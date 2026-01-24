Làng mai vàng lớn nhất TPHCM tất bật vào vụ Tết

Dù mới đầu tháng Chạp, không khí tại làng mai vàng Bình Lợi (xã Bình Lợi, TPHCM) đã trở nên nhộn nhịp. Nông dân nơi đây đang hối hả lặt lá, chăm sóc những vựa mai lớn để kịp chuyển đi các tỉnh miền Trung và miền Bắc phục vụ Tết Nguyên đán.

Việc lặt lá mai sớm hơn so với mai bán tại miền Nam là một công đoạn bắt buộc đối với những cây mai được vận chuyển ra miền Trung, nơi thời tiết thường mưa nhiều và lạnh vào dịp cận Tết. Điều này nhằm đảm bảo hoa mai nở đúng thời điểm Tết Nguyên đán, mang lại sắc xuân rực rỡ cho mọi nhà.

Tại vườn mai Út Nguyện, gần 20 lao động địa phương đang miệt mài lặt lá mai. Đây là công việc thời vụ, giúp nhiều người dân có thêm thu nhập trang trải cuộc sống, đặc biệt là vào dịp cuối năm.

Ông Bùi Hữu Nguyện (53 tuổi), chủ vườn mai Út Nguyện, chia sẻ: "Mặc dù giá mai vàng giảm sâu sau đại dịch Covid-19, khiến các nhà vườn phải cắt giảm chi phí, nhưng lặt lá mai vẫn là công việc thiết yếu. Đây cũng là cơ hội để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương, nên tôi luôn sẵn lòng đón nhận bất kỳ ai đến xin làm".

Bà Nguyễn Thị Những (65 tuổi, xã Bình Lợi), một người đã gắn bó với nghề lặt lá mai gần 20 năm, tâm sự: "Năm nào cũng vậy, cứ đến tháng Chạp là tôi lại đến các vườn mai trong làng để lặt lá, kiếm tiền tiêu Tết. Lặt xong vườn này rồi chuyển qua vườn khác, công việc này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi".

Công việc lặt lá mai tuy nhẹ nhàng nhưng đòi hỏi sự tỉ mỉ và tập trung cao độ để tránh làm gãy cành hoặc rụng nụ hoa, ảnh hưởng đến chất lượng của cây mai.

Mỗi chậu mai lớn thường cần 2-3 người làm và mất khoảng 10 đến 20 phút để hoàn thành việc lặt lá.

Công việc bắt đầu từ sáng sớm và kết thúc vào chiều muộn, với mức thu nhập trung bình khoảng 300.000-400.000 đồng/ngày.

Những phút nghỉ ngơi hiếm hoi là lúc những người lao động tranh thủ nạp lại năng lượng để tiếp tục công việc.

Ngoài việc lặt lá, các nhà vườn còn tất bật chăm sóc, tưới tiêu và tạo dáng cho cây mai trước khi vận chuyển đi tiêu thụ.

Anh Lâm Cao Thơ (40 tuổi), một giáo viên dạy Toán với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề trồng mai, đang cặm cụi tháo kẽm, lọc nụ cho cây mai ghép. Anh được xem là một nghệ nhân có tiếng trong làng.

Trong thời điểm này, các nhà vườn ở làng mai vàng Bình Lợi cũng tăng cường nhân công để đảm bảo việc chăm sóc và tưới tiêu cho vườn mai được thực hiện một cách tốt nhất.

Làng mai vàng Bình Lợi, với diện tích khoảng 600ha, là làng nghề trồng mai truyền thống lớn nhất TPHCM. Nơi đây được mệnh danh là "thủ phủ mai vàng" của thành phố, cung cấp hàng triệu cây mai vàng cho thị trường Tết Nguyên đán mỗi năm.

Làng nghề không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao, giúp người dân địa phương đổi đời mà còn góp phần quan trọng vào việc giữ gìn và phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống ngày Tết của Việt Nam.