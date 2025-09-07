Hai "Nữ du kích" đi điều lệnh trong tiệc gia đình ở TPHCM gây sốt

Giữa tiếng nhạc rộn ràng, hai cô gái nghiêm trang sải bước, xung quanh là những tràng pháo tay vang dội cùng lời hò reo "Đẹp quá", "Tự hào quá" rất náo nhiệt, tạo nên một màn "biểu diễn" giàu cảm xúc.

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đoạn clip trên được ghi lại tại một buổi tiệc ở xã Bà Điểm (TPHCM). Đây là buổi tiệc nhỏ ấm cúng do gia đình của bạn Tường Vy (SN 2003, một trong hai cô gái) tổ chức mừng con gái hoàn thành nhiệm vụ diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9 từ Hà Nội trở về.

Hai cô gái đi điều lệnh trong buổi tiệc gia đình tại TPHCM gây sốt (Video: Đồng An Thư).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đồng An Thư (SN 2000) - một trong hai cô gái trong clip - cho biết sau khi thực hiện nhiệm vụ diễu binh, diễu hành, các thành viên trong khối Nữ du kích miền Nam vẫn giữ liên lạc với nhau.

Riêng An Thư và Tường Vy cùng là những người con của TPHCM, nên có phần thân thiết hơn. Sau khi từ Hà Nội trở về, các cô gái thường xuyên đến nhà nhau chơi.

"Tình bạn của tôi và Tường Vy chỉ mới hình thành trong A80, trước đó cả hai chưa quen nhau. Trong quá trình ở cùng phòng, gắn bó với nhau thực hiện nhiệm vụ A80, chúng tôi cũng thường được gọi điện, nói chuyện với các thành viên trong gia đình nhau nên thêm phần thân thiết. Tối 6/9, tôi đến nhà Tường Vy để tham gia buổi tiệc mừng gia đình bạn tổ chức", An Thư chia sẻ.

An Thư (trái) và Tường Vy trong vòng tay gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

An Thư cho biết, khi gần kết thúc bữa tiệc, mọi người vui vẻ ca hát cùng nhau thì cô và Tường Vy bất ngờ nảy ra ý định "trình diễn" một vòng điều lệnh trước mặt các cô chú, anh chị trong gia đình.

Bởi lẽ, trong ngày diễu binh, diễu hành chính thức, người thân của hai cô gái chỉ có thể xem hình ảnh các con qua truyền hình hoặc điện thoại nên không thể thấy rõ mặt. Khi được chứng kiến trực tiếp, các cô chú trong tiệc tỏ ra vô cùng hào hứng, vừa vỗ tay, vừa hô vang những lời cổ vũ, khiến hai cô gái cảm thấy rất vui.

"Đi điều lệnh cho các cô chú, anh chị trong gia đình xem, chúng tôi đỡ áp lực hơn so với khi diễu binh chính thức, nhưng vẫn cảm nhận được sự thiêng liêng. Đi trong vòng tay của gia đình cũng xúc động như những ngày được đi trong vòng tay nhân dân ở Thủ đô", An Thư bày tỏ.

An Thư cho biết thêm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở Hà Nội, cô trở về TPHCM hôm 3/9. Sau ba tháng tập luyện để chuẩn bị cho lễ diễu binh, diễu hành, An Thư cảm nhận rõ rệt sự thay đổi về sức khỏe lẫn tinh thần.

Cô cho biết bản thân cùng các đồng đội đã "vượt nắng thắng mưa" trong quá trình tập luyện, nhờ đó thể lực hiện nay rất tốt, đủ sức đảm đương công việc nặng hơn ngày thường. Quan trọng hơn, tinh thần cô cũng trở nên phấn khởi vì bản thân vừa hoàn thành một nhiệm vụ thiêng liêng của Tổ quốc.

Trở về cuộc sống thường nhật, An Thư dành thời gian nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục thực hiện các kế hoạch riêng. Trước đó, An Thư từng được mọi người biết tới sau khi cha mẹ của An Thư rửa ảnh con gái trong trang phục khối Nữ du kích miền Nam, treo tại quán cà phê của gia đình để "khoe" có con gái đang thực hiện nhiệm vụ của Tổ quốc.

Cha mẹ An Thư từng rửa ảnh con gái để treo tại quán cà phê của gia đình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Không chỉ nổi bật trong vai trò chiến sĩ A80, An Thư còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi thành tích học tập và công việc đáng nể. Hồi năm 2022, cô từng tốt nghiệp thủ khoa ngành Thiết kế Thời trang tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Sau đó, cô giành học bổng thạc sĩ trong nước. Tuy nhiên, An Thư chọn tham gia chương trình du học liên kết tại Italy. Sau khi trở về Việt Nam, An Thư còn tự mình mở hai quán cà phê, khiến nhiều người ngưỡng mộ và dành lời khen rằng cô hội tụ sự tự tin, bản lĩnh, là nguồn cảm hứng đẹp cho thế hệ trẻ hôm nay.