Đồng bào Mông gác mọi công việc, đi chợ phiên mừng Tết Độc lập

Những ngày này, đồng bào người Mông ở huyện Mường Lát cũ, tỉnh Thanh Hóa vui tươi, phấn khởi; khắp các bản làng hân hoan chào đón ngày Tết Độc lập. Tại các phiên chợ ở trung tâm xã, lượng người đổ về rất đông, luôn trong tình trạng ken cứng.

Anh Ly Ly Pó (SN 1985, tên thường gọi là Pó Ly), người dân tộc Mông ở xã Pù Nhi (huyện Mường Lát cũ), tỉnh Thanh Hóa, cho biết vào dịp Tết Độc lập (2/9), đồng bào Mông thường tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu thể thao và biểu diễn văn hóa truyền thống đặc sắc.

Đông đảo đồng bào Mông đi chợ phiên Xa Lao, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Pó Ly).

Thông qua đó, họ thể hiện lòng biết ơn đối với Đảng và Nhà nước đã mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Hòa chung không khí tưng bừng tại địa phương, anh Pó Ly cũng có mặt tại chợ Xa Lao, xã Trung Lý từ sáng 1/9.

Anh cho biết Tết Độc lập trong truyền thống của người Mông mang đậm tinh thần cộng đồng và tính kết nối cao. Vào ngày này, đồng bào thường diện những bộ trang phục truyền thống xúng xính; trai gái, người già, trẻ nhỏ cùng nhau xuống phố vui chơi, đón Tết. Họ coi đây là một trong những dịp Tết lớn nhất năm.

“Ngày Quốc khánh 2/9, ai cũng vui mừng, phấn khởi, tạm gác lại công việc trên nương rẫy để xuống trung tâm đi chợ phiên, chúc sức khỏe nhau”, anh Pó Ly nói.

Nhìn từ trên cao, người dân tập trung đông kín cả góc cầu Chiềng Nưa bắc qua sông Mã (Ảnh: Pó Ly).

Theo anh, ngoài việc đến chợ tình, chợ phiên để thăm hỏi nhau, đồng bào Mông còn chúc nhau chén rượu ngô mừng ngày Tết Độc lập.

“Trong men rượu ngô chếnh choáng, ai nấy đều cảm thấy phấn chấn, vui tươi”, anh chia sẻ thêm.

Cũng theo anh Pó Ly, trong phiên chợ ngày Tết Độc lập, người dân thường mang theo các đặc sản núi rừng như lợn, gà, rau củ, quả… để trao đổi, mua bán.

“Từ ngày 28/8 đến 2/9, người dân thường tập trung về trung tâm để trẩy hội. Họ cùng nhau tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như đẩy gậy, ném còn, kéo co, đánh bóng chuyền, thi nấu thắng cố, giao lưu văn nghệ”, anh Pó Ly nói.

Nét văn hóa cộng đồng được bà con gìn giữ. Mọi người xuống khu chợ gần nhất để vui chơi, hòa mình vào không khí chung của cả nước mừng ngày Tết Độc lập.

Một em bé được mẹ địu trên lưng đi chợ phiên ngày Tết Độc lập (Ảnh: Pó Ly).

Ông Lầu Minh Pó, nguyên Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mường Lát cũ - người có nhiều năm nghiên cứu về nét văn hóa của đồng bào Mông, cho biết: “Hiện có khoảng 13.000 người Mông sinh sống trên địa bàn huyện Mường Lát cũ. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đồng bào Mông ngày nay được hưởng ấm no, hạnh phúc. Cứ đến dịp 2/9, đồng bào Mông ăn Tết to hơn cả Tết Nguyên đán”.