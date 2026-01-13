Hai nữ hộ sinh kể chuyện đỡ đẻ nghẹt thở trên tàu hỏa Bắc - Nam

Đêm 10/1, chuyến tàu SE4 đang trên hành trình từ Nam ra Bắc thì bất ngờ phát đi thông báo khẩn khi một sản phụ chuyển dạ khi tàu vẫn đang chạy.

Thai nhi mới 34 tuần tuổi, sản phụ đối diện cơn đau dồn dập, việc chờ tàu dừng để chuyển đến cơ sở y tế gần nhất là không kịp.

Trong khoang tàu chật hẹp, rung lắc, hoàn toàn không có trang thiết bị y tế chuyên dụng cho một ca sinh non, sự an nguy của cả mẹ và con trở thành nỗi lo bao trùm tổ tàu và hành khách.

Ca sinh non giữa đêm trên tàu SE4

Nghe loa gọi hỗ trợ y tế, chị Nguyễn Thị Giang (Điều dưỡng trưởng Khoa Phụ Ngoại) cùng chị Nguyễn Hồng Hoa (nữ hộ sinh Khoa Phụ Nội tiết, cùng công tác ở Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An) - khi đó đang trên tàu đi Nam Định dự thi tay nghề - lập tức có mặt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Giang cho biết, thời điểm ấy, cả hai đang chuẩn bị nghỉ ngơi để sáng hôm sau bước vào kỳ thi. Tuy nhiên, khi nghe thông tin có sản phụ sinh non, phản xạ nghề nghiệp đã khiến hai chị em không chút do dự.

“Trước tình huống đó, trong đầu tôi không có suy nghĩ nào khác ngoài việc trước mặt mình là một sản phụ và một sinh linh nhỏ đang cần được cứu. Dù là hai chị em tôi hay một người làm nghề y nào, chắc chắn cũng sẽ phản ứng như thế”, chị Giang nói.

Tiếp cận sản phụ, hai nữ hộ sinh nhận thấy cổ tử cung chưa mở hết nhưng cơn đau dữ dội, dấu hiệu sinh diễn ra rất nhanh mà không có phòng sinh, không có dụng cụ hỗ trợ, chỉ có kiến thức, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm của người làm nghề.

Chị Giang (áo trắng) và chị Hoa (áo đen) hạnh phúc khi em bé chào đời thành công (Ảnh: VNR).

Giữa toa tàu chật hẹp, hai nữ hộ sinh vừa động viên tinh thần sản phụ, vừa theo dõi sát diễn biến cuộc sinh. Sau thời gian chuyển dạ căng thẳng, bé trai nặng 2,5kg đã cất tiếng khóc chào đời, mang lại khoảnh khắc vỡ òa cho những người có mặt.

“Chỉ cần nghe tiếng khóc của em bé là mọi mệt mỏi, căng thẳng gần như tan biến. Với người làm nghề như chúng tôi, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất”, chị Giang chia sẻ.

Sau khi em bé chào đời, thách thức chưa dừng lại. Với ca sinh non 34 tuần, thời tiết trên tàu lạnh, không có máy sưởi hay lồng ấp, hai nữ hộ sinh đã áp dụng phương pháp da kề da để giữ ấm cho trẻ. Đồng thời, họ theo dõi sát tình trạng hô hấp, màu da của em bé.

Với sản phụ, nguy cơ băng huyết sau sinh là điều khiến hai nữ hộ sinh đặc biệt lưu tâm. Hai nữ hộ sinh hỗ trợ sổ rau, xoa bóp để tử cung co hồi tốt, theo dõi chặt chẽ tình trạng chảy máu sau sinh.

Mẹ và bé được chuyển vào bệnh viện ngay khi tàu SE4 dừng tại ga Cầu Giát (Nghệ An) (Ảnh: VNR).

