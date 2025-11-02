Khối đá quý tạo nên bức điêu khắc 10 tỷ đồng gây sốt ở Hà Nội

Giữa hơn 3.000 gian hàng của Hội chợ Mùa Thu 2025 đang diễn ra ở Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (Hà Nội), khu trưng bày đá quý thu hút đông đảo khách tham quan, chụp hình.

Nhiều người lần đầu được chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc đá quý không khỏi bất ngờ trước vẻ tinh xảo cũng như giá trị đắt đỏ hàng tỷ đồng của các tác phẩm.

Một trong những bức điêu khắc khiến nhiều người tò mò nhất là bức Cửu Long Tranh Châu của một công ty đá quý ở Ninh Bình đem tới hội chợ. Bức điêu khắc được định giá 10 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn cho tác phẩm giá trị này, chủ đơn vị đã cẩn thận bố trí hệ tủ kính kèm đèn led chiếu sáng.

Nhiều người không khỏi trầm trồ khi lần đầu được nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc từ đá quý tinh xảo (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Trần Quốc Tuấn, đại diện công ty đá quý, cho hay, bức điêu khắc có tên Cửu Long Tranh Châu chế tác từ thạch anh tóc vàng, một loại đá quý được khai thác tại Brazil. Để tìm được phôi đá phù hợp với ý tưởng, ông Tuấn phải vận dụng nhiều mối quan hệ, nhờ bạn bè khắp nơi tìm kiếm.

“Tôi mất nhiều tháng trời mới mua được khối thạch anh tóc vàng nặng 500kg. Đây là loại đá có sợi tóc vàng tự nhiên, phát ánh kim lấp lánh, đặc biệt là khi soi đèn, tượng trưng cho năng lượng và may mắn do mẹ thiên nhiên ban tặng”, ông Tuấn cho biết.

Theo ông Tuấn, khối phôi nguyên bản có kích thước lớn, nhưng sau quá trình bóc tách, làm sạch và loại bỏ phần phong hóa, tác phẩm hoàn thiện chỉ còn khoảng hơn 100kg - phần tinh khiết và giá trị nhất của viên ngọc.

Ông Tuấn ấp ủ thực hiện bức Cửu Long Tranh Châu cách đây 2 năm, với mong muốn tạo nên một bức điêu khắc thể hiện sức mạnh, thịnh vượng và linh khí đất trời. Sau khi tìm được phôi đá phù hợp, ông đã mời nhóm nghệ nhân giỏi hàng đầu Trung Quốc thực hiện.

Tác phẩm điêu khắc "Cửu Long Tranh Châu" được định giá 10 tỷ đồng (Ảnh: Hồng Anh).

Ông Tuấn chia sẻ ý tưởng của mình và may mắn tìm được nhóm thợ hợp ý. Quá trình điêu khắc được thực hiện tỉ mỉ, cẩn trọng, bắt đầu bằng việc vẽ phác thảo trực tiếp trên phiến đá, dựng mô hình 3D, rồi mới tiến hành công đoạn xử lý từng chi tiết. “Đá thạch anh có độ cứng cao, mỗi đường đục phải tính toán chuẩn xác”, ông Tuấn nói.

Phần đế của tác phẩm được làm từ gỗ hoàng đàn đen quý hiếm, vừa tôn vẻ sang trọng, vừa giữ vững thế cân bằng cho bức tượng. Từ chất liệu, ý tưởng đến tay nghề nghệ nhân - tất cả khiến Cửu Long Tranh Châu trở thành một tác phẩm hiếm có.

Hiện tác phẩm được định giá 10 tỷ đồng, song theo ông Tuấn, giá trị thật nằm ở cái duyên và linh khí của đá. Nhiều người đã ngỏ ý thương lượng, nhưng ông vẫn muốn “chờ người đủ duyên”.

Bức điêu khắc có 9 con rồng uốn lượn (Ảnh: Hồng Anh).

“Cũng như lúc tôi tìm được khối đá này, đó là cái duyên hiếm có. Đá quý không chỉ để trưng bày, mà còn mang năng lượng tích cực, đem lại may mắn, bình an cho gia chủ”, vị đại diện thông tin.

Theo ông Tuấn, xu hướng sưu tầm và trưng bày đá quý tại Việt Nam ngày càng phát triển, không chỉ để thưởng lãm mà còn mang ý nghĩa phong thủy, đầu tư lâu dài.

“Đá quý, ngọc quý càng để lâu càng tăng giá trị. Ở nước ngoài, đây vừa là thú chơi, vừa là tài sản bền vững. Ở Việt Nam, cũng đã có những người chi tiền tỷ để chơi ngọc và đang dần phát triển theo xu thế của nước ngoài”, ông Tuấn chia sẻ.

Tác phẩm Phu thê viên mãn được rao bán hơn 6 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Tại triển lãm lần này, ngoài Cửu Long Tranh Châu, ông Tuấn còn mang đến nhiều tác phẩm giá trị khác như Phu Thê Viên Mãn được điêu khắc trên thạch anh trắng tóc vàng hoa thị giá hơn 6 tỷ đồng, hay bộ đôi hồ lô ngọc trị giá gần 800 triệu đồng...

Hội chợ Mùa Thu 2025 còn trưng bày nhiều tác phẩm đá quý như các loại bình trang trí, các loại vòng ngọc, bát ngọc, bàn ghế… Mỗi tác phẩm đều được chăm chút trong khâu chọn phôi, tạo hình và ý nghĩa biểu tượng.