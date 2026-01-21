Quyết định sống còn của sư tử khi bị bầy cá sấu bao vây giữa sông

Quyết định sống còn của sư tử khi bị bầy cá sấu bao vây

Đoạn video được một nhân viên kiểm lâm ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Masai Mara (Kenya), cho thấy xác của một con hà mã cỡ lớn nằm trôi nổi trên sông. Một tảng thịt khổng lồ như vậy trở thành bữa ăn thu hút các loài động vật ăn thịt, trong đó có sư tử.

Một con sư tử cái đã bơi ra giữa sông, trèo lên xác chết của hà mã để thưởng thức bữa ăn. Tuy nhiên, nó không ngờ rằng đây là một quyết định sai lầm của mình.

Đoạn video cho thấy khi con sư tử trèo lên xác hà mã giữa sông, nó đã bị bao vây bởi một đàn khoảng 40 con cá sấu. Vào tình huống cấp bách này, sư tử buộc đưa ra một quyết định sống còn, phải lập tức nhảy xuống sông để bơi vào bờ, hoặc đứng yên trên xác con hà mã và có thể trở thành bữa ăn cho đàn cá sấu hung hãn.

Cuối cùng, sư tử đã chấp nhận đánh cược khi nhảy xuống sông để bơi nhanh vào bờ. May mắn, đoạn sông không quá sâu, đồng thời đàn cá sấu cũng đang tập trung vào xác của hà mã, giúp sư tử có cơ hội lội nhanh vào bờ.

Đoạn video cho thấy trong thế giới tự nhiên, xác chết của những con vật to lớn được xem là “báu vật” cho những loài động vật ăn thịt. Ngay cả loài đi săn mạnh mẽ như sư tử cũng không bỏ qua những “bữa ăn miễn phí” như vậy.

Tại Kenya, chỉ có một loài cá sấu sinh sống: cá sấu sông Nile. Đây là loài săn mồi nước ngọt lớn nhất thế giới. Con trưởng thành thường dài từ 4,5 đến 5,5 mét, đôi khi lên đến hơn 6 mét, nặng từ 200 đến 400kg; một số cá thể có thể đạt tới 700kg. Kích thước cá thể thay đổi theo vùng địa lý, nhưng con đực thường lớn hơn con cái khoảng 30%.

Mặc dù mang tên "sông Nile", loài cá sấu này phân bố rộng khắp khu vực phía nam sa mạc Sahara và cả đảo Madagascar, không chỉ giới hạn ở dòng sông nổi tiếng kia.

Cá sấu sông Nile là loài săn mồi hung dữ, sẵn sàng ăn thịt cả đồng loại (Ảnh: Getty).

Cá sấu sông Nile là loài ăn tạp và cực kỳ hung dữ. Cá thể non ăn côn trùng, động vật không xương sống hoặc cá nhỏ, còn cá thể trưởng thành sẵn sàng săn mọi loài trong khu vực sinh sống, từ cá, linh dương, trâu rừng cho tới ngựa vằn.

Chúng thậm chí có thể giết và ăn thịt sư tử trưởng thành nếu có cơ hội. Trong điều kiện khan hiếm thức ăn, cá sấu còn ăn thịt đồng loại hoặc các loài cá sấu khác.

Xét về thể hình và sức mạnh, cá sấu sông Nile vượt trội hơn sư tử. Trong khi sư tử trưởng thành nặng khoảng 270-300kg, thì cá sấu Nile không chỉ to lớn hơn mà còn sở hữu lực cắn khủng khiếp, có thể gây thương tích nặng cho sư tử chỉ bằng một cú cắn.

Dẫu hung dữ, cá sấu sông Nile vẫn phải e dè hai loài động vật: voi và hà mã. Đã có những lần cá sấu tấn công voi con khi chúng đến uống nước, nhưng cái giá phải trả thường rất đắt. Voi trưởng thành sẵn sàng quay lại, tấn công và thậm chí giết chết cá sấu để bảo vệ đàn.

Trong khi đó, hà mã cũng là loài động vật có chung môi trường sống với cá sấu. Hà mã sẵn sàng tấn công, xua đuổi cá sấu để bảo vệ lãnh thổ của mình.