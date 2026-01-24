Hé lộ bí ẩn trên bức tường Khâm Thiên Giám triều Nguyễn khi dọn vệ sinh

Ngày 24/1, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông tin, các lực lượng của đơn vị đã phát hiện một bức họa cổ tại di tích Khâm Thiên Giám, nằm trên đường Hàn Thuyên, phía Đông Nam Kinh thành Huế (thuộc phường Phú Xuân, thành phố Huế).

Lãnh đạo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết đơn vị sẽ khảo sát tổng thể, kiểm tra kỹ lưỡng các bức tường và hạng mục bên trong công trình.

Bức họa cổ vừa phát lộ trên bức tường bên trong di tích Khâm Thiên Giám ở Huế (Ảnh: Vi Thảo).

Nội dung bức họa sẽ được nghiên cứu sâu nhằm phục vụ công tác tu bổ, bảo tồn và làm rõ thêm các giá trị lịch sử của di tích.

Trước đó, khi dọn vệ sinh và bóc tách các lớp sơn cũ trên tường Khâm Thiên Giám để phục vụ công tác trùng tu, những người thợ đã phát hiện một bức họa có hình thức giống bản đồ trên tường ngăn cách các gian phòng bên trong tòa nhà.

Bức vẽ được thể hiện bằng nét màu đen, bao gồm nhiều ký hiệu và các dòng chữ Hán, Việt và chữ Pháp.

Bức họa nằm trên tường ngăn cách các gian phòng bên trong di tích Khâm Thiên Giám (Ảnh: Vi Thảo).

Trong đó, số lượng chữ Hán chiếm đa số. Phía trên cùng bức tường có dòng chữ Hán kích thước lớn. Tuy nhiên do tác động của thời gian, một số nét đã bị phai mờ.

Đối với phần chữ Việt, nội dung nhắc đến các địa danh quen thuộc tại địa phương như An Cựu, Lợi Nông. Riêng phần chữ Pháp có nội dung đề cập đến một tuyến đường sắt.

Di tích Khâm Thiên Giám triều Nguyễn hiện đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Vi Thảo).

Theo tư liệu lịch sử, Khâm Thiên Giám được thành lập năm 1803 dưới thời vua Gia Long, là cơ quan chuyên quan sát thiên văn, dự báo thời tiết, làm lịch, báo giờ để tổ chức mùa vụ sản xuất cho người dân.

Hiện nay, di tích Khâm Thiên Giám tọa lạc tại số 82 đường Hàn Thuyên, phường Phú Xuân, trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng. Trong khu vực Khâm Thiên Giám có một số hộ dân cư ngụ, đang được di dời, giải tỏa để trả lại mặt bằng cho di tích.