Kem 35: Hương vị mùa hè quen thuộc của mọi nhà

Dân trí Trải qua hơn 10 năm xây dựng và phát triển trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp sản phẩm kem các loại, Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 vẫn đứng vững và khẳng định vị trí của mình trong ngành thực phẩm Việt Nam.

Xây dựng và phát triển thương hiệu

Các sản phẩm kem của Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 được cấp chứng nhận ISO 22000:2005 từ 2006 đến nay do đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe về vệ sinh an toàn thực phẩm. Qua đó, công ty đã đạt được các thành tích như: Giải thưởng Thương hiệu tiêu dùng do người tiêu dùng bình chọn, chứng nhận Thương hiệu An toàn vì sức khỏe cộng đồng, chứng nhận Thực phẩm Việt vì sức khỏe người Việt 2012 và Thương hiệu Vàng Thăng Long 2011.

Kem 35 đa dạng hương vị với bao bì đẹp mắt.

Nhằm lưu giữ nét đẹp văn hóa người Việt trong từng hương vị cũng như mang thương hiệu Kem 35 đến gần hơn với đông đảo người tiêu dùng, Công ty cổ phần Tràng Tiền Tràng Tiền 35 đã thiết lập được hệ thống các nhà phân phối, điểm bán lẻ phủ rộng khắp 63 tỉnh thành trên toàn quốc và 12 quận trong địa bàn TP Hà Nội. Các sản phẩm kem các loại có giá bán rẻ, phù hợp với đa dạng mọi đối tượng sử dụng với mẫu mã cái tiến với hộp giấy và hộp nhựa rất an toàn, thuận tiện cho việc bảo quản.

Kem 35 - hương vị vẹn nguyên

Trong thời tiết oi bức của mùa hè, người lớn, thanh niên và cả trẻ con vẫn cứ thích thú thưởng thức những que kem mát lành thơm ngọt đến tê người. Có lẽ, càng đi xa, cái hương vị rất đỗi thân thuộc ấy càng cồn cào hơn trong nỗi nhớ.

Khách hàng ưu tiên lựa chọn kem 35.

Đối với anh Tùng Lâm, sau nhiều năm sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hương vị kem 35 vẫn là kỷ niệm mát lành trên từng vòng xe dạo phố. Anh Tùng Lâm chia sẻ với chúng tôi: "Mình nhớ hồi đó mỗi lần tan học về, trên đường đều sẽ rẽ vào cửa hàng tạp hóa mua kem. Bây giờ mình nhớ lại thì thấy vẫn hồi hộp như hồi đó. Mỗi lần được ăn que kem 35 về có khi còn sướng vui đến cả tuần. Kể cả bố mẹ có dọa là ăn kem viêm họng nhưng cầm cây kem lên là quên sạch mọi thứ. Đến bây giờ, với mình kem 35 vẫn là kem ngon nhất mình từng được ăn".

Tuy giản dị với vị dẻo mềm của cốm, ngầy ngậy của vị sữa dừa, đậu xanh và vị ngọt dịu dịu của vị socola, kem 35 vẫn chinh phục được những người khó tính nhất. Ngoài những vị kem truyền thống, người dùng có thể thưởng thức hương vị kem "lạ" như: sầu riêng, khoai môn, mít, trà sữa trân châu hay vị kem minecarft được nhiều em nhỏ yêu thích gần đây. Còn gì tuyệt hơn khi vào những ngày hè nóng nực, sau những giờ làm việc mệt nhọc bạn được thưởng thức một que kem tươi mát lịm mang lại cho chúng ta một cảm giác mát lạnh đến không ngờ.

Bà Lan rất thích thú khi thưởng thức kem 35.

Bà Nguyễn Thị Lan, người dân tại Phố Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ với chúng tôi: "Những vị kem 35 thơm dịu và tươi mát chảy vào trong cổ họng, cảm giác ấy khó mà nói lên bằng lời, dù thèm lắm nhưng chưa bao giờ tôi ăn đến mức thỏa thích, tôi chỉ ăn hai đến ba que là cùng. Mỗi lần đi mua tôi thường mua mấy hộp về nhà cất tủ ăn dần, bây giờ có thêm cả hộp nhựa và hộp giấy rất sạch sẽ, mọi người trong nhà ai cũng yêu thích hương vị kem 35. Nhất là các cháu nhỏ mỗi lần về nhà đều chạy đến tủ lấy kem ngồi thưởng thức, nhìn thôi cũng rất vui."

Kem 35 Minecraft được nhiều em nhỏ yêu thích.

Em Tiến vừa đi chơi về đã chạy ngay vào tủ lấy 1 cây kem sữa dừa ngồi thưởng thức: "Kem 35 ăn khác hẳn kem khác. Vị ngọt thanh, béo ngậy, bùi bùi từ những sợi dừa non nguyên chất của kem sữa dừa. Ngoài ra, em cũng rất thích vị kem trà sữa chân trâu và kem minecraft. Có những hôm mẹ mua liền mấy hộp về, em thường gọi các bạn sang nhà cùng ăn kem và xem ti vi. Các bạn trong xóm ai cũng thích ăn kem 35."

Đó cũng là tâm sự chung của rất nhiều người, đặc biệt là các bạn trẻ "nghiện" kem 35. Với việc nhanh chóng nắm bắt cơ hội, không ngừng đổi mới công nghệ, đầu tư cơ sở hạ tầng, đa dạng hóa sản phẩm, cải tiến diện mạo, Kem 35 hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo người tiêu dùng trên cả nước cũng như các thức khách nước ngoài. Nếu bạn là một tín đồ của kem và muốn tìm lại tuổi thơ với hương vị kem độc nhất mà không loại kem nào có được, thì hãy đến ngay các đại lý phân phối, của hàng bán lẻ của kem 35 để tận hưởng một que kem mềm, dẻo thơm tan chảy "quyến rũ" trong miệng nhé!

Trường Thịnh