Cuộc sống của vợ chồng Xuân Son ở Việt Nam

Tối 19/8, Marcele Seippel - bà xã của cầu thủ Xuân Son - có mặt trên khán đài sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Khoảnh khắc chồng ghi cú đúp vào lưới Malaysia tại trận bán kết lượt về giải ASEAN Cup 2026, cô vỡ oà cảm xúc, hoà niềm vui cuồng nhiệt cùng hàng vạn khán giả.

Với hai bàn thắng ở trận đấu tối qua, Xuân Son đã ghi tổng cộng 5 bàn ở giải năm nay. Tính đến nay, anh đã có 12 bàn thắng sau 2 kỳ ASEAN Cup.

Từ khi Xuân Son quay lại sân cỏ với vị trí tiền đạo của tuyển Việt Nam, Marcele tiếp tục đồng hành cùng chồng. Cách đây vài ngày, cô cùng các con bay sang Malaysia cổ vũ chồng, sau đó đáp chuyến bay về Hà Nội, chờ xem trận bán kết lượt về.

Bà xã Xuân Son đưa hai con trai đến gặp bố trước trận bán kết lượt đi ở Malaysia (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai năm với nhiều thay đổi

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Marcele cho biết, 2 năm qua là quãng thời gian có nhiều thay đổi với gia đình cô.

Sau chấn thương nặng trong trận chung kết ASEAN Cup 2024 tại Thái Lan, Xuân Son phải trở về Việt Nam phẫu thuật, bước vào hành trình hồi phục kéo dài. Những ngày tháng đó chính là thử thách lớn với cả gia đình.

"Chúng tôi đã chuyển đến ngôi nhà mới rộng rãi hơn, đang lên kế hoạch kinh doanh tại Hà Nội", cô bày tỏ.

Trở lại sân cỏ ở mùa giải 2025-2026, Xuân Son ra sân tổng cộng 25 trận trong màu áo đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, ghi 15 bàn thắng và có 2 đường kiến tạo.

Theo Marcele, chấn thương không làm giảm tình yêu của chồng dành cho bóng đá. Mỗi lần ra sân, chàng trai vẫn cho thấy sự mạnh mẽ, nhiệt huyết và khát khao chơi bóng.

"Thời điểm dính chấn thương cách đây 2 năm, phải nằm trên giường bệnh, anh ấy vẫn mong chứng kiến khoảnh khắc đội tuyển quốc gia giành chức vô địch ASEAN Cup. Xuân Son có một nguồn năng lượng dồi dào và bầu nhiệt huyết khiến tôi ngưỡng mộ", Marcele chia sẻ.

Xuân Son được vợ đánh giá là người hài hước, có trách nhiệm với gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trở về nhà sau mỗi trận đấu, nam cầu thủ là người đàn ông của gia đình. Anh không ngại giúp đỡ vợ làm việc nhà như rửa bát, lau nhà...

Được khán giả biết đến và ghi dấu ấn trên khắp các đấu trường, Xuân Son luôn giữ sự khiêm tốn, chan hoà với mọi người và tràn đầy năng lượng.

"Anh ấy luôn hài hước, khiến những người xung quanh bật cười mỗi khi nói chuyện. Ngoài niềm đam mê bóng đá, Xuân Son giàu tình thương với các con, có trách nhiệm với gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho cả nhà", cô bày tỏ.

Truyền tình yêu Việt Nam cho các con

Theo Marcele, không chỉ vợ chồng cô dành nhiều tình cảm cho Việt Nam mà hai con trai Matteo và Lucca cũng được bố mẹ truyền cho tình yêu với đất nước, con người và văn hóa nơi đây.

Mỗi khi có mặt trên sân để cổ vũ bố, hai cậu bé đều chăm chú theo dõi trận đấu. Khi Quốc ca vang lên, Matteo và Lucca đứng nghiêm trang, đặt tay lên ngực trái. Hình ảnh đáng yêu này nhiều lần nhận được sự yêu mến, khen ngợi của người hâm mộ.

Marcele cho biết, cô luôn dạy các con trở thành những cậu bé mạnh mẽ, sống tình cảm và biết yêu thương mọi người. Tình yêu với Việt Nam được các con cảm nhận một cách tự nhiên, qua cuộc sống và những trải nghiệm hằng ngày, thay vì chỉ bằng lời nói.

"Matteo và Luuca sinh ra ở đây nên Việt Nam chính là Tổ quốc của các con. Hàng ngày, hai bé trải nghiệm văn hóa ở lớp học mầm non, thưởng thức những món ăn ngon và hòa mình vào cuộc sống cùng những người xung quanh”, Marcele tâm sự.

Khác với những ngày đầu chân ướt chân ráo đến Việt Nam, vợ chồng Marcele cùng các con đã quen với nhịp sống thường nhật. Trong thời gian chồng thi đấu, cô chăm sóc gia đình và ghi lại những khoảnh khắc đời thường, chia sẻ trên trang cá nhân.

