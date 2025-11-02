Kẻ gian nấp trong thùng hàng, ép chủ nhà uống thuốc ngủ lấy đi vài cây vàng

Một người đàn ông 46 tuổi họ Triệu sống tại tỉnh Chiết Giang đã lập kế hoạch tỉ mỉ để cướp vàng của gia đình sống ở chung cư cao cấp thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Triệu biết rõ khu dân cư này có mạng lưới camera giám sát rất dày đặc, nên tự vạch ra phương án để tiếp cận căn hộ mà không bị phát hiện.

Xem và bắt chước các tình tiết trong phim ảnh, Triệu nghĩ ra một kế hoạch khá hoàn hảo. Hắn trốn trong một chiếc thùng gỗ lớn rồi thuê người chở thùng hàng tới sảnh ra vào của chung cư vào ngày 9/10. Khi đã lọt vào bên trong chung cư thành công, hắn đợi thời cơ thuận tiện, chui ra khỏi thùng.

Triệu nấp trong thùng gỗ, đặt nhân viên vận chuyển đưa thùng vào chung cư (Ảnh: Baidu).

Tiếp đó, Triệu bám theo một phụ nữ là đối tượng mà hắn theo dõi từ trước và nói dối rằng tới để "đòi nợ". Khi đi vào trong căn hộ, Triệu ép nạn nhân mở két sắt, lấy đi vài cây vàng trị giá hơn 200.000 tệ (khoảng 740 triệu đồng) và 2.000 tệ tiền mặt (7,4 triệu đồng).

Để ngăn nạn nhân kịp báo cảnh sát, Triệu ép chủ nhà uống thuốc ngủ. Đợi nạn nhân bất tỉnh, hắn ở lại căn hộ suốt 4 tiếng để xóa dấu vết, lau chùi kỹ càng hiện trường rồi lại chui vào thùng gỗ. Cuối cùng, Triệu gọi dịch vụ giao hàng, tới chở thùng hàng đến địa điểm lựa chọn.

Vài tiếng sau, người phụ nữ tỉnh dậy. Thấy tiền và vàng trong két sắt bị lấy hết, cô gọi điện báo cảnh sát. Ngay lập tức, hơn 50 cảnh sát được huy động tới hiện trường. Đội điều tra rà soát hình ảnh từ camera, lấy lời khai của nhân chứng nhưng ban đầu không thấy manh mối rõ ràng.

Cuối cùng, điều tra viên phát hiện chi tiết quan trọng. Kẻ gian đã vào tòa nhà bằng một thùng gỗ. Từ đó, họ lần theo hành trình vận chuyển, đối chiếu dữ liệu cung ứng, dấu vân tay và tín hiệu điện thoại.

Cuối cùng, nhóm điều tra xác định nghi phạm là người đàn ông họ Triệu, quê ở tỉnh Hồ Nam, hiện sống tại tỉnh Chiết Giang.

Tối 18/10, cảnh sát ập tới nơi Triệu đang sinh sống, tiến hành bắt giữ và thu hồi toàn bộ số vàng bị đánh cắp.

Tại cơ quan điều tra, Triệu khai nhận đã lên kế hoạch cướp vàng theo các tình tiết học từ trong phim. Hắn cho rằng bản thân sẽ thoát tội trót lọt, không ngờ vẫn bị lọt lưới.

Hiện Triệu bị tạm giam hình sự, trong khi nhân viên giao hàng không bị truy cứu trách nhiệm. Phía cảnh sát không tiết lộ chi phí hay nguồn gốc việc vận chuyển thùng gỗ diễn ra như thế nào.