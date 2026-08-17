Xôn xao hình ảnh "đội nghi thức trung niên" đi kiểu cà thọt

Ngày 15/8, một tài khoản mạng xã hội đăng tải clip với dòng giới thiệu là "Đội nghi thức trung niên xóm Ngọc Bích, Diễn Châu 1". Trong clip nhiều phụ nữ trung tuổi, trang phục áo dài trắng hoặc áo trắng, thắt khăn quàng đỏ, đội mũ calo, đang thực hiện nghi thức đội.

Hình ảnh "Đội nghi thức trung niên" gây xôn xao với bước chân "cà thọt" (Ảnh cắt từ clip).

Nội dung clip gây tranh cãi khi một số thành viên của đội bước đều không đúng quy định của nghi thức Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Nhiều ý kiến dùng những từ như "giật cục", "cà giật", "cà thọt" khi bình luận về các động tác đi đều trong clip. Nhiều người cho rằng hình ảnh trong clip là "phản cảm", "không thể chấp nhận được".

Trước những bình luận có phần gay gắt, người đăng tải clip cho biết đây không phải là cuộc thi, không liên quan đến đoàn viên của xã mà do "mấy chị em tự tổ chức". Chủ tài khoản còn cho rằng người dùng mạng xã hội đang "tiêu cực hóa" vấn đề. Tuy nhiên, giải thích này của chủ tài khoản không nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Theo thông tin đăng tải cùng bài viết, hình ảnh về “đội nghi thức trung niên” kể trên thuộc xã Diễn Châu (Nghệ An). Chúng tôi đã liên lạc với chủ tài khoản đăng tải clip để tìm hiểu rõ hơn nhưng không nhận được phản hồi.

Hình ảnh "đội nghi thức trung niên" với bước đi cà thọt được một tài khoản mạng xã hội đăng tải (Ảnh cắt từ clip).

Từ ngày 1/7, xã Diễn Châu thành lập mới 19 khối, xóm sau sáp nhập 37 khối, xóm cũ. Đối chiếu danh sách 19 khối, xóm mới không có xóm nào mang tên Ngọc Bích hay Ngọc Bích Diễn Châu 1 như trong giới thiệu của clip.

Phóng viên Dân trí đã gửi clip nêu trên đến ông Đào Hồng Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu. Ông Thanh cho biết hình ảnh trên có thể được quay từ nhiều năm trước. Năm nay, trên địa bàn xã Diễn Châu chưa tổ chức thi nghi thức đội.

“Các xóm trên địa bàn bắt đầu nổi trống luyện tập nghi thức đội từ ngày 12/8. Xã dự kiến tổ chức thi nghi thức đội vào ngày 30/8, trong chuỗi hoạt động chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh 2/9”, ông Thanh thông tin.

Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Châu cho biết địa phương đã giao Phòng Văn hóa và Đoàn thanh niên xã chịu trách nhiệm trong việc tổ chức tập huấn, hướng dẫn Chi đội thiếu niên các xóm luyện tập nghi thức đảm bảo đúng, nghiêm túc, nghiêm trang theo hướng dẫn của tổ chức Đoàn cấp trên.

Trước đó, nhiều clip ghi lại cảnh phần thi nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tại xã Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa bị cho là không đúng quy định được đăng tải trên mạng xã hội. Theo clip, các đội viên bước đều với một chân cao, một chân thấp, động tác giật cục, "cà thọt", lắc hông, không đúng nghi thức Đội.

Sau khi báo chí phản ánh, Hội đồng Đội Trung ương đã có công văn yêu cầu Hội đồng Đội các tỉnh, thành phố, chấn chỉnh và thống nhất thực hiện nghi thức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.