Yêu thích nấu nướng, Marcele thường tìm hiểu công thức và học cách chế biến đồ ăn Việt. Cô có thể làm bún chả, bánh bò, thịt kho... cùng nhiều món ăn khác như một cách khám phá nền ẩm thực phong phú, đa dạng.

Nhắc đến món chuối chiên mà Xuân Son yêu thích, Marcele cho biết gia đình cô không thường xuyên thưởng thức như nhiều người vẫn nghĩ.

Là cầu thủ chuyên nghiệp, tiền đạo của tuyển Việt Nam phải duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt để kiểm soát cân nặng và đảm bảo thể trạng tốt nhất. Những món nhiều dầu mỡ như chuối chiên chỉ được gia đình thưởng thức vào những dịp phù hợp.

"Gia đình tôi thích nhất là bún chả. Mỗi khi có dịp, cả nhà quây quần thưởng thức món ăn này. Thỉnh thoảng, tôi trổ tài làm chuối chiên tại nhà, chồng con khen ngon", cô chia sẻ.

Từ cậu bé nghèo khó đến thành công ở Việt Nam

Marcele và Xuân Son tình cờ gặp nhau vào dịp Giáng sinh năm 2014 tại Salvador, Brazil.

Thời điểm đó, cả hai cùng đến dự bữa tiệc tại nhà một người bạn. Cuộc gặp gỡ tình cờ giúp hai người nảy sinh tình cảm.

Vẻ điển trai và nụ cười toả sáng của chồng đã chinh phục trái tim cô từ lần đầu gặp. Sau 3 năm tìm hiểu, họ nên duyên vợ chồng.

Khoảnh khắc tình cảm của Xuân Son và các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Thời điểm cô gái người Brazil đến với Xuân Son, anh chưa phải là cầu thủ nổi tiếng, đang thi đấu cho một đội bóng trẻ. Chính tình yêu chân thành đã giúp hai người gắn bó, vượt qua những khó khăn.

Cô kể, Xuân Son sinh ra trong một gia đình khó khăn ở vùng quê nghèo tại Brazil, có bố làm giáo viên còn mẹ là nông dân.

Lên 7 tuổi, chàng trai được mua đôi giày đá bóng đầu tiên. Cầm trong tay số tiền do bố mẹ cho, Xuân Son đi bộ ròng rã 8km đến cửa hàng bán giày vì không có xe đạp.

"Chồng tôi từng bị chấn thương, có lúc anh ấy bật khóc, lặng lẽ hồi phục để trở lại sân cỏ. Chưa bao giờ anh ấy nghĩ đến chuyện từ bỏ, dù lâm vào tình huống nào. Xuân Son kiên cường đối mặt với những chỉ trích của khán giả, cố gắng và nỗ lực tập luyện, hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày", Marcele tâm sự cách đây 2 năm.

Trưởng thành từ bóng đá ở Brazil, Xuân Son từng sang Nhật Bản thi đấu cho Vegalta Sendai nhưng không tạo nhiều dấu ấn đáng kể. Một thời gian sau, anh thi đấu ở giải hạng nhất Đan Mạch và chuyển đến Nam Định FC từ năm 2020.

Đây chính là bến đỗ giúp sự nghiệp của Xuân Son bắt đầu khởi sắc rõ rệt và trở thành một trong những tiền đạo nổi bật nhất V-League. Từ khi nhận quốc tịch Việt Nam, anh liên tục ghi dấu ấn mỗi lần được gọi lên tuyển. Những pha qua người, đánh đầu nhanh như chớp của chàng trai khiến người hâm mộ Đông Nam Á ấn tượng.

Marcele cho biết, ngay cả trong những giấc mơ đẹp nhất, cô chưa bao giờ tưởng tượng hình ảnh chồng được người hâm mộ vỗ tay, hô vang tên khắp các khán đài.

"Chồng tôi biết ơn những gì đang có, mong muốn cống hiến hết mình cho bóng đá Việt Nam", cô bày tỏ.

Hình ảnh Xuân Son nổi tiếng tại Việt Nam sau nhiều năm thi đấu bóng đá từng khiến gia đình của nam cầu thủ bất ngờ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ranyelle, SN 1994 - chị gái của Xuân Son - từng cho biết, gia đình thường theo dõi các trận đấu của em trai cùng đội tuyển Việt Nam qua mạng Internet.

Nhìn hình ảnh Xuân Son được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, gia đình không giấu được niềm vui. Sau nhiều năm nỗ lực, cậu con trai út đã chạm đến giấc mơ từ thuở bé.

Với Ranyelle, điều khiến cô nhớ nhất về em trai không phải những thành tích trên sân cỏ mà là tinh thần lạc quan, yêu đời, vui vẻ của anh.

"Gia đình tôi từng rất nghèo, thiếu thốn đồ ăn, bố mẹ phải chạy ngược chạy xuôi lo cho các con. Trong hoàn cảnh đó, Xuân Son vẫn lan tỏa niềm vui cho các thành viên trong nhà và hàng xóm", Ranyelle trải lòng.