K COFFEE Cà phê 100% nguyên chất cho người "sành"

Người sành cà phê khổ tâm giữa "ma trận" cà phê độn

Cà phê không đơn thuần là một thức uống "tỉnh thức" mà nó trở thành một văn hóa thú vị. Ở Việt Nam, cà phê thân thuộc và phổ biến tới nỗi chúng ta có thể mua được ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào. Có thể là trong hàng quán hạng sang, quán cóc vỉa hè hay những xe cà phê dạo ven đường.

Cà phê được xem là thức uống "thức tỉnh" không thể thiếu với nhiều người trẻ.

Có một sự thật đáng buồn là đại đa số người Việt thường nghiễm nhiên miêu tả ly cà phê mà họ cho là "chuẩn", nguyên chất bằng những tính từ như: Đậm đặc, sánh, đắng và nhiều bọt mà không biết rằng, ẩn sau những ly cà phê đó là cả một quy trình "chắp vá" thậm chí mất vệ sinh.

Những ly cà phê "đặc trưng" hợp vị theo mô tả trên được nhà sản xuất thu gom từ những loại cà phê không rõ nguồn gốc, không được sàng lọc, không trực tiếp tham gia quy trình phân phối hạt giống, chăm sóc, thu hoạch, và thậm chí họ đã không ngần ngại độn thêm rất nhiều phụ gia và tạp chất như bột ngô, bột đậu nành, vỏ cau, vỏ cà phê nướng cháy,... Các loại nguyên liệu này vừa tạo nên độ thơm, ngậy sau khi rang, đồng thời cũng có vị đắng khiến người tiêu dùng lầm tưởng là cà phê.

Cà phê K COFFEE với màu cánh gián là màu của ly cà phê 100% nguyên chất chứ không phải đen đặc, nhiều bọt.

Với những người "sành", am hiểu và có kiến thức về cà phê thì cà phê chuẩn phải có màu nâu như màu cánh gián. Nước cà phê nguyên chất chỉ sánh và đặc hơn nước lọc một chút, khác hoàn toàn với kiểu đặc sánh đen sì của cà phê pha tạp. Vị đắng, chua nhẹ, ngọt nơi hậu vị hòa quyện với nhau, chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ cũng đủ để đánh thức mọi giác quan người thưởng thức. Thế nhưng, để tìm được một hãng cà phê nguyên chất 100% trên thị trường Việt Nam không phải là dễ.

Cà phê sạch cho người sành với quy trình quốc tế "FROM FARM TO CUP"

K COFFEE là thương hiệu cà phê thuộc Phúc Sinh Group với 21 năm xuất khẩu cà phê ra thị trường quốc tế như Châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ,... Hiện nay, các sản phẩm cà phê K COFFEE đã có mặt trên kệ hàng của hơn 80 quốc gia trên thế giới. Sau nhiều năm nỗ lực chinh phục thị trường thế giới, K COFFEE luôn khao khát thay đổi sự nhầm lẫn trong "khái niệm" cà phê sạch của người Việt, để mọi người có thể thưởng thức ly cà phê 100% nguyên chất đúng nghĩa trên chính thủ phủ cà phê.

Năm 2015, ông Phan Minh Thông - chủ tịch Phúc Sinh Group quyết định đưa K COFFEE quay trở lại thị trường nội địa với mong muốn người Việt Nam được thưởng thức cà phê sạch và nguyên chất chứ không phải loại cà phê trộn hương liệu, đậu nành hóa chất ảnh hưởng đến sức khỏe như lâu nay. Trở về với quê nhà, K COFFEE là thương hiệu in trực tiếp lên bao bì cam kết ba không: Không màu hóa học, không mùi độc hại, không trộn đậu bắp đậu nành.

Cà phê K COFFEE Blue Sơn La với nguyên tắc 3 không.

Để duy trì và củng cố vị trí tiên phong và cũng là duy nhất trong việc phát triển bền vững cà phê nguyên chất tại Việt Nam là cả một hành trình kéo dài hàng chục năm với rất nhiều công sức, tâm huyết và nguồn vốn lên đến hàng triệu đô la.

Ngay từ những ngày đầu xây dựng thương hiệu, đội ngũ K COFFEE đã luôn xác định rằng để tạo nên một tách cà phê nguyên chất, nguyên liệu sản xuất phải được kiểm soát từ "from farm to cup" nghĩa là từ lúc còn là hạt giống cho đến khi được gieo trồng, canh tác, chăm sóc và thu hoạch… trước khi đến với công đoạn sơ chế đóng gói thành phẩm.

K COFFEE trực tiếp làm việc với 10.000 hộ nông trại, tổ chức tập huấn từ các chuyên gia người Châu Âu để đào tạo người dân, hướng dẫn họ chỉn chu trong từng chi tiết từ khâu cách xử lý đất, tưới tiêu, hàm lượng phân bón…để xây dựng một quy trình sản xuất cà phê chuẩn Quốc Tế, hoàn thiện với 4 giai đoạn chính: Nông trại, nhà máy chế biến, nhà máy rang xay và đóng gói thành phẩm.

Hệ thống máy sản xuất nhập khẩu từ Colombia hiện đại, chuyên nghiệp của K COFFEE.

Mỗi giai đoạn sản xuất, K COFFEE lại có những quy định khắt khe nhằm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế từ các tổ chức uy tín. Phải kể đến đầu tiên chính là tiêu chuẩn RA - Rainforest Alliance (hợp nhất giữa UTZ & Rainforest) được xem là thước đo tiêu chuẩn nông nghiệp bền vững với nguồn nguyên liệu đạt chứng Nhận RFA đảm bảo việc truy xuất thông tin từ trang trại đến sản phẩm, nguồn nguyên liệu canh tác theo hướng an toàn, không tồn dư các hóa chất nông nghiệp. Vì thế, K COFFEE luôn đồng hành cùng người nông dân trong công tác hướng dẫn, thu hái, thu mua sản phẩm đủ tiêu chuẩn với giá cao hơn những sản phẩm không có chứng nhận Rainforest Alliance nhằm đảm bảo chất lượng cà phê đồng nhất & tốt nhất.

Bên cạnh đó, các sản phẩm K COFFEE còn đạt tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm (British Retail Consortium - BRC). Đây là chứng nhận do Hiệp hội bán lẻ Anh Quốc cấp để kiểm soát chất lượng & an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được chấp nhận bởi hơn 80.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia trên toàn cầu.

Thương hiệu cà phê Việt Nam duy nhất đạt chứng nhận toàn cầu.

Để thưởng thức cà phê nguyên chất, chất lượng Châu Âu của K COFFEE người tiêu dùng có thể mua online trên website kphucsinh.vn hoặc tải app kphucsinh về điện thoại. Hơn nữa K COFFEE đã mặt trên các kệ hàng của siêu thị trên toàn quốc và các sàn thương mại điện tử phố biến hiện nay.

Có thể nói, K COFFEE là thương hiệu hiếm hoi kiên định cùng cà phê nguyên chất suốt hành trình hơn 21 năm cống hiến cho nông sản sạch. Hy vọng K COFFEE cùng tập đoàn Phúc Sinh sẽ ngày càng phát triển, tiếp cận được nhiều đối tượng người tiêu dùng hơn, giúp cho mọi người Việt Nam đều được thưởng thức cà phê chuẩn chất lượng Châu Âu.

