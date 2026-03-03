Giới siêu giàu tháo chạy tránh tên lửa Trung Đông, chi bộn tiền thoát hiểm

Chỉ trong vài giờ sau các đòn không kích nhằm vào Iran sáng 28/2, Dubai và Abu Dhabi từ thiên đường nắng ấm bị kéo vào vòng xoáy xung đột. Sau đó, Iran phóng tên lửa trả đũa xuống UAE, khiến ít nhất 3 dân thường thiệt mạng tại Dubai.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran cũng nhằm vào Israel, Qatar, Bahrain, Kuwait và Oman. Không phận toàn khu vực rơi vào tình trạng phong tỏa quy mô lớn, gần 6.000 chuyến bay trên toàn cầu bị hủy và gần 30.000 chuyến bị hoãn.

Chi bộn tiền tìm cửa thoát hiểm an toàn

Trong bối cảnh đó, sân bay tại Riyadh - thủ đô Saudi Arabia - trở thành một trong số ít điểm còn hoạt động ở Trung Đông. Giới điều hành doanh nghiệp và các gia đình giàu có đổ dồn về đây - nơi các chuyên cơ riêng và máy bay thương mại chờ sẵn để đưa họ rời khỏi khu vực hỗn loạn.

Giá thuê chuyên cơ riêng tăng vọt kể từ thời điểm Trung Đông bất ổn (Ảnh: Reuters).

Theo Semafor, hàng loạt xe SUV được đặt để chở nhóm khách siêu giàu vượt quãng đường sa mạc kéo dài khoảng 10 tiếng từ Dubai tới Riyadh. Giá thuê chuyên cơ riêng và thuê SUV tăng vọt do nhu cầu bùng nổ.

Ông Ameerh Naran, Giám đốc điều hành công ty môi giới chuyên cơ riêng Vimana Private cho biết, một chuyến bay bằng chuyên cơ từ Riyadh sang châu Âu hiện có giá lên tới 350.000 USD (khoảng 9,1 tỷ đồng).

“Saudi Arabia là lựa chọn thực sự duy nhất cho những ai muốn rời khỏi khu vực lúc này”, ông nói.

Thông thường, giá một chuyến bay tư nhân cho chặng ngắn từ Dubai tới Riyadh hoặc Doha dao động từ 15.000 USD đến 25.000 USD (400.000 triệu đồng - 655 triệu đồng) và chặng tới châu Âu khoảng 60.000 USD đến 100.000 USD (1,5 tỷ đồng - 2,6 tỷ đồng).

Hiện nhiều người sẵn lòng chấp nhận chi trả mức giá cao hơn nhiều lần, nhưng số máy bay có thể phục vụ rất khan hiếm.

Ian McCaul, đại diện công ty an ninh Alma Risk (Anh) cho biết đã tiếp nhận yêu cầu từ nhiều nhóm khách hàng, từ gia đình, cá nhân đến các tập đoàn.

Trước đó, giới tài phiệt từng hướng về Oman để tìm đường thoát. Song phương án này bị loại bỏ sau khi Iran tấn công một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz và ném bom cảng Duqm của Oman.

Một khách sạn hạng sang ở Dubai bị bốc cháy (Ảnh: News).

Sự tuyệt vọng khiến họ quay sang phía tây Dubai, hướng về Riyadh - thành phố nằm ở trung tâm Saudi Arabia.

Được biết, các lãnh đạo cấp cao của các tập đoàn tài chính toàn cầu và nhiều cá nhân sở hữu tài sản lớn được ghi nhận xuất hiện ngày càng nhiều tại sân bay Riyadh với mục đích tháo chạy khỏi khu vực Trung Đông nơi đang hứng chịu "mưa tên lửa".

Thủ đô của Saudi Arabia hưởng lợi?

Thủ đô Riyadh có một sân bay quốc tế lớn là King Khalid (mã RUH), cách trung tâm thành phố khoảng 35km. Sân bay gồm 5 nhà ga hành khách, với các đường bay thường lệ tới châu Âu, Mỹ, châu Á, Trung Đông và châu Phi. Sân bay này là một trong số ít những nơi còn hoạt động.

Những ngày qua, cư dân bị kẹt ở khu vực Trung Đông như Dubai, Abu Dhabi, Qatar và Bahrain đang lái xe đường dài đến Riyadh với hy vọng bắt được chuyên cơ hoặc các chuyến bay thương mại còn lại.

Thủ đô của Saudi Arabia đang trở thành điểm đến của giới nhà giàu tìm cách rời khỏi Trung Đông (Ảnh: Mail).

Ngoài ra, sức hút của lộ trình đi qua thủ đô Riyadh còn đến từ việc Saudi Arabia nới lỏng quy định thị thực, cho phép nhiều quốc tịch nhận visa ngay tại điểm đến. Điều này giúp Riyadh trở thành điểm trung chuyển an toàn cho những người mắc kẹt trong khu vực.

Giữa làn sóng tháo chạy của tầng lớp thượng lưu, vẫn có người khẳng định họ cảm thấy an toàn tại Dubai, bất chấp các đợt tên lửa và máy bay không người lái.

Tuy nhiên nhiều chuyên gia đánh giá, sự kiện lần này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng danh tiếng vốn có mà Dubai dày công xây dựng suốt thời gian dài. Nơi này được ví như "vịnh tránh bão an toàn" và bất khả xâm phạm.

Nhưng trên thực tế, các cuộc tấn công gần đây bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái làm hư hại sân bay quốc tế Dubai, nhiều khách sạn hạng sang và địa danh nổi tiếng. Hàng loạt biểu tượng của thành phố bị rung chuyển trong các đợt tấn công gây ra sự hỗn loạn.