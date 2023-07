Kiện tướng yoga Việt mê trình diễn yoga với âm nhạc

Ở tuổi 25, Nguyễn Thành Nam (SN 1998, ở Đông Anh, Hà Nội) có hơn 10 năm tập luyện và giảng dạy yoga, sở hữu loạt thành tích khủng. Trong đó, tiết mục trình diễn Acro Yoga Đôi trên nền nhạc "You are the reason" của Nam giành Quán quân Giải Vô địch Yoga Quốc gia lần thứ IV năm 2022.

Kiện tướng Thành Nam trong lễ trao giải Vô địch Yoga Quốc gia năm 2020 (Ảnh: BTC).

Nguyễn Thành Nam cũng là đại sứ của chương trình yoga quy mô lớn nhất từ trước tới nay, do báo Dân trí tổ chức. Trong ngày 12/8, anh sẽ có phần trình diễn kết hợp yoga với âm nhạc đặc sắc.

Dưới đây là chia sẻ của kiện tướng về hành trình mang âm nhạc đến với yoga, sự chuẩn bị cho tiết mục trình diễn tại ngày hội yoga 12/8.

Nguồn cảm hứng để Nam xây dựng các tiết mục yoga kết hợp âm nhạc?

- Nam rất yêu thích yoga, yêu từng chuyển động đến các tư thế yoga đẹp và vô cùng yêu âm nhạc.

Yoga và âm nhạc có điểm chung, đều có thể chạm tới được trái tim và chữa lành tâm hồn. Và Nam nghĩ tại sao không thử kết hợp hai thứ tuyệt vời đó lại với nhau, thể hiện các kỹ thuật yoga thông qua âm nhạc.

Từ suy nghĩ đó, Nam bắt đầu tập trung vào việc tập luyện nghe nhạc nhiều hơn, học tập, trau dồi kiến thức về vũ đạo và tạo dựng lên những bài yoga kết hợp với âm nhạc. Mình gọi đây là vũ điệu yoga. Đây cũng là một phương pháp để Nam đưa yoga đến với mọi người một cách độc đáo và thú vị hơn, làm mới giáo trình tập mỗi ngày.

Kiện tướng Thành Nam cùng bạn diễn đang thực hiện động tác Yoga (Ảnh: BTC).

Nam nghĩ như thế nào về vai trò của âm nhạc trong yoga?

- Từ lâu, âm nhạc đã được sử dụng trong yoga, chủ yếu là những giai điệu nhẹ nhàng, có tiếng sáo réo rắt, tiếng đàn dây thoát tục, tiếng piano thánh thót, tiếng trống dập dồn hay tiếng violin da diết. Thỉnh thoảng giữa các khúc nhạc có cả tiếng suối chảy, tiếng chim hót tạo nên một bản hòa tấu thanh bình, mang thông điệp về thiên nhiên, tình yêu thương và ca ngợi hòa bình...

Đến nay, yoga đỉnh cao cũng được phát triển trên nền nhạc có bản phối âm hiện đại, với sự biên đạo bài bản như một tiết mục đồng diễn nghệ thuật. Điều này mọi người sẽ được nhìn thấy ở sự kiện xác lập kỷ lục "Màn đồng diễn Yoga đông người tham gia nhất Việt Nam" do báo Dân trí lần đầu tổ chức tại Hà Nội, vào lúc 5h30 ngày 12/8/2023 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Những khó khăn và trở ngại trong quá trình tập luyện mà Nam thường gặp là gì? Khi ấy, động lực nào để Nam bước tiếp với đam mê?

- Cái khó nhất đó là làm sao để thông qua các kỹ thuật yoga mà lại lột tả được âm nhạc, và thông qua đó, lột tả chính cảm xúc và tâm trạng của mình. Nam phải rèn luyện, suy nghĩ, tập đi tập lại rất nhiều lần để có thể tạo sản phẩm như mình mong muốn.

Nhiều khi Nam cảm thấy khá nản, mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần. Những lúc như vậy Nam ngồi xuống, cho cơ thể mình nghỉ ngơi một chút. Nam nghĩ về con đường và mục đích mà mình đang hướng tới, nghĩ đến kết quả tích cực hơn. Sau đó, mình lại có thêm động lực để tiếp tục với đam mê, sáng tạo và cống hiến.

Kiện tướng Thành Nam thực hiện động tác Yoga ngoài trời (Ảnh: BTC).

Nam có thể kể về một kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình xây dựng bài diễn và tham gia các cuộc thi?

- Nam đam mê tập luyện và thích sáng tạo giáo án nhưng song song với đó Nam còn phải dành thời gian cho việc đi dạy yoga, đi học ở Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội nên khá bận.

