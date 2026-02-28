Dùng tiền lì xì của con mua bò, mẹ trẻ bất ngờ nhận lãi lớn

Sau Tết Nguyên đán, câu chuyện sử dụng tiền lì xì của con thế nào cho hợp lý được nhiều bà mẹ chia sẻ.

Trong khi nhiều người gửi tiết kiệm, mua vàng hay đầu tư cho con học thêm các kỹ năng, chị Nguyễn Thanh Hiền (phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) lại có lựa chọn khá đặc biệt: Dùng tiền lì xì của con mua bò giống.

Chị Hiền kể, ý tưởng bắt đầu khá tình cờ. Tết 2022, con đầu lòng của chị được lì xì khoảng 6 triệu đồng.

“Năm đầu tiên con có lì xì, hai vợ chồng tôi bàn bạc sử dụng như thế nào cho hợp lý. Chồng tôi nói vui hay là gửi về cho ông bà nội mua cho con một con bò”, chị Hiền nhớ lại.

Lời nói nửa đùa nửa thật ấy lại trở thành quyết định nghiêm túc của cả gia đình. Bố mẹ chồng chị làm nông nghiệp, vốn có sẵn đàn bò thả đồi nên việc nuôi thêm một con bò không quá vất vả.

Cách quản lý tiền lì xì của chị Hiền khiến nhiều bà mẹ bất ngờ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Con bò giống được mua với giá khoảng 6 triệu đồng. Bố mẹ chồng nhập chung con bò này vào đàn lớn, thả trên đồi để bò tự kiếm ăn, thi thoảng mới phải chăm sóc thêm.

Đến tháng 12/2023, con bò này sinh được một chú bê. Vì là bê đực nên gia đình quyết định nuôi một thời gian rồi bán với giá khoảng 14 triệu đồng. Mẹ chồng chị Hiền đưa ra gợi ý bù thêm khoảng 1 triệu đồng để mua 2 chỉ vàng.

"Thời điểm đó, vàng có giá hơn 7 triệu đồng/chỉ, trong khi hiện tại vàng giá 17-18 triệu đồng/chỉ. Con bò mẹ hiện vẫn ở trong đàn bò lớn của bố mẹ chồng tôi. Nếu định giá hiện tại ít nhất cũng phải 20-30 triệu đồng. Nghĩ lại, tôi khá bất ngờ và thấy cũng thú vị, tự nhiên con mình có một tài sản lớn dần theo năm tháng”, chị Hiền cười.

Năm 2025, bò mẹ tiếp tục sinh thêm một chú bê. Gia đình dự tính thời gian tới, khi bê lớn hơn sẽ bán để lấy tiền tích lũy cho con.

Con bò mua bằng tiền lì xì Tết 2022 của con chị Hiền đã sinh được 2 lứa (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người mẹ trẻ cũng chia sẻ thêm, năm nay, con chị được mừng tuổi 7 triệu đồng. Vợ chồng chị dự định mua thêm một con bò giống để gửi ông bà nuôi giúp.

Câu chuyện của gia đình chị Hiền nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều bà mẹ trẻ. Trong bối cảnh giá vàng biến động, lãi suất tiết kiệm không như kỳ vọng của nhiều người, việc đầu tư vào vật nuôi - nếu có điều kiện và sự hỗ trợ từ gia đình - được xem là một lựa chọn thú vị.

Tuy nhiên, theo chị Hiền, không phải gia đình nào cũng phù hợp với cách làm này. Chị may mắn là gia đình có sẵn đàn bò và bố mẹ chồng có nhiều kinh nghiệm chăn nuôi.

Cũng theo chị Hiền, vượt ra ngoài ý nghĩa đầu tư, câu chuyện này với gia đình chị còn nhiều giá trị.

“Tôi nghĩ khi con lớn, nghe lại câu chuyện này chắc bé sẽ thấy rất vui. Tài sản không chỉ là vàng hay tiền, mà còn là kỷ niệm và sự vun vén của cả gia đình dành cho con từ những điều nhỏ nhất”, chị Hiền chia sẻ.

Giữa nhiều lựa chọn quản lý tiền lì xì đầu năm, cách làm của mẹ trẻ Đà Nẵng có thể không phổ biến, nhưng lại cho thấy một góc nhìn thú vị: Nếu biết tận dụng điều kiện sẵn có và có sự tính toán hợp lý, những đồng tiền nhỏ đầu đời của con vẫn có thể sinh lời theo cách rất riêng.