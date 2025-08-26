Em bé "mũ nồi xanh" đốn tim đoàn diễu binh A80

Em bé hóa trang chiến sĩ "mũ nồi xanh" đốn tim đoàn diễu binh A80 (Video: Dương Ánh Huyền).

Trong không khí rộn ràng của buổi tổng hợp luyện chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (A80) diễn ra vào ngày 24/8 tại Hà Nội, hình ảnh một bé trai mặc trang phục hóa trang giống như các chiến sĩ "mũ nồi xanh" - lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc - giữa dòng người cổ vũ đội diễu binh gây chú ý.

Bộ trang phục bắt mắt của cậu bé đã nhanh chóng thu hút các chiến sĩ "mũ nồi xanh" thực thụ, tạo nên một màn tương tác thú vị.

Khi phát hiện ra cậu bé, nhiều nữ chiến sĩ "mũ nồi xanh" thuộc đoàn diễu binh A80 đã dừng lại để vỗ vai động viên, hay trao một cái ôm cho "đồng đội nhí", tạo nên một khung cảnh đầy ấm áp và truyền cảm hứng.

Một trong những nữ chiến sĩ đã động viên cậu bé "mũ nồi xanh" trong video, chị Kiều Thị Hoài Thanh (công tác tại Học viện Quân y), cho biết đây là một khoảnh khắc đáng nhớ với chị.

"Khi đó, đoàn chúng tôi vừa xuống xe để di chuyển về nơi tập kết hợp luyện thì bắt gặp cậu bé. Bé như một "phiên bản thu nhỏ" hết sức đáng yêu", chị Hoài Thanh chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Chị Thanh cũng bày tỏ: "Khi được đi giữa lòng dân chúng, bao nhiêu mồ hôi và sự mệt mỏi lúc tập luyện đều tan biến, tôi cảm thấy rất tự hào".

Được biết, chị Hoài Thanh là một trong những chiến sĩ tham gia huấn luyện diễu binh, thuộc đoàn chiến sĩ "mũ nồi xanh".

Để tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ, chị Thanh đã xa gia đình, xa con nhỏ trong nhiều ngày, nhưng nữ chiến sĩ quyết tâm cao sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Các chiến sĩ trong đoàn diễu binh bày tỏ niềm yêu mến với cậu bé hóa trang giống như mình (Ảnh: Chụp màn hình).

Video quay cảnh tương tác, chụp ảnh chung giữa cậu bé và các nữ chiến sĩ, dù chỉ vỏn vẹn 36 giây, đã nhanh chóng "đốn tim" hàng trăm ngàn cư dân mạng.

Chị Dương Ánh Huyền (SN 2003, sinh viên đang học tập tại Hà Nội) là người đã ghi lại đoạn phim xúc động này.

Chị Huyền chia sẻ với phóng viên Dân trí về hoàn cảnh ra đời của video trên: "Tôi quay được hình ảnh này trên đường Thụy Khuê lúc 16h ngày 24/8, đúng lúc các chiến sĩ vừa xuống xe, đi bộ ra chỗ tập kết. Mẹ của cậu bé "mũ nồi xanh" đã dắt em ra chụp hình cùng các chiến sĩ. Tôi cũng không ngờ khi đăng lên mạng, video này lại "hot" như vậy".

Hiện tại, video về cậu bé "mũ nồi xanh" thu hút hàng trăm ngàn lượt tương tác trên mạng xã hội, được chia sẻ trên nhiều trang TikTok và Facebook.

Người quay video cho biết thêm, các chiến sĩ "mũ nồi xanh" đã nán lại chụp ảnh cùng cậu bé, sau đó phải nhanh chóng di chuyển đến điểm tập kết nên không có nhiều thời gian trò chuyện.

Nhớ lại cảm xúc khi quay video này, chị Ánh Huyền không giấu được sự xúc động: "Tôi cảm thấy rất tự hào khi thấy em bé mặc đồ hóa trang quân nhân. Đó là một hình ảnh rất đẹp, thể hiện tình yêu quê hương đất nước từ những điều nhỏ nhất, khiến cho tôi cảm nhận được sự nối tiếp giữa các thế hệ trong việc bảo vệ Tổ quốc".