Nhiều khi, Nam phải tập và dựng bài vào ban đêm khi mọi người trong nhà đã yên giấc ngủ. Một lần trong lúc mải mê tập luyện và soạn bài mình đã ngủ quên và bị muộn giờ dạy yoga vào sáng hôm sau. Những lúc như vậy, mình chỉ ước sao một ngày có nhiều hơn 24 tiếng.

Kiện tướng Thành Nam thực hiện một động tác Yoga (Ảnh: BTC).

Trong thi đấu, Nam có nhiều kỷ niệm, đáng nhớ nhất là mùa giải yoga mà Nam tham gia thi vào năm 2020. Lần đầu tiên tham dự một giải đấu chuyên nghiệp, Nam rất bỡ ngỡ và có nhiều lo lắng. Nghĩ lần này đi thi chủ yếu lấy kinh nghiệm nhưng Nam khá bất ngờ khi mình lại có thể đem về thành tích ngoài mong đợi. Nam nghĩ bằng ý chí và sự rèn luyện kiên trì, cùng sự giúp đỡ, động viên của mọi người, Nam đã vượt qua giới hạn của bản thân mình.

Ở màn đồng diễn yoga 5.000 người sắp tới do báo Dân trí tổ chức, Nam sẽ mang đến một tiết mục trình diễn kết hợp giữa yoga với âm nhạc. Nam có thể chia sẻ kỹ hơn về tiết mục này?

- Nam sẽ có một tiết mục trình diễn khai mạc cho sự kiện. Đó là màn biểu diễn yoga đỉnh cao kết hợp với các yếu tố sức mạnh, dẻo dai, sự khéo léo và tinh thần đồng đội rất nhiều.

Bài biểu diễn yoga sẽ kết hợp với giai điệu hào hùng mang tên "Hào khí Việt Nam". Một bản tình ca khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ca ngợi tình yêu đất nước, con người Việt Nam. Với những điều kể trên, Nam cho rằng, đây sẽ là một tiết mục rất đáng để chờ đợi.

Đồng thời, tiết mục sẽ gửi đến người xem thông điệp của yoga về việc kết nối hài hòa giữa cá nhân với cộng đồng và thiên nhiên, một quan hệ không thể tách rời trong cuộc sống mỗi người.

Kiện tướng Thành Nam biên đạo một tiết mục Yoga cùng đội nhóm (Ảnh: BTC).

Tiến độ tập luyện của tiết mục này hiện nay như thế nào?

- Về cơ bản bộ khung đã được xây dựng xong. Nam và đội cần đang mong đợi đến ngày tổng duyệt lại một lần nữa để bài biểu diễn có thể trở nên hoàn hảo nhất có thể.

Bản nhạc sẽ mở đầu với những âm thanh hào hùng, mạnh mẽ, dứt khoát cùng các tư thế vũ công, tư thế chiến binh, tư thế quả núi; rồi lại lướt nhẹ như bay trên mây với tư thế con chim, tư thế con quạ, tư thế đứng bằng cẳng tay…, đến lúc nhạc sôi động với tư thế anh hùng, nhạc lại đằm thắm đầy chiêm nghiệm với chuỗi đứng trên vai của yoga đôi, yoga đồng đội... Cứ thế, mỗi giai điệu trong bản hòa tấu chung lại ứng với từng động tác mang những ý nghĩa riêng.

Tiết mục hứa hẹn sẽ chuyển tải đến 5.000 người tham dự sự kiện những động tác yoga căn bản, nhằm nhấn mạnh sự phù hợp của bộ môn yoga đối với mọi lứa tuổi và điều kiện tập luyện, giúp nâng cao sức khỏe cho mọi người.

Nam kỳ vọng gì ở tiết mục này?

- Nam hy vọng khán giả sẽ được thưởng thức một tiết mục văn nghệ kết hợp trình diễn yoga thật đặc sắc. Nam và đồng đội đã cố gắng hết sức mình để dàn dựng công phu hơn, nhằm tôn vinh và truyền cảm hứng vẻ đẹp yoga khỏe từ thể chất đến thân tâm.

Với sự kết hợp giữa các yếu tố sân khấu, ánh sáng và con người… ngày hôm đó, khán giả sẽ được nhìn thấy một hình ảnh kiện tướng yoga nhiệt huyết, say mê và bùng nổ trên sân khấu ngày hội yoga lớn nhất Việt Nam.

Hẹn gặp lại mọi người tại ngày hội yoga do báo Dân trí tổ chức tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình 12/8.