Doanh nghiệp Việt và dự án kiến tạo "10.000ha vườn dừa organic cho nông dân"

Betrimex và kế hoạch kiến tạo “10.000 ha vườn dừa organic cho nông dân”

Những trăn trở về trái dừa Việt

Có thể nói, cây dừa đã và đang trở thành một biểu tượng văn hóa Việt Nam. Không chỉ là hình ảnh quê hương, đất nước hay mâm ngũ quả ngày Tết mà trái dừa còn rất gần gũi trong đời sống hằng ngày.Nhắc đến dừa, người ta nghĩ ngay tới Bến Tre. Sở hữu hơn 70.000 ha (chiếm 44% diện tích dừa cả nước), sản lượng khoảng 600 triệu quả/năm, nơi đây được mệnh danh là “thủ phủ” dừa của Việt Nam. Ngoài năng suất ra trái vượt trội, chất lượng dừa của Bến Tre cũng được đánh giá cao: vỏ dày – cho sản phẩm than hoạt tính tốt nhất, nhiều chất hữu cơ, sợi xơ dừa bền hơn, cơm dừa béo hơn và nước ngọt hơn.

Với lợi thế nguồn nguyên liệu dồi dào và chất lượng, ngành công nghiệp chế biến dừa của Bến Tre đã có sự phát triển nhất định. Song nếu so sánh với những loại cây công nghiệp khác thì ngành dừa vẫn còn non trẻ. Việc khai thác không hiệu quả do thiếu quy trình khoa học, hệ thống máy móc sản xuất thô sơ khiến một lượng dừa lớn bị bỏ phí hàng năm. Cộng thêm chất lượng đầu ra thiếu ổn định khiến đời sống người dân gặp khó khăn, tiềm năng của trái dừa Việt vẫn còn bỏ ngỏ.

Kế hoạch kiến tạo “10.000 ha vườn dừa cho nông dân”

Là một trong những doanh nghiệp luôn tâm huyết và đồng hành cùng cây dừa Bến Tre, vấn đề tìm hướng đi mới cho “đặc sản quê nhà” và nâng cao đời sống người nông dân luôn là trăn trở và được xem là sứ mệnh của Betrimex. Công ty đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị, áp dụng công nghệ vào sản xuất và cho ra đời những sản phẩm từ dừa được đánh giá cao.

Những trái dừa được trồng theo chuẩn Organic nghiêm ngặt được bạn bè quốc tế đánh giá cao

Không dừng ở đó, Betrimex còn có những định hướng rõ ràng trong việc xây dựng những vùng nguyên liệu đạt chuẩn organic để cho ra đời những quả dừa “tươi, sạch”, đảm bảo hệ sinh thái cây trồng. Trong đó, không thể không nhắc đến việc triển khai dự án “10.000 ha vườn dừa organic cho nông dân”, tuân thủ quy trình canh tác hữu cơ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quốc tế.

Các tiêu chuẩn bao gồm không sử dụng phân hóa học, không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc hóa học, không chăn thả gia súc gia cầm trên vườn dừa và không sử dụng cầu cá trong vườn dừa. Thay vào đó, nguồn dinh dưỡng cho vườn dừa được sử dụng từ các loại phân hữu cơ/ hữu cơ vi sinh. Vùng nguyên liệu của Betrimex được đơn vị Control Union – Mạng lưới toàn cầu về tư vấn và kiểm định chất lượng, cấp chứng nhận về việc tuân thủ các quy định nghiêm ngặt chuẩn quốc tế theo quy trình canh tác hữu cơ.

Những “quả ngọt” từ sự đầu tư tâm huyết

Để hiện thực hóa kế hoạch 10,000 ha dừa organic, Betrimex đã triển khai mô hình liên kết với nông dân. Khi người lao động tham gia vào dự án này, doanh nghiệp sẽ không chỉ hỗ trợ vật tư nông nghiệp, mà còn tập huấn cho họ phương pháp canh tác hữu cơ, đặc biệt là việc bao tiêu – thu mua dừa organic với mức giá cao hơn thị trường từ 5-10%.

Nhờ mô hình này, làn sóng chuyển đổi sang trồng dừa hữu cơ đã được lan rộng trong từng hộ dân tại địa phương. Tháng 07/2015, đã có 101,82 ha vùng nguyên liệu được cấp chứng nhận organic theo tiêu chuẩn của Mỹ và Châu Âu. Đến năm 2018, con số này đã tăng lên 1.500 ha và dự kiến đến cuối năm 2020, Betrimex sẽ có khoảng 10.000 ha diện tích vừa dừa organic được chứng nhận.

Đại diện của doanh nghiệp cho biết: “Không chỉ chú trọng xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu dừa đạt chuẩn hữu cơ, Betrimex cũng mạnh dạn đầu tư vào trang thiết bị, dây chuyền sản xuất UHT, công nghệ đóng gói Tetra Pak. Mục đích cuối cùng là đem đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất.”

Quyết định đầu tư dự án “10.000ha vườn dừa organic cho nông dân” được xem là sự chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước. Hơn hết, công tác phát triển và xây dựng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ còn là lời cam kết mang lại giá trị gia tăng cho người nông dân, đối tác, khách hàng và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt trên trường quốc tế của Betrimex.

Nước dừa Cocoxim Organic nguyên chất được sản xuất từ vùng nguyên liệu hữu cơ đạt chuẩn

Vừa qua, Betrimex đã cho ra mắt Nước dừa Cocoxim Organic nguyên chất được làm từ 100% nước dừa hữu cơ tự nhiên, không thêm đường và hoàn toàn không sử dụng nước dừa cô đặc trong chế biến. Hiện sản phẩm có mặt tại khắp các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi lớn trên cả nước với giá bán lẻ 27.000 VND/hộp 330ml.