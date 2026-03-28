Giá thuê nhà đắt đỏ, cặp đôi Mỹ dọn vào khách sạn ở tiết kiệm cả ngàn USD

Từng sống trong căn nhà hai tầng, ba phòng ngủ với giá thuê 2.300 USD/tháng (hơn 60 triệu đồng), vợ chồng chị Maranda Bowers (47 tuổi) và anh John (40 tuổi, Mỹ) không ngờ có ngày họ rời bỏ cuộc sống quen thuộc để chuyển vào ở trong một phòng khách sạn.

Tờ New York Post cho hay, biến cố xảy ra vào năm 2023, khi John gặp tai nạn lao động nghiêm trọng, bị dầm thép nghiền nát bàn tay phải và mất khả năng làm việc. Gánh nặng tài chính dồn lên vai Maranda - chủ một công ty dọn dẹp. Với thu nhập một mình, cô không thể tiếp tục chi trả tiền thuê nhà.

Sau hai tuần ở nhờ người thân, cặp đôi quyết định chuyển vào khách sạn sinh sống từ tháng 11/2023. Tại đây, họ thuê một phòng một giường với chi phí 307 USD/tuần (hơn 8 triệu đồng), đã bao gồm toàn bộ điện, nước, internet và chỗ đậu xe.

Căn phòng khách sạn có giá thuê 307 USD/tuần (Ảnh: Maranda Bowers).

Theo Maranda, lựa chọn này giúp họ kiểm soát tài chính tốt hơn. “Khi đặt phòng 6 tháng, tôi biết rõ mức chi tối đa mỗi tuần khá rẻ. Việc xoay số tiền này dễ hơn nhiều so với việc lo tiền thuê nhà và hóa đơn hằng tháng”, cô chia sẻ.

Trong 2 năm qua, trung bình mỗi tháng họ tiết kiệm được khoảng 1.000 USD, tương đương 12.000 USD mỗi năm.

Không gian sống trong khách sạn được Maranda cải tạo để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt. Phòng có khu vực nấu ăn với 2 ô bếp và tủ lạnh cỡ lớn, đủ để cô tự nấu ăn hằng ngày. Khách sạn cũng cung cấp dịch vụ dọn phòng định kỳ, thay ga giường và các tiện ích cơ bản.

“Tôi thích sự tiện lợi khi chỉ có một hóa đơn mỗi tuần, không phải lo chi phí phát sinh”, Maranda nói.

Gia đình chị Maranda sử dụng vách ngăn để phân chia không gian sống (Ảnh: Maranda Bowers).

Dù không phải lối sống xa hoa, Maranda cho biết căn phòng khách sạn của họ giống như một căn hộ mini. Cô thậm chí còn lắp vách ngăn để tạo không gian riêng phục vụ công việc.

Mục tiêu lâu dài của cặp đôi là tích lũy tiền để mua đất và một căn nhà nhỏ. “Chúng tôi muốn sống đơn giản, dành tiền cho trải nghiệm và du lịch thay vì dồn vào một ngôi nhà lớn”, cô chia sẻ.

Cặp đôi này đã sống trong khách sạn được hai năm nay (Ảnh: Maranda Bowers).

Khi các con đã trưởng thành, họ không còn nhu cầu về không gian rộng. “Chúng tôi không muốn nhà lớn nữa, chúng tôi thích cuộc sống tối giản”, Maranda nói thêm.

Trước quan điểm cho rằng sống trong khách sạn sẽ tốn kém chi phí ăn uống, Maranda khẳng định điều này không đúng với gia đình cô. Cô kể: “Tôi nấu ăn thường xuyên, thậm chí từng nấu bữa Lễ Tạ ơn và Giáng sinh cho một nửa khách sạn”.