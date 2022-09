Gần 600 người leo Fansipan để bứt phá bản thân

Chuyển hóa học viên qua hành trình leo núi

Sự kiện với sự tham gia của 400 người thuộc Học viện Minh Trí Thành cùng gần 200 người gồm đội ngũ leo núi chuyên nghiệp của Ban Quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên và nhân viên học viện làm công tác hỗ trợ.

Ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục môi trường và Dịch vụ môi trường Hoàng Liên (Vườn Quốc gia Hoàng Liên) cho biết, với gần 600 thành viên, đây là đoàn leo Fansipan có số lượng người tham gia đông nhất từ trước tới nay.

Đoàn gần 600 người chinh phục đỉnh Fansipan để bứt phá bản thân.

Có rất nhiều khó khăn và thử thách trong hành trình 2 ngày 1 đêm.

Trên suốt chuyến hành trình leo núi, các thành viên phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, buộc phải lột bỏ đi những vỏ bọc an toàn trước đây, phải mạnh mẽ, can đảm để chinh phục thử thách. Tất cả những điều đó sẽ giúp học viên bứt phá bản thân, sẵn sàng trở thành một phiên bản tốt hơn so với chính mình.

Là một thành viên từ California, Mỹ về Việt Nam để chinh phục Fansipan lần này, chị Nguyễn Thị Kim Hạnh tâm sự, chinh phục Fansipan cũng là một thử thách với chị bởi đây là lần đầu tiên chị leo núi, lại là một ngọn núi cao với hành trình dài 2 ngày 1 đêm. "Trời mưa, đường trơn nên đi rất mất sức, nhiều đoạn dốc phải trèo bằng thang dây vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng tôi đã vượt qua tất cả và lên đến đỉnh. Đây là hành trình rất ý nghĩa, giúp tôi thêm tin tưởng vào bản thân. Lần leo núi sau, chắc chắn tôi sẽ rủ chồng mình đi cùng", chị Hạnh vui vẻ chia sẻ.

Cô Lanh (mặc áo đỏ đi giữa) luôn truyền động lực cho mọi người trong cả chuyến đi.

Hành trình vượt lên chính mình

Theo Học viện Minh Trí Thành, những người tham gia chương trình chinh phục Fansipan lần này đến từ rất nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trước đó, các học viên đều được yêu cầu rèn luyện thể lực, tập các bài tập leo núi đảm bảo sức khỏe.

Vượt qua mọi thử thách, con người tài giỏi, mạnh mẽ bên trong chúng ta sẽ được hiển lộ.

Về khâu chuẩn bị, Học viện Minh Trí Thành đã tới Lào Cai rất nhiều lần, tài trợ cho Ban quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên sửa chữa đường, gia cố các khu lán nghỉ, những khu vực nguy hiểm đều có phương án an toàn.

Chuyên gia trị liệu tâm lý Nguyễn Thị Lanh của Học viện Minh Trí Thành cho biết: "Trong suốt chặng đường leo Fansipan, các học viên được bộ phận leo núi chuyên nghiệp của Ban quản lý Vườn Quốc gia Hoàng Liên giám sát, hỗ trợ. Tuy nhiên, học viên phải tự mình vượt qua khó khăn, phương án cuối cùng mới là nhờ đội hỗ trợ giúp đỡ. Chúng tôi rất vui mừng khi các học viên đều hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện".

Sau hành trình, các học viên có niềm tin vào bản thân, tự tin kiến tạo một cuộc đời đích thực.

Học viện Minh Trí Thành là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện phát triển tư duy tại Việt Nam. Các chương trình của học viện như khóa huấn luyện chinh phục Fansipan sẽ giúp học viên có niềm tin vào bản thân, đánh thức mục đích sống, tự tin kiến tạo một cuộc đời đích thực.