Khi tàu dừng tại ga Cầu Giát (Nghệ An), mẹ và bé được chuyển vào Bệnh viện Quang Thành. Hai nữ hộ sinh sau đó cũng đã chủ động liên hệ với bệnh viện, cập nhật tình trạng và bàn giao đầy đủ quá trình xử trí trên tàu để các bác sĩ tiếp nhận có thêm thông tin chuyên môn.

Theo thông tin chị Giang chia sẻ, hiện tại, em bé đã bú được, sức khỏe ổn định. Tình trạng của cả mẹ và con đều tốt và đang được tiếp tục theo dõi.

Gia đình sản phụ sau đó đã tìm được thông tin và gửi lời cảm ơn đến hai nữ hộ sinh, những người đã góp phần mang lại “phép màu” trên chuyến tàu đêm.

"Điểm 10 trong lòng mọi người"

Không chỉ là một ca đỡ đẻ đặc biệt, câu chuyện về hai nữ hộ sinh Nghệ An còn nhanh chóng lan tỏa, nhận về hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận xúc động.

Nhiều người bày tỏ sự cảm phục trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên y tế.

Một tài khoản viết: “Tuyệt vời quá, đọc bài viết mà rơi nước mắt vì sự tận tâm, trách nhiệm của nhân viên y tế đối với mỗi người dân trong mọi khoảnh khắc”.

Một bà mẹ trẻ chia sẻ: “Là người mới sinh mổ được 2 tháng, đọc tin này mình xúc động quá. Mừng cho hai mẹ con bình an, chuyến tàu thật may mắn khi có hai hành khách là hai nữ hộ sinh”.

Không ít độc giả nam cũng thừa nhận: “Mặc dù là đàn ông nhưng đọc câu chuyện này vẫn rất xúc động. Hai nữ hộ sinh đã hoàn thành “nhiệm vụ bất ngờ” một cách xuất sắc, giúp mẹ và bé mẹ tròn con vuông”.

Có người gọi đó là “phép màu”, bởi sự trùng hợp hiếm có khi hai cán bộ y tế chuyên ngành sản lại có mặt đúng lúc, đúng chỗ, giữa một chuyến tàu đang chạy xuyên đêm.

Nhiều người cũng “chấm 10 điểm” cho hai nữ hộ sinh dù họ chưa bước vào kỳ thi tay nghề giỏi. Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Giang cho rằng những lời khen khiến chị xúc động, nhưng với chị, đó là điều bình thường của người làm nghề y.

“Trong ngành của chúng tôi, nếu gặp tình huống như vậy, tôi tin rằng bất kỳ ai cũng sẽ làm như thế. Đây là phản xạ nghề nghiệp, là trách nhiệm với sinh mạng con người”, chị Giang chia sẻ.

Cả chị Hoa (ảnh trái) và chị Giang đều khiêm tốn cho rằng việc đỡ đẻ trên tàu chỉ là phản xạ nghề nghiệp của người làm y (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị cho biết, trong môi trường bệnh viện, những ca sinh non hay sinh khó không phải hiếm, nhưng mọi thứ luôn có đầy đủ trang thiết bị, nhân lực hỗ trợ. Trên tàu hỏa, trong điều kiện thiếu thốn, áp lực tâm lý lớn hơn rất nhiều.

“Chính nền tảng chuyên môn và môi trường đào tạo nghiêm túc tại nơi công tác đã giúp chúng tôi đủ bình tĩnh, đủ kỹ năng để xử lý tình huống đặc biệt đó”, chị nói.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, lãnh đạo bệnh viện, đồng nghiệp, người thân và cả những sản phụ từng được chị Giang đỡ đẻ cũng gửi lời chúc mừng, động viên.

“Tôi vẫn luôn tin rằng cốt lõi của nghề y không chỉ là chuyên môn, mà còn là tình thương. Khi đứng trước một sinh linh nhỏ cần được bảo vệ, đó là phản xạ tự nhiên của người làm nghề”, chị Giang bộc bạch.