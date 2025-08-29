Đi theo Google Maps bị chỉ sai đường: 3 người tử vong, một người mất tích

Ngày 28/8, cảnh sát bang Rajasthan (Ấn Độ) cho biết, một vụ tai nạn thảm khốc đã xảy ra tại huyện Chittorgarh khi chiếc ô tô chở gia đình 9 người bị cuốn trôi xuống sông Banas.

Nguyên nhân ban đầu được cho là tài xế lái xe đi theo hướng dẫn của Google Maps, lao thẳng lên một cây cầu vốn bị phong tỏa từ nhiều tháng trước.

Theo các cảnh sát, tai nạn xảy ra vào tối 27/8 khi gia đình trên đường trở về nhà sau chuyến đi hành hương tại Bhilwara. Lúc này, tài xế lái xe dựa vào Google Maps để tìm lối đi, đã lao lên cầu Somi–Upreda. Cây cầu này vốn bị đóng từ nhiều tháng trước do mực nước sông dâng cao và dòng chảy xiết.

Hiện vẫn còn một thi thể bé 4 tuổi bị cuốn trôi chưa được tìm thấy (Ảnh: News).

“Chiếc xe vừa đi lên cầu thì mắc kẹt. Sau đó, nó nhanh chóng bị dòng nước lũ cuốn trôi", ông Manish Tripathi, Giám đốc cảnh sát huyện Chittorgarh nói với hãng tin PTI.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trong xe có tổng cộng 9 người. Khi chiếc xe bị nhấn chìm, các nạn nhân đã phá cửa kính, trèo lên nóc xe và dùng điện thoại phát tín hiệu cầu cứu. Một người kịp gọi điện cho người thân nhờ liên hệ với cảnh sát để cứu nạn.

Trạm trưởng Rashmi Devendra Singh lập tức có mặt. Ông huy động thuyền cứu hộ cùng sự hỗ trợ của người dân địa phương. Tuy nhiên, do trời tối và dòng nước chảy mạnh, việc tiếp cận hiện trường vô cùng khó khăn.

Khi lực lượng cứu hộ tiếp cận, 2 phụ nữ và 2 trẻ nhỏ trên xe đã bị dòng nước cuốn đi. Hiện mới tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân, danh tính cụ thể bao gồm chị Chanda (21 tuổi), con gái Rutvi (6 tuổi) và chị Mamta (25 tuổi). Bé Khushi (4 tuổi, con gái chị Mamta) hiện vẫn mất tích.

“Cảnh sát và người dân đã nỗ lực hết sức, nhưng dòng nước quá mạnh. Trước khi lực lượng tiếp cận, 4 người đã bị cuốn đi", trạm trưởng Tripathi cho biết.

Trong số 9 người trên xe, 5 người may mắn sống sót nhờ kịp thời bám trụ trên nóc xe cho tới khi được cứu thoát.

Cũng trong tối 27/8, tại huyện Jalore (Rajasthan), một nhóm 6 thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua sông Sukdi. Cảnh sát cho biết, 3 thi thể đã được tìm thấy, 3 người còn lại đang mất tích. Tại hiện trường, chiếc xe cùng quần áo và nhiều đồ đạc của nhóm này được người dân tìm thấy ở bên bờ sông.

Hiện trường vụ tai nạn vì đi nhầm đường (Ảnh: News).

Trên thực tế, liên quan tới việc đi theo chỉ dẫn của Google Maps rồi gặp tai nạn không phải là điều hy hữu. Trước đó vào tháng 11/2024 cũng tại Ấn Độ, vụ việc 3 người đàn ông lái xe theo hướng dẫn của ứng dụng này lên một câu cầu chưa xây xong rồi rơi xuống tử vong, nhận sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Theo truyền thông địa phương, 3 người đàn ông thuê ô tô tự lái tới dự đám cưới một người bạn, trên đường về nhà thì gặp nạn.

hệ thống định vị dẫn đường nhầm cho xe đi lên một cây cầu đang thi công dở dang. Ô tô chạy trên cầu rồi lao xuống sông ở quận Bareilly thuộc bang Uttar Pradesh từ độ cao 15m. Dữ liệu từ điện thoại di động cho thấy, các nạn nhân đã sử dụng Google Maps để chỉ đường cho tới khi tai nạn xảy ra.

Sau đó, người dân địa phương tìm thấy chiếc xe bị hư hỏng nặng nên đã gọi điện báo cảnh sát. Cả 3 người đàn ông đều bị tử vong ngay tại hiện trường.

Đáng chú ý ở chỗ, cây cầu vốn được người dân địa phương coi là cái bẫy chết người bởi nó từng bị phá hủy do lũ lụt. Đến nay, công trình vẫn chưa hoàn thành. Do thiếu biển báo chỉ dẫn và bản đồ kỹ thuật số chưa cập nhật thông tin mới nên nó thành địa điểm rất nguy hiểm.