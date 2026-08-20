Cô gái thân với bố dượng hơn mẹ, rưng rưng khi nghe câu: “Cứ để bố lo!”

Từng định kiến tránh xa bố dượng

Nguyễn Thị Hải Yến (23 tuổi, quê Thái Nguyên, là nhân viên văn phòng tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ, cô từng có tuổi thơ không mấy êm đềm khi cha mẹ chia tay năm lên 3 tuổi. Thời gian đầu, Yến sống cùng mẹ, sau đó lại chuyển về ở với gia đình bên nội.

Năm Yến lên 7 tuổi, người mẹ đi bước nữa. Sống cách con gái khoảng 20km, người mẹ thường xuyên cùng chồng - ông Nguyễn Văn Thành (ở xã Trung Giã, Hà Nội) - về thăm cô con gái nhỏ. Mỗi lần thấy mẹ về, Hải Yến mừng lắm, nên khi mẹ rời đi cô càng bịn rịn, nhớ thương.

Khi lớn hơn, Yến hiểu việc mẹ đi lại thăm con gái thường xuyên không phải lúc nào cũng thuận tiện. Từ lớp 7, cô bắt đầu tự bắt xe buýt đến nhà mẹ, có lần cô bị lạc đường vì lên nhầm chuyến xe.

Hải Yến chia sẻ về hành trình trưởng thành với sự đồng hành của những người thương yêu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Sau này, Yến được mẹ sắm cho chiếc xe đạp điện để chủ động trong việc đi lại. Song đôi khi, xe bị trục trặc hoặc hết pin giữa đường khiến những chuyến thăm mẹ cũng ít nhiều nhọc nhằn.

Ngay từ khi mẹ có gia đình mới, người thân đã nhiều lần cảnh báo Hải Yến phải giữ khoảng cách với bố dượng.

“Bà nội và mọi người bên nhà nội thường dặn tôi rằng, thấy bố dượng phải tránh xa, vì chẳng có bố dượng nào tốt với con riêng của vợ đâu”, cô gái sinh năm 2003 nhớ lại.

Những lời nói ấy khiến Hải Yến có sự cảnh giác nhất định. Cô ít khi trò chuyện, mỗi lần gặp bố dượng chỉ chào hỏi vài câu lễ phép. Tuy nhiên, trong thâm tâm cô gái luôn có cảm nhận, bố dượng là một người tốt.

Về phần mình, ông Thành hiểu được định kiến của xã hội nên chỉ thể hiện sự quan tâm qua người vợ. Ông chủ động đưa vợ về nhà chồng cũ để thăm con. Sau này, khi Hải Yến tự đi xe lên gặp mẹ, ông lại đưa tiền cho vợ đi mua quần áo, sách vở, đồ ăn cho con.

Cô gái chuyển đến sống cùng gia đình mới của mẹ từ năm lớp 10 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Năm lớp 10, vì muốn Hải Yến có nhiều thời gian học tập và muốn gần gũi con hơn, bà Nguyễn Thị Huyền quyết định đón con tới ở cùng.

Kể về bước ngoặt ấy, Hải Yến cho hay, ngay khi mẹ đề xuất việc đưa con gái lên ở cùng, bố dượng liền đồng ý. Nhiều năm thấy cảnh hai mẹ con xa cách, ông Thành hiểu nỗi lòng của vợ nên ủng hộ.

Để tránh những dị nghị từ phía người ngoài, bà Huyền sắp xếp cho con gái ở trong căn nhà nhỏ cách nơi vợ chồng bà sinh sống hơn 1km. Hải Yến có không gian riêng để học tập, nghỉ ngơi. Việc ăn uống, chi phí học hành và những nhu cầu thiết yếu được ông Thành và vợ lo liệu.

Từng nghĩ phải nghỉ học sớm để đi làm, Yến không ngờ được gia đình mới của mẹ đón nhận và ủng hộ.

Cô gái nhớ như in lời bố dượng nói khi ấy: “Bố sẽ lo được, con không phải ngại gì. Bố coi con nào cũng như con đẻ, không bao giờ có tư tưởng con chung, con riêng. Con cứ tập trung học hành”.

Nghe bố dượng chia sẻ, cô gái không khỏi rưng rưng. Những khoảng trống trong lòng Hải Yến dần được lấp đầy khi cô cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm chân thành bố dượng dành cho mình.

Mỗi lần học tập áp lực, cô lại nhớ đến lời bố dượng dặn, phải cố gắng hơn nữa để khắc phục số phận, vượt lên chính mình.

