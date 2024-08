Đón thu phong cách cùng những thiết kế trang sức tinh tế

Phá cách với nghệ thuật phối đồ layer (xếp lớp) cùng trang sức công nghệ Ý

Thống trị giới thời trang mùa thu, phong cách layer (xếp lớp) với những "cặp bài trùng" mang các sắc độ trong bảng màu trung tính nâu, beige, xám, trắng là lựa chọn hàng đầu của các nàng. Kết hợp cùng nền chất vải linen, nỉ cotton, dệt kim, denim,… những bộ cánh sẽ mang lại vẻ ngoài thật hiện đại nhưng không kém phần ấm áp và bí ẩn.

Chẳng hạn, nếu yêu thích phong cách nhẹ nhàng, nữ tính thì áo len cao cổ đơn sắc cùng chân váy họa tiết sẽ là một gợi ý khó lòng bỏ qua; khoác thêm bên ngoài áo blazer màu be là đã có một set đồ tinh tế trong mọi hoàn cảnh. Cá tính hơn, nữ giới có thể "đổi gió" với cây đồ denim on denim thời thượng bằng việc kết hợp áo sơ mi trắng be chất liệu linen bên trong, thêm một layer bên ngoài là chiếc áo khoác denim cùng chân váy.

Để trang phục có điểm nhấn, các cô gái có thể phối thêm hai chiếc vòng tay có kiểu dáng mới lạ, độc đáo. Thiết kế vòng tay với sự kết hợp hài hòa giữa các chi tiết đúc, châu và khắc theo công nghệ Ý còn tạo nên sự sáng bóng và sang trọng, giúp nữ chủ nhân thêm tỏa sáng và nổi bật khi diện.

Vòng tay vàng Ý 18K đính đá ECZ của PNJ tạo hình bông hoa, trái tim với những mặt cắt phản chiếu đa chiều và lung linh tạo nên sự mới lạ và phá cách (Ảnh: PNJ).

Bừng nở sắc thu cùng trang sức đa sắc

Tựa như làn gió mơn man se lạnh của mùa thu, chiếc váy dài vải sheer hay lụa với những gam màu đơn sắc dưới một lớp áo khoác len, cardigan hoặc blazer mỏng luôn được phái nữ yêu thích và là "nữ hoàng" của những chiếc váy mùa thu.

Tượng trưng cho ánh dương ấm áp giữa trời thu, chiếc vòng tay hay chiếc nhẫn có thiết kế lấy cảm hứng từ hoa hướng dương của bộ sưu tập trang sức Sunnyva mang những bước cải tiến mới trong công nghệ chế tác. Kỹ thuật đính đá có kết cấu phân lớp tả thực cùng kiểu dáng thiết kế độc đáo với mặt chủ xoay tròn linh hoạt, mang đến vẻ đẹp sống động, đầy sức sống, giúp các thiết kế trong BST trở thành một món trang sức thích hợp để phối cùng. Chỉ cần nhẹ nhàng bước đi, nét mềm mại của chiếc váy hòa quyện cùng chút lấp lánh của bộ trang sức sẽ càng tôn lên vẻ đẹp đa sắc mà quyến rũ.

Bộ trang sức vàng 10K đính đá ECZ trong BST Sunnyva của PNJ giúp nàng thêm phần nổi bật dù ở bất cứ nơi đâu (Ảnh: PNJ).

Dịu dàng với trang sức điểm xuyết họa tiết hoa lá

Khi nhắc về mùa thu và phái nữ, nhiều người sẽ liên tưởng đến sự lãng mạn. Vì vậy, những trang phục gợi lên sự ngọt ngào sẽ là một lựa chọn tuyệt vời cho các quý cô. Nữ giới sẽ toát lên vẻ dịu dàng nhưng sang trọng với một chiếc áo tweed cổ V phối nơ kết hợp cùng chiếc váy dài, nhấn nhá thêm sợi dây cổ vàng trắng với biểu tượng lấy cảm hứng từ hoa thủy tiên và hoa lưu ly, hay chiếc đầm dài cổ lọ đi đôi cùng bông tai và nhẫn vàng đính đá ECZ lấp lánh trong cùng bộ sưu tập trang sức Euphoria của PNJ.

Đan cài trong từng lớp cánh hoa là những viên đá được đính kết tỉ mỉ, lấp lánh theo từng nhịp chuyển động. Nhụy hoa nổi với sắc vàng tạo nên sự kết hợp màu sắc đầy thú vị cho thiết kế và là điểm nhấn cho bộ trang phục của phái đẹp.

Bộ trang sức vàng 10K đính đá ECZ PNJ Euphoria mang đến cho nàng vẻ ngọt ngào nhưng đầy quý phái (Ảnh: PNJ).

Bên cạnh những công thức phối đồ truyền thống, các nàng thơ có thể mạnh dạn "làm mới" phong cách mùa thu bằng việc phối hợp cùng những lựa chọn trang sức phù hợp, các tín đồ thời trang sẽ bừng sáng và mê hoặc mọi ánh nhìn giữa làn gió thu mơn man.

