Đàn cá tự nhiên nổi kín mặt sông, người dân nghi hiện tượng lạ

Ngày 8/10, lãnh đạo UBND xã Lộc An, thành phố Huế cho biết các lực lượng chức năng đang kiểm tra thông tin đàn cá tự nhiên, có số lượng lớn nổi lên và bơi lội trên mặt nước sông Truồi

Trước đó, mạng xã hội lan truyền video ghi cảnh hàng nghìn con cá tự nhiên bất ngờ nổi lên bề mặt nước và bơi lội tại khu vực bờ kè phía Bắc sông Truồi thuộc thôn Nam, xã Lộc An.

Đàn cá tự nhiên xuất hiện dày đặc trên mặt sông ở thành phố Huế (Ảnh cắt từ video người dân cung cấp).

Anh Thanh Tùng, người quay và đăng tải video lên mạng xã hội cho biết vào khoảng 20h20 ngày 7/10, anh và một số người cùng xóm ra khu vực bờ kè sông hóng mát.

Khi những người dân địa phương đang vui chơi thì hàng nghìn con cá tự nhiên (chưa xác định loại cá gì) bất ngờ nổi lên, quẫy nước bơi lội.

Thấy hiện tượng tự nhiên hiếm gặp, anh Tùng đã dùng điện thoại cá nhân ghi hình lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Theo anh Tùng, do trời tối nên chưa xác định chính xác kích thước của những con cá tự nhiên này. Khi người dân cố đến gần để xem đàn cá lặn mất và không xuất hiện trở lại.

Nội dung được đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Nhiều người cho rằng đây là hiện tượng lạ, hiếm gặp, từ trước đến nay chưa ghi nhận sự việc tương tự.