Năm Hải Yến đậu 2 trường đại học, cô băn khoăn không biết chọn trường nào khi học phí hai bên có sự chênh lệch đáng kể. Khi ấy, ông Thành liền động viên: “Con cứ lựa chọn ngành học yêu thích và phù hợp, còn tiền nong bố mẹ sẽ tự lo”.

Ông Thành làm nghề buôn bán xe máy cũ, sửa xe... nuôi các con (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khuyên con không lấy chồng sớm, dành thời gian cho bản thân

Ông Thành làm nghề buôn bán xe máy cũ. Trước khi đến với mẹ của Hải Yến, người đàn ông cũng từng có một cuộc hôn nhân và 2 con riêng. Là trụ cột trong gia đình có 5 người con, vừa chung vừa riêng, người đàn ông cố gắng lo cho các con công bằng.

Theo Hải Yến, bố dượng là người nghiêm khắc, nóng tính và có cách nói chuyện khá thẳng thắn. Khi Yến bước vào tuổi trưởng thành, ông thường nhắc con không nên yêu đương quá sớm, phải tập trung học hành, trau dồi kỹ năng sống…

Ông cũng không muốn cho con đi làm thêm khi chưa tốt nghiệp vì sợ chểnh mảng việc học hành. Khi Hải Yến đã đi làm, ông khuyên con không nên vội lấy chồng, dành thời gian cho bản thân, đi học lái xe, có thời gian thì đi đây đi đó...

Hải Yến được bố dượng khuyên nên tập trung học tập, trau dồi kỹ năng, dành nhiều thời gian cho bản thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Có lần cô gái bật khóc vì thấy bố nghiêm khắc và có phần áp đặt. Khi ấy, bà Huyền lại là người đứng ở giữa, phân giải để hai bố con hiểu nhau hơn. Theo thời gian, cô gái sinh năm 2003 dần hiểu những gì bố dượng dạy đều xuất phát từ nỗi lo của một người cha.

“Bây giờ ngẫm lại tôi thấy, bố cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Bố thường nói bản thân không có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, vậy nên muốn chúng tôi học tập tử tế, sau này có thể tự lo cho tương lai”, Hải yến chia sẻ.

Cô gái cũng cho hay, khi đi làm, cô càng cảm nhận rõ giá trị của những lời khuyên bố dượng dành cho mình. Bà Huyền thì thừa nhận, càng lớn, con gái càng thân với bố dượng.

Ông Thành thường chia sẻ với con về chuyện làm ăn, buôn bán, còn Hải Yến thường tâm sự với ông về công việc, ý tưởng kinh doanh, thậm chí cả chuyện đang tìm hiểu chàng trai nào đó…

Ông Thành không chỉ đưa ra lời khuyên mà còn kể những tình huống mình từng trải qua để con gái soi chiếu vào hoàn cảnh của bản thân. Dần dần, Yến nhận ra hai bố con có nhiều điểm chung trong cách nhìn cuộc sống.

Nhìn lại hành trình trưởng thành, Hải Yến chia sẻ bản thân vẫn luôn nhớ những kỷ niệm về bố dượng, nhất là trong những cột mốc quan trọng.

Năm Hải Yến thi lớp 10, nhà nội cách điểm thi chỉ khoảng 4km và cô hoàn toàn có thể tự đi thi, nhưng từ sáng sớm, bố dượng vẫn từ Sóc Sơn đến nhà đưa cô tới trường.

Hải Yến bên mẹ và bố dượng trong lễ tốt nghiệp năm 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ông đứng đợi bên ngoài, nhắc con phải bình tĩnh, tự tin. Sau mỗi môn thi, ông lại động viên con nên dành thời gian tập trung cho môn tiếp theo, không buồn bã, tiếc nuối vì những phần bài chưa thể làm đúng.

Năm 2025, khi Hải Yến tốt nghiệp đại học, ông Thành cũng cùng vợ và các con đến Hà Nội chứng kiến khoảnh khắc cô nhận bằng.

Ngày hôm đó, Hải Yến nhìn thấy một hình ảnh rất khác của bố dượng - người bố vốn quanh năm làm việc vất vả, gương mặt thường trực sự căng thẳng - lại nở nụ cười rất tươi khi nhìn con mặc áo cử nhân.

Câu chuyện của Hải Yến cho thấy một điều rằng, có những người bước vào cuộc đời nhau bằng một danh xưng chẳng mấy gần gũi, nhưng bằng sự kiên nhẫn, bao dung và những năm tháng âm thầm đồng hành, họ đã trở thành người thân thực sự của nhau, cùng xây dựng một mái nhà.