Giải mã sức hút Thượng úy Lê Hoàng Hiệp: 4 tháng đạt 2,3 tỷ lượt xem TikTok

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hút 2,3 tỷ lượt xem TikTok

Từ sau khoảnh khắc bước xuống xe trong đợt lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của cộng đồng mạng.

Đoạn video chỉ vỏn vẹn 3 giây nhưng lan truyền mạnh mẽ, trở thành biểu tượng cho khí chất người lính trong sự kiện trọng đại. Khi đó, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp thuộc Khối sĩ quan đại diện 5 cánh quân. Xuyên suốt đại lễ A50, anh được công chúng chú ý đặc biệt.

Khoảnh khắc bước xuống xe gây sốt của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp (Ảnh: Chụp màn hình).

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cũng tham gia trong đội hình Khối tác chiến điện tử. Thời gian này, hình ảnh và video về anh tiếp tục xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Theo số liệu từ Exolyt (công cụ phân tích phổ biến của TikTok) từ khóa #lehoanghiep hiện có hơn 85.000 video gắn thẻ, đạt tổng cộng hơn 2,3 tỷ lượt xem.

Theo công cụ phân tích TikTok, từ khóa #lehoanghiep hiện đạt tổng cộng hơn 2,3 tỷ lượt xem (Ảnh: Chụp màn hình).

Đây là tổng số lượt xem các video do cộng đồng tạo ra, không phải sản phẩm từ cá nhân anh. Tuy nhiên, con số này phản ánh rõ sức hút của cái tên Lê Hoàng Hiệp chỉ trong vòng 4 tháng ngắn ngủi.

Sự lan tỏa này bắt nguồn từ hai sự kiện trọng đại - đại lễ 50 năm Ngày thống nhất đất nước (A50) và đại lễ 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 (A80) - vốn thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Hàng chục nghìn người đồng loạt chia sẻ hình ảnh, gắn hashtag, cộng thêm thuật toán đề xuất đã khiến từ khóa #lehoanghiep đạt hàng tỷ lượt xem chỉ tính riêng nền tảng TikTok, cũng được xem là trường hợp hiếm hoi.

Khoảnh khắc Lê Hoàng Hiệp xuất hiện trong chương trình "Sao nhập ngũ" (Ảnh: Chụp màn hình).

Đáng chú ý, hầu hết video về Thượng úy Lê Hoàng Hiệp không do anh đăng tải mà được người dân và đồng đội ghi lại trong quá trình tập luyện, tham gia nhiệm vụ. Từ những thước phim trong hàng ngũ cho đến các khoảnh khắc đời thường, tất cả đều được công chúng tìm kiếm, chia sẻ rộng rãi.

Trong mọi tình huống, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp đều giữ được phong thái chuẩn mực, từ việc chào khán giả, giữ thái độ nhã nhặn giữa đám đông chen lấn, đến việc ứng xử thân thiện với người hâm mộ.

Một video ghi lại nụ cười hiếm hoi của anh trong lúc trò chuyện đã đạt tới 9 triệu lượt xem, cho thấy sức lan tỏa tự nhiên không hề nhỏ. Những khoảnh khắc anh che nắng, xoa đầu các em nhỏ khi chụp ảnh chung cũng được đánh giá "tinh tế, ấm áp, làm sáng rõ hình ảnh chiến sĩ".

Gần đây, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp hiếm hoi xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ 2025. Dù chỉ góp mặt trong vài cảnh tập luyện, anh vẫn gây ấn tượng bởi sự tập trung, kỷ luật và phong thái đĩnh đạc, toát lên khí chất của một quân nhân chuyên nghiệp.

Từ yêu mến thành... ám ảnh

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại A80, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp cùng đồng đội trở về TPHCM. Tại Ga Sài Gòn, nhiều người hâm mộ mang hoa, quà, băng rôn để đón chào anh. Họ còn chuẩn bị sẵn điện thoại, mong ghi lại khoảnh khắc các chiến sĩ bước xuống tàu.

Tuy nhiên, bên cạnh tình cảm nồng nhiệt, việc Thượng úy Lê Hoàng Hiệp bị vây kín, xô đẩy, tiếp cận quá mức cũng gây nhiều tranh cãi.

Bên cạnh đó, mạng xã hội xuất hiện hàng loạt fanpage mang tên "FC Lê Hoàng Hiệp", thu hút hàng chục nghìn thành viên. Các hội nhóm này không chỉ chia sẻ hình ảnh của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp trong các buổi diễu binh mà còn cập nhật cả đời sống riêng tư, anh đi đâu, làm gì.

Thượng úy Lê Hoàng Hiệp được người dân vây kín khi đến ga Hà Nội để tham gia A80 (Ảnh: Phong Vũ).

Chuyên gia Hồng Minh Quang nhận định với phóng viên Dân trí: "Khi sự yêu mến biến thành bám đuôi, làm phiền, buộc người trong cuộc phải "ẩn danh để được bình yên", thì đó không còn là ngưỡng mộ lành mạnh mà đã là xâm hại tinh thần".

Ông nhấn mạnh: "Văn hóa thần tượng không sai, sai ở chỗ người trẻ không biết điểm dừng".

Chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cũng cho rằng việc một số bạn trẻ thể hiện sự hâm mộ bằng hành vi kéo giật, đeo bám hay xâm phạm không gian riêng tư của Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là biểu hiện đáng lo ngại.

"Đây không còn đơn thuần là tình cảm, mà đã trở thành vấn đề nghiêm trọng về văn hóa ứng xử trong đời sống số hiện nay", ông nói.

Theo ông Long, việc ngưỡng mộ một hình mẫu nào đó là tâm lý phát triển bình thường, nhưng khi sự yêu mến trở thành ám ảnh, lấn vào đời tư và tạo áp lực tinh thần, đó là dấu hiệu cảnh báo về sự lệch chuẩn trong văn hóa thần tượng.