lợn cho tài xế là việc làm rất nhỏ. Bất cứ ai gặp tình huống đó đều hành động như chị, hoàn toàn không nghĩ đánh bóng tên tuổi hay được mọi người chú ý.

Hành động kịp thời của chị Ngâm đã nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Đây không phải là lần đầu tiên chị Ngâm nhặt được tài sản của người khác đánh rơi. Cách đây vài năm, người phụ nữ từng nhặt được bao tải đựng hàng chục ki-lô-gam thịt lợn của người đi đường đánh rơi.

Trong một lần khác, chị mua một chiếc túi xách ở chợ, khi về nhà tìm thấy vài triệu đồng bên trong. Nữ khách hàng lập tức quay lại quầy hàng, bàn giao toàn bộ số tiền cho người bán.

Được biết, nam tài xế trong sự việc lợn nhảy xuống đường là anh Chung (sống ở tỉnh Bắc Ninh).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Chung cho biết, thời điểm xảy ra sự việc, anh đang lái ô tô di chuyển theo đường liên xã từ Lạng Sơn về Bắc Ninh. Trước khi lên ô tô, anh cẩn thận đậy nắp thùng xe, chằng dây kỹ càng.

Chị Ngâm và gia đình hỗ trợ đưa lợn lên xe cho anh Chung (Ảnh: Chụp màn hình).

"Con lợn nặng hơn 1 tạ, được tôi mua của người dân ở Lạng Sơn vì gia đình có công việc cần dọn cỗ. Trong quá trình di chuyển, có thể lợn cắn đứt dây nên bị xổng ra", anh Chung cho biết.

Lúc phát hiện lợn bị rơi xuống đường, anh quay lại 2 lần, tìm kiếm quanh các bụi rậm nhưng không thấy.

Tình cờ một người thân xem được video do chị Ngâm chia sẻ nên vội vàng gọi điện báo tin cho anh Chung.

"Tôi thực sự bất ngờ khi tìm lại được con lợn, xin cảm ơn lòng tốt gia đình chị Ngâm", anh Chung cho biết.