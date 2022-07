LG lan tỏa thông điệp tử tế từ những "người hùng đời thường"

Mục tiêu phát triển bền vững của doanh nghiệp được định hình bởi kế hoạch phát triển kinh doanh và các hoạt động đồng hành cùng địa phương phát triển xã hội. Bên cạnh chú trọng phát huy thế mạnh trong lĩnh vực nghiên cứu - sáng tạo mang đến những giải pháp công nghệ hiện đại nhất, việc cùng cộng đồng kiến tạo tương lai chung bền vững chính là mục tiêu được LG triển khai mạnh mẽ trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam.

Với sứ mệnh gắn liền trong mỗi một hoạt động từ kinh doanh đến xã hội "The Better Life Vietnam Deserves" (Tạm dịch: Cuộc sống tốt hơn mà Việt Nam xứng đáng), LG đã và đang tạo nên những thay đổi khác biệt và đáng kể. Một trong những hoạt động cộng đồng lớn được LG thực hiện trong thời gian qua chính là đồng hành cùng Tổ chức Habitat for Humanity Vietnam và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Sơn thực hiện dự án "Cuộc sống tốt đẹp: Ngôi làng Hy vọng" (Life's Good: Hope Villages). Trong khuôn khổ dự án, từ năm 2020 đến nay, LG đã đóng góp 160.000 đô-la cùng hàng loạt các thiết bị gia dụng thiết yếu nhằm góp phần cải thiện điều kiện sống (ở các khía cạnh sinh hoạt, học tập và tập huấn) của người dân thuộc dân tộc Mường, xã Quyết Thắng, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình.

LG ghé thăm hộ gia đình khó khăn sẽ nhận được hỗ trợ từ dự án Ngôi làng Hy vọng trong năm 2022.

Bên cạnh đó, nhận thức rõ nét về vai trò của một công ty đa quốc gia đối với sự phát triển bền vững của cộng đồng - xã hội tại đất nước kinh doanh sở tại, LG đồng thời nỗ lực thúc đẩy nhân rộng những hành động tử tế, truyền cảm hứng đồng lòng xây dựng tương lai tươi sáng hơn. Cụ thể, với niềm tin rằng mỗi một cá nhân đều có một câu chuyện tử tế xứng đáng được lan tỏa, LG hợp tác cùng Báo Thanh niên tổ chức hoạt động vì cộng đồng mang tên "Lan tỏa điều tử tế" - Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam. Chương trình là một trong những hoạt động thuộc chiến dịch được LG phát động năm 2022 mang tên "Đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam".

Những cá nhân tiêu biểu cho thế hệ người trẻ nhiệt huyết - những "anh hùng đời thường" được lựa chọn dựa trên những tiêu chí đã đề ra sẽ nhận những phần quà tri ân từ đơn vị tổ chức. Buổi lễ vinh danh 5 cá nhân đầu tiên của giai đoạn 1 trong chương trình diễn ra vào ngày 12/7 vừa qua với sự tham dự của Đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lãnh đạo Cục Báo chí, Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn… cùng Hội đồng cố vấn: Nhà sử học Dương Trung Quốc, Nghệ sĩ ND Trọng Trinh, Nhà thơ Trần Đăng Khoa và đại diện lãnh đạo các cơ quan báo đài.

Giải thưởng cá nhân 200 triệu tiền mặt được trao tặng cho: Đại úy Thái Ngô Hiếu (Đồng Nai), anh Lê Trường Hải (TPHCM), anh Chu Quang Sao (Thái Nguyên), anh Trung Văn Nam (Hà Nội) và em Nguyễn Văn Dương (Hà Tĩnh).

Mỗi một cá nhân đều có câu chuyện và động lực riêng giúp họ làm nên những hành động phi thường, khiến cái tên của họ phút chốc được ghi nhớ như một "anh hùng" giữa cuộc sống. Đó là cậu bé Nguyễn Văn Dương (học sinh lớp 8D Trường THCS Minh Lạc, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) đã không ngại tuổi nhỏ mà làm việc lớn, sẵn sàng lao xuống dòng kênh để cứu 2 bạn học sinh đuối nước với kỹ năng và kiến thức cứu người đã được rèn luyện; đó là anh Lê Trường Hải với bộ đồng phục sờn cũ tổ phó tổ bảo vệ dân phố chẳng ngại xả thân trấn áp tội phạm trong hơn 100 vụ trộm cướp trên địa bàn Quận Bình Tân, TPHCM… Và còn nhiều những anh hùng khác nữa mà những khoảnh khắc vì nghĩa cử cao đẹp quên mình, họ đã góp phần làm nên một xã hội đầy tình yêu thương, đầy ắp điều tử tế.

Em Nguyễn Văn Dương chia sẻ: "Tình huống lúc đó quá gấp, nếu em không lao ngay xuống nước để cứu hai em nhỏ mà chạy đi kêu người lớn đến có thể đã không cứu kịp 2 em rồi".

Mỗi hành động đẹp đều đáng được khen thưởng, mỗi lòng tốt đều đáng được biết ơn… Tuy rằng không thể tôn vinh hết tất cả nhưng chương trình "Lan tỏa điều tử tế" - đồng lòng tỏa sáng, rạng ngời Việt Nam đã góp phần khuyến khích mọi người cùng nhau xây dựng một xã hội văn minh và sẻ chia. Những "anh hùng đời thường" vẫn tồn tại đâu đó trong cuộc sống, có thể là bạn hay là một ai đó thân quen, tên chúng ta có thể không được ghi trên mặt báo, thế nhưng hành động đẹp chắc chắn sẽ có sức mạnh lan tỏa riêng của nó.