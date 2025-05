Đảo ký ức Hội An - điểm đến mùa hè không nên bỏ lỡ

6/6 - ngày ước hẹn cho mùa hè rực rỡ tại Đảo ký ức Hội An

Không ngẫu nhiên khi Đảo ký ức Hội An chọn thứ 6 ngày 6/6 để khởi động lễ hội “Bay qua miền di sản”.

Không chỉ là một con số đẹp, số 6 đã trở thành dấu ấn của sự kiện nghệ thuật đặc biệt diễn ra vào thứ 6 ngày 6/6 tại Đảo ký ức Hội An. Lấy cảm hứng từ tinh thần sáng tạo không giới hạn nhằm tôn vinh di sản, lan tỏa bản sắc dân tộc, đồng thời đề cao sự bảo tồn các giá trị văn hóa - lịch sử bản địa, đêm khai mạc lễ hội mùa hè mang tên “Bay qua miền di sản” là một tổ hợp trình diễn quy mô lớn bậc nhất tại Hội An.

Đêm khai mạc lễ hội mùa hè mang tên “Bay qua miền di sản” là một tổ hợp trình diễn quy mô lớn tại Hội An.

Chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, khán giả sẽ trải nghiệm một hành trình thị giác - cảm xúc bùng nổ với 600 drones tạo nên những bức tranh ánh sáng ngoạn mục trên bầu trời, kể lại những câu chuyện di sản bằng công nghệ hiện đại; 6 phút trình diễn dù lượn hỏa thuật với những cánh chim lửa rực sáng; 60 phút trình diễn nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An" phiên bản mới và 6 phút pháo hoa rực rỡ, như lời chào mùa hè vang vọng giữa sông Hoài.

Đảo ký ức Hội An - điểm đến sáng tạo và đầy cảm xúc mỗi mùa hè.

Hệ sinh thái đậm dấu ấn bản địa vươn tầm thế giới

Đảo ký ức Hội An không phải là sản phẩm lắp ghép phục vụ thị hiếu du khách. Đó là kết quả của một hành trình kiến tạo có chiều sâu - từ triết lý bảo tồn di sản đến ứng dụng công nghệ vào nghệ thuật trình diễn. Đây là lý do 3 năm liên tiếp, World Travel Awards vinh danh điểm đến này là "Điểm đến giải trí hàng đầu thế giới 2022", "Tổ hợp văn hóa, du lịch và giải trí hàng đầu thế giới 2023-2024".

Là trái tim nghệ thuật của Đảo ký ức Hội An, chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” đã trở thành một biểu tượng văn hóa đương đại, ghi dấu ấn đặc biệt trên bản đồ du lịch giải trí Việt Nam và thế giới. Với sân khấu ngoài trời quy mô 25.000m², gần 500 diễn viên chuyên nghiệp và công nghệ trình diễn hiện đại, mỗi đêm diễn là một hành trình thị giác và cảm xúc mãn nhãn, kể lại dòng chảy lịch sử hơn 400 năm của đô thị cổ bên sông.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh “Ký ức Hội An” đã trở thành một biểu tượng văn hóa đương đại.

Không chỉ là nơi tổ chức chương trình nghệ thuật thực cảnh "Ký ức Hội An", Đảo ký ức Hội An còn mở ra một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều - nơi văn hóa bản địa được thể hiện bằng ngôn ngữ đương đại, sống động và cuốn hút. Tại đây, du khách không chỉ xem di sản, mà còn được sống trong di sản, giữa công viên Ấn tượng Hội An - một không gian mở được kiến tạo như một cảng thị Faifo sầm uất xưa kia, với kiến trúc đặc trưng cùng những màn biểu diễn nghệ thuật tương tác thú vị.

Ngoài ra, Đảo ký ức Hội An còn ẩn chứa "viên ngọc" mang tên Hoi An Memories Resort & Spa. Tại đây, du khách có thể tận hưởng sự thư thái với chất lượng dịch vụ 5 sao, được đặt giữa không gian văn hóa đặc biệt.

Hoi An Memories Resort & Spa - khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn 5 sao của Đảo ký ức Hội An.

“Ước hẹn” mùa hè dành cho những người tìm kiếm điều đáng nhớ

Giữa vô vàn lựa chọn du lịch mùa hè, Đảo ký ức Hội An nổi bật không vì quy mô, mà vì bản sắc: không cố gắng “làm mới” Hội An, mà làm cho Hội An được cảm nhận theo cách khác biệt hơn. Không còn là một kỳ nghỉ để trốn chạy cái nóng, đây là một mùa hè để trở về với giá trị bản sắc, để kết nối với cái đẹp, sự tinh tế của cảm xúc trong những giá trị văn hóa - nghệ thuật bền vững.

Trải nghiệm dù lượn tại Hội An.

Hè này, nhằm mang đến một lời hẹn ước cho du khách, Đảo ký ức Hội An mang đến trải nghiệm dù lượn có tại Hội An, chỉ với 2,2 triệu đồng/người. Du khách có cơ hội trải nghiệm dù lượn khởi hành từ Đảo ký ức Hội An, bay vòng quanh phố cổ và trở về đảo với ưu đãi đặc biệt: tặng vé xem show Ký ức Hội An hạng Eco cho mỗi lượt đăng ký, trọn vẹn một hành trình trải nghiệm đầy cảm xúc.