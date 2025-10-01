Đoàn khách Đài Loan mắc kẹt vì sạt lở, người dân Lào Cai đãi ăn miễn phí

20h tối 29/9, đang ngồi trong nhà, vợ chồng chị Thắng (chủ quán ăn ở thôn Chu Lìn 1, xã Tả Phìn, tỉnh Lào Cai) thấy một người phụ nữ bước vào hỏi thăm.

Sau cuộc trao đổi, chị Thắng được biết, có 15 khách du lịch đến từ Đài Loan đang phải ngồi trên ô tô do đường lên Sa Pa bị sạt lở. Thương hoàn cảnh, chị Thắng quyết định mời cả đoàn vào ăn tối.

"Ban đầu, hướng dẫn viên hơi lưỡng lự. Thấy vợ chồng tôi chân tình, mọi người mới xuống xe, đi vào nhà. Các du khách đều đói, lạnh sau chuyến đi dài. Hai vợ chồng tất bật cắm cơm, nấu mì tôm, cắt xúc xích. Ăn xong bữa tối nơi đất khách, cả đoàn rối rít cảm ơn rồi tiếp tục lên xe chờ đường thông", chị nói.

Quán ăn của vợ chồng chị Thắng ở xã Tả Phìn, Lào Cai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thông qua hướng dẫn viên du lịch, một người đàn ông ở phường Sa Pa đã liên lạc với gia đình chị nhờ hỗ trợ tìm chỗ ở qua đêm cho cả đoàn.

Thời điểm đó, chị Thắng phải liên hệ với cô giáo ở trường mầm non cách nhà chừng vài trăm mét. Ban giám hiệu quyết định mở cửa đón đoàn khách vào tá túc qua đêm. Sau khi 15 vị khách có chỗ ngủ ấm áp, an toàn, vợ chồng chị Thắng mới về nhà.

Sau một đêm, đường lên Sa Pa vẫn chưa thông, đoàn khách tiếp tục ở lại trường mầm non. Trưa 30/9, chị Thắng nấu 2 mâm cơm với nhiều món đãi miễn phí các du khách.

Chị kể, 4 mẹ con tất bật chế biến thức ăn từ sáng sớm để kịp ăn lúc 11h. Bữa trưa có sườn chua ngọt, gà luộc, su su xào, vịt luộc, nem chua, trứng rán, canh xương ninh, thịt rang, chả viên...

Đoàn khách Đài Loan ăn miễn phí tại cửa hàng của vợ chồng chị Thắng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Chúng tôi mời họ ăn hoàn toàn miễn phí. Tối qua, trưởng đoàn có đưa 500.000 đồng nhưng gia đình kiên quyết không nhận. Trong lúc khách du lịch lâm vào tình cảnh khó khăn, bất cứ ai cũng hành động như vợ chồng tôi", chị Thắng nói.

Đầu giờ chiều, đoàn khách tiếp tục di chuyển về phường Sa Pa sau khi cơ quan chức năng dọn dẹp chướng ngại vật chắn ngang đường.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hà Quốc Trung - Trưởng phòng Quản lý và Phát triển Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai - cho biết, Sở đã nắm được thông tin về đoàn khách du lịch Đài Loan bị mắc kẹt do đường bị sạt lở.

"Xã Tả Phìn đã mua bánh mì, sữa để đoàn khách ăn sáng. Chúng tôi giữ liên lạc với hướng dẫn viên để cập nhật tình hình, được biết cả đoàn có nơi ở an toàn. Sau khi đường thông, các du khách được đưa lên Sa Pa, sau đó tuỳ vào tình hình mới quyết định có quay lại Hà Nội hay không", ông nói.

Theo ông Trung, biết tình hình khu vực Sa Pa có nhiều đoạn đường bị sạt lở khiến khách bị mắc kẹt, Sở đã đề nghị Hiệp hội Du lịch kêu gọi các đơn vị kinh doanh du lịch chung tay hỗ trợ du khách.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai đã có văn bản đề nghị các khu, điểm du lịch, doanh nghiệp lữ hành và cơ sở lưu trú du lịch chủ động đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Tại những khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, lũ quét, Sở đã đề nghị các đơn vị kinh doanh du lịch tạm dừng hoặc điều chỉnh chương trình tham quan, tour du lịch, thông báo kịp thời cho khách du lịch về tình hình thời tiết, phương án điều chỉnh lịch trình để đảm bảo an toàn.