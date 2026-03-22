Hy hữu 3 thế hệ trong một gia đình ở Mỹ sinh cùng ngày 16/3, đúng 15h16

Câu chuyện hiếm có này vừa được hệ thống y tế UMass Memorial Health chia sẻ, khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Hơn 30 năm trước, bà Mary Jo Peters sinh con gái là Caitlyn O’Brien đúng vào lúc 15h16 ngày 16/3. Điều đặc biệt là chính bà Mary Jo cũng được sinh ra vào đúng ngày và giờ này.

Sự trùng hợp tưởng như khó tin ấy tiếp tục lặp lại vào tháng 3 năm nay, khi Caitlyn (32 tuổi) hạ sinh con trai Shawn O’Brien - cũng đúng vào 15h16 ngày 16/3.

“Chúng tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi con trai quyết định đến với gia đình vào một ngày rất đặc biệt đối với tôi và mẹ tôi”, Caitlyn chia sẻ.

Bà Mary Jo Peters cùng con gái và cháu ngoại sinh cùng ngày, cùng giờ (Ảnh: People).

Ban đầu, Caitlyn và chồng chỉ chuẩn bị tên cho bé gái. Khi biết em bé là con trai, họ khá lúng túng trong việc lựa chọn tên phù hợp.

Bà Mary Jo kể, một y tá tại bệnh viện đã nhắc đến một câu trong Kinh Thánh có ký hiệu “John 3:16”. Con số “3:16” trùng với thời điểm em bé chào đời khiến cả gia đình chú ý và nghĩ đến cái tên “John”. Cuối cùng, họ chọn “Shawn” - một biến thể tiếng Ireland của John.

Bà Jeannie Kauper - y tá sản khoa trực tiếp chăm sóc Caitlyn - cho biết đội ngũ y tế đã vô cùng kinh ngạc trước sự trùng hợp hiếm gặp này. “Chúng tôi không thể tin nổi. Cảm giác như đây là một khoảnh khắc đã được định sẵn”, bà nói.

Đáng chú ý, cả Caitlyn và con trai Shawn đều được sinh tại cùng một cơ sở thuộc UMass Memorial Health - nơi Mary Jo từng sinh Caitlyn hơn 3 thập kỷ trước.

Nhớ lại thời điểm sinh con gái, bà Mary Jo cho biết ban đầu bà từng mong Caitlyn có một ngày sinh khác. Tuy nhiên, một y tá khi đó đã nói: “Đây sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà bà từng nhận được”.

Bé Shawn sinh lúc 15h16 ngày 16/3 trong sự ngỡ ngàng của gia đình và nhân viên bệnh viện (Ảnh: People).

Giờ đây, khi cháu trai chào đời đúng ngày, đúng giờ ấy, bà xúc động chia sẻ: “Và giờ tôi lại có thêm một món quà sinh nhật tuyệt vời nữa”.

Caitlyn cho biết gia đình cô vốn đã có nhiều thành viên sinh vào tháng 3. Việc chào đón thêm bé Shawn khiến “lịch sinh nhật” càng thêm dày đặc, nhưng đó lại là niềm vui.

Hiện tại, ngoài Shawn, Caitlyn còn có một con gái 4 tuổi và một con trai 2 tuổi. Cô hài hước nói rằng thành viên mới chắc chắn sẽ khiến mọi thứ trở nên náo nhiệt hơn, theo một cách rất tuyệt vời.

Không chỉ gia đình của Mary Jo Peters, trên thế giới cũng từng có những trường hợp trùng ngày sinh qua nhiều thế hệ.

Tại bang Idaho (Mỹ), 3 thế hệ trong gia đình Dougal cũng cùng sinh ngày 27/2: Ông Mark Dougal (1958), con trai Trevor Dougal (1985) và cháu nội Maxwell Dougal (2014).

“Không gì tuyệt vời hơn khi có cùng ngày sinh với cha và con trai mình”, Trevor chia sẻ.

Ba thành viên trong một gia đình ở Anh cũng từng gây chú ý vì trùng ngày sinh (Ảnh: DM).

Một trường hợp khác tại thành phố Bristol (Anh) cũng khiến nhiều người bất ngờ. Ba thế hệ trong gia đình Steve Iles đều sinh vào ngày 14/3. Năm 2020, ông Steve (68 tuổi), con trai Steve Iles Jr. (33 tuổi) và cháu trai Henry Iles (1 tuổi) cùng tổ chức sinh nhật trong cùng một ngày.

“Nghe có vẻ như một trò đùa khi tôi có cùng ngày sinh với bố và rồi con trai tôi cũng chào đời đúng ngày đó”, Steve Jr. chia sẻ.

Trong khi đó, ông Steve không giấu được sự bất ngờ: “Khi con trai sinh cùng ngày với tôi đã là điều khó tin, nhưng đến khi cháu nội cũng vậy, tôi thực sự sốc”.

Với nhiều gia đình, chỉ riêng việc trùng ngày sinh đã là điều đặc biệt. Còn trong những trường hợp hiếm hoi như trên, sự trùng hợp ấy dường như trở thành một “dấu ấn” gắn kết các thế hệ.