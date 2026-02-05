Mỹ: Sự thật về cặp song sinh dính liền thân, có gương mặt xinh đẹp gây sốt

Chỉ 2 tháng sau khi tham gia Instagram, cặp song sinh Valeria và Camila đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên nền tảng này. Hình ảnh từ các video đăng tải cho thấy, cặp đôi dính liền thân sở hữu ngoại hình nổi bật, thường xuyên mặc gợi cảm trước ống kính.

Ngoài ra, tài khoản này còn dùng tính năng để trả lời các câu hỏi của người xem về cuộc sống đời tư cũng như chuyện tình cảm của mình. Cả hai từng chia sẻ đến từ bang Florida, hiện sống tại Miami (Mỹ).

"Chúng tôi từng thử hẹn hò riêng lẻ nhưng không hiệu quả. Hẹn hò chung khó hơn vì không phải lúc nào cả hai cũng đồng tình với nhau", tài khoản chia sẻ về chuyện tình cảm.

Cặp đôi song sinh thừa nhận là sản phẩm do AI tạo ra (Ảnh: Instagram).

Tuy nhiên, trước câu hỏi, liệu đây có phải là sản phẩm do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra hay không, tài khoản này luôn giữ im lặng.

Sau đó, nhiều người dùng mạng xã hội để lại lời khen ngợi về ngoại hình của cả hai nhưng vẫn tỏ ý hoài nghi.

Để dập tắt tin đồn, hai nhân vật Valeria và Camila đăng lên trang cá nhân một đoạn video ghi cảnh họ cười nói trước ống kính và phủ nhận bản thân là sản phẩm hư cấu.

"Chúng tôi vẫn cử động bình thường, giao tiếp được với mọi người. Rõ ràng đây không phải là AI", hai nhân vật lên tiếng.

Tuy nhiên mới đây, ông Andrew Hulbert - kỹ sư tạo câu lệnh AI vốn là chuyên gia trong việc ứng dụng ChatGPT - đã xác nhận nghi vấn của nhiều người theo dõi. Vị chuyên gia này cho biết, người xem chỉ cần tinh ý một chút có thể nhận ra, Valeria và Camila thực chất là nhân vật được tạo bằng AI.

“Theo tôi, toàn bộ câu chuyện được xây dựng nhằm kích thích sự tương tác. Đây là một kịch bản hoàn hảo xoay quanh những con người hoàn hảo, nhằm đạt được mức độ tương tác tối đa. Điều này đúng với mục tiêu của người vận hành tài khoản", chuyên gia Hulbert phân tích.

Ông Hulbert cũng chỉ ra nhiều yếu tố cho thấy video chỉ là sản phẩm được tạo ra.

Trước hết, phần ngoại hình của nhân vật được lý tưởng hóa quá mức với cơ thể hoàn hảo không tỳ vết. Điều này cũng xuất hiện với những người bạn thường xuyên xuất hiện cùng cặp đôi.

“Đây là hình mẫu hóa thân của chuẩn mực sắc đẹp mà truyền thông xây dựng, không có bất kỳ khuyết điểm nào và rất phi thực tế", vị chuyên gia nói.

Cả hai sở hữu vẻ đẹp hoàn hảo phi thực tế (Ảnh: Instagram).

Ngoài ra cũng có những sự thiếu nhất quán về kích thước các bộ phận trên cơ thể giữa các bức ảnh khác nhau. Cụ thể, cả hai đều có làn da rám nắng giống hệt nhau. Đôi mắt của cặp song sinh cũng đẹp tới mức hoàn hảo khó tin.

Đáng chú ý, trong một bức ảnh được hai nhân vật chụp tại quầy kem, nhiều người phát hiện phần chữ trên bảng thực đơn phía sau đều là những ký tự vô nghĩa.

"Nếu phóng to thực đơn, chúng ta chắc chắn biết rằng đây là ảnh do AI tạo ra", một tài khoản trên Instagram bình luận.

Trước những thông tin phản bác, mới đây tài khoản của cặp đôi chính thức xác nhận đây chỉ là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Trước vấn đề này, nhiều chuyên gia nhận định, đây là tình trạng đáng báo động bởi hiện tượng này có thể làm thay đổi cách con người nhìn nhận về chuẩn mực cái đẹp.

Bà Charlotte Fox Weber, nhà tâm lý trị liệu tại Mỹ, cảnh báo, sản phẩm do AI tạo ra được tối ưu hóa có thể làm thay đổi chuẩn mực về vẻ đẹp bình thường. Điều này khiến não bộ con người hoang mang về ranh giới giữa thực tế và thế giới ảo.

Trên thế giới có cặp đôi song sinh dính liền thân có tên Abby và Brittany Hensel, 36 tuổi, được công chúng Mỹ đặc biệt quan tâm.

Đây là cặp song sinh có hai đầu dùng chung một thân thể. Abby kiểm soát tay phải và chân phải, còn Brittany sử dụng tay trái và chân trái. Khi hai chị em chào đời, cha mẹ họ quyết định không làm phẫu thuật tách thân vì quá rủi ro.

Năm 2024, cặp đôi đã kết hôn với một cựu quân nhân Mỹ.