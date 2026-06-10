Khách Trung trả thừa gần 8 triệu đồng, hành động của chủ quán TPHCM gây sốt

Thức dậy sau một đêm, chị Thắm (chủ quán văn phòng phẩm ở xã Bàu Bàng, TPHCM) bất ngờ vì đoạn video ghi lại cảnh chị trả số tiền thừa gần 8 triệu đồng cho khách nhận về nhiều lượt tương tác. Hàng nghìn bình luận khen ngợi người phụ nữ thật thà, tốt bụng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Thắm cho biết, cuối giờ chiều 4/6, một khách hàng người Trung Quốc ghé cửa hàng văn phòng phẩm, mua nhiều vật dụng như giấy in, dao rọc giấy, bút viết cỡ lớn...

Phát hiện khách đưa nhầm nhiều tờ tiền, chủ quán trả lại tại chỗ (Ảnh: Cắt từ clip).

"Nam thanh niên không nói được tiếng Việt, chỉ dùng ký hiệu để mua hàng. Nhiều khách Trung Quốc từng đến quán, họ thường đi kèm với người Việt Nam nên dễ trao đổi hơn", chị cho biết.

Sau khi tính toán, bà chủ thông báo tổng số tiền các mặt hàng là 760.000 đồng. Nam thanh niên mở ví, rút ra xấp tiền gồm nhiều tờ mệnh giá 500.000 đồng trao cho chị Thắm.

"Vị khách đưa khoảng 17 tờ tiền, tương đương gần 8,5 triệu đồng. Có lẽ cậu ấy nhầm lẫn 500.000 đồng với tờ 50.000 đồng. Tôi liền giải thích và trả lại phần tiền thừa khiến chàng trai bất ngờ", chị Thắm kể.

Khách nước ngoài trả thừa gần 8 triệu, chủ quán trả lại gây sốt (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

Được biết, chị Thắm đã có 7 năm gắn bó với nghề kinh doanh văn phòng phẩm. Trong quá trình buôn bán, không ít lần người phụ nữ gặp khách hàng thanh toán nhầm hoặc trả dư tiền.

Dù số tiền thừa khoảng 5.000-10.000 đồng, chị vẫn chủ động trả lại cho khách. Vợ chồng tâm niệm sự trung thực và uy tín là điều quan trọng trong kinh doanh, bất kể số tiền lớn hay nhỏ.

"Tôi nghĩ bất cứ ai buôn bán cũng sẽ hành động như vậy. Đó không chỉ là sự trung thực mà còn là lương tâm của mỗi người. Tiền không phải của mình thì không tham lam", chị Thắm chia sẻ.

Đây không phải là lần đầu tiên chủ hộ kinh doanh ở Việt Nam có hành động đẹp trả lại tiền thừa cho khách.

Hồi năm 2024, anh Ngô Xuân Châu, trú tại huyện Yên Thành (cũ), tỉnh Nghệ An trả lại số tiền 400 triệu đồng cho khách chuyển nhầm.

Theo đó, một vị khách vào quán, gọi suất cơm tấm trị giá 40.000 đồng. Sau khi ăn xong, khách hàng chuyển nhầm thành 400 triệu đồng.

Do bận rộn việc kinh doanh, anh Châu không để ý. Cuối giờ chiều, khi kiểm tra tài khoản anh mới phát hiện sự việc.

Anh Châu lập tức liên hệ với khách rồi ra ngân hàng rút tiền trả lại.

Trước đó, một cụ ông vào quán của anh Châu mua 2 suất cơm giá 90.000 đồng nhưng đưa nhầm thành 500.000 đồng. Nam chủ quán trả lại cho ông cụ số tiền thừa 410.000 đồng.