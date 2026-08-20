Hành động của người vợ, giúp người đàn ông tìm thấy cha ruột sau 55 năm

19 năm, Joshua Schneeloch (người Đức) lớn lên ở cô nhi viện với thắc mắc vì sao không ai đến đưa mình trở về nhà. Trong khi những đứa trẻ khác lần lượt rời đi cùng gia đình mới, ông không ngừng nghĩ khi nào mới tới lượt của mình.

“Tại sao không ai đón tôi", Joshua tự hỏi.

Mỗi ngày, Joshua đều cầu nguyện một điều duy nhất đó là được gặp lại cha của mình.

Hơn 5 thập kỷ sau, cuối cùng ước nguyện đó cũng trở thành hiện thực. Kết quả giám định ADN cuối cùng cũng giúp ông tìm lại người cha mà mình ngày đêm mong nhớ.

Joshua Schneeloch (áo trắng) ôm cha Arthur Colbert (áo cam) (Ảnh: KLTV 7).

Khoảng một năm trước, Nicole Pavelka, vợ của Joshua, đã tặng ông một bộ xét nghiệm ADN của Ancestry. Cô biết rằng việc tìm kiếm nguồn gốc có thể khơi lại những cảm xúc đau khổ của chồng. Nhưng, Nicole cho rằng Joshua xứng đáng được biết mình đến từ đâu.

Với sự giúp đỡ của chuyên gia nghiên cứu phả hệ, cuộc tìm kiếm bắt đầu. Những người họ hàng đầu tiên được tìm thấy, rồi cuối cùng là cuộc điện thoại mà Joshua cả đời mong chờ.

“Tôi nghĩ tôi đã tìm thấy bố của ông”, Joshua tường thuật lại lời của chuyên gia.

Bố ruột của ông là Arthur Colbert, từng phục vụ chiến tranh và đóng quân ở Châu Âu vào cuối những năm 1960. Khi quay trở về Mỹ, ông không hề biết mình có một người con ở Đức.

Sau khi có thông tin về người đàn ông nghi ngờ là cha mình, Joshua liên lạc với Arthur. Tuy nhiên, ông không tiết lộ danh tính ngay mà lắng nghe Arthur chia sẻ.

Qua chi tiết ông Arthur nhắc đến việc từng ở Kaiserslautern, Đức năm 1969-1970, Joshua xúc động nhận ra đây chính là cha mình.

Trung tâm giám định cũng gọi đến và thông báo, 99,99% đây là cha của ông. Khi hai cha con gặp lại nhau, cảm xúc dường như vỡ òa.

“Con đường bước về phía cha có lẽ là con đường dài nhất tôi từng đi”, người đàn ông ngoài 50 tuổi nghẹn ngào.

Tuy nhiên, cuộc hội ngộ không dừng lại ở đó. Một ngày thứ 7, tại Jefferson, Texas, trong căn phòng nhỏ, Joshua gặp lại hơn 60 người họ hàng ruột thịt của mình sau tuổi thơ dài đằng đẵng tìm kiếm nguồn cội.

Joshua Schneeloch (áo trắng) cùng họ hàng (Ảnh: KLTV 7).

“Tôi choáng ngợp với sự chào đón mọi người dành cho tôi”, ông nói.

Sự chào đón ấy có ý nghĩa với Joshua nhiều hơn bất kỳ lời nào có thể diễn tả. Bởi khi lớn lên mà không biết tại sao mình không được chọn, ông luôn mang trong lòng những câu hỏi mà nhiều đứa trẻ có hoàn cảnh như ông từng tự hỏi.

“Nỗi sợ lớn nhất của một đứa trẻ mồ côi là bị người khác từ chối. Tại sao tôi không được yêu thương? Tại sao tôi không có một mái ấm? Tại sao không ai chọn tôi? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đã làm gì sai?”, Joshua nói.

Sau 55 năm, cuối cùng ông cũng nhận được câu trả lời mà mình đã chờ đợi bấy lâu.

Thu Hiền