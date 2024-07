Cảnh hiếm gặp cá nhảy loạn xạ khỏi mặt nước, người dân gọi nhau hốt về

Ngày 14/7, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ở Trung Quốc cho thấy có hàng ngàn con cá nhảy loạn xạ lên khỏi mặt nước tại vùng biển của thành phố Thâm Quyến. Khi chứng kiến hình ảnh hiếm gặp, nhiều người vội vàng nhặt đem về nhà.

Cá nhảy lên khỏi mặt nước ở Thâm Quyến (Trung Quốc) (Nguồn video: HK).

Theo hình ảnh từ video, hàng ngàn con cá nhảy lên khỏi mặt nước tạo nên màu trắng bạc. Trong khi nhiều người vội vàng nhặt thì một số người khác tranh thủ quay clip ghi lại hình ảnh lạ lùng.

Toàn bộ cảnh tượng hiếm gặp chỉ kéo dài trong 30 giây. Một người đàn ông cho biết, đã nhặt được 2kg cá.

Cảnh tượng hàng ngàn con cá thi nhau nhảy lên (Ảnh cắt từ clip).

Cư dân sống gần khu vực biển của Thâm Quyến cho hay, chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ lạ như vậy.

Theo quan niệm từ xưa của người dân khu vực này, cá nhảy lên khỏi mặt nước dự báo có thể sắp có bão. Trong khi đó, các nghiên cứu khoa học phát hiện cá có biểu hiện như vậy là do lượng oxy hòa tan trong nước giảm khiến chúng không thể hô hấp bình thường nên nhảy lên cao để tìm không khí.

Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn video cũng tỏ ra ngạc nhiên.

"Có điều gì đó bất thường sắp xảy ra như bão hay mưa lớn hay sao?", một người thắc mắc.

"Tôi nghĩ có thể có sóng thần, động đất, lở đất... sắp xảy ra", một cư dân mạng bày tỏ.

"Thời tiết nóng, oxy trong nước giảm, cá không hô hấp được nên phải nhảy lên thôi mà. Tôi thấy không có gì đáng lo ngại đâu", một người khác bình luận.

Năm 2021, kênh truyền hình vệ tinh Thâm Quyến từng đưa tin cảnh cá nhảy lên khỏi mặt nước gây xôn xao. Cơ quan báo chí này cho biết, có nhiều nguyên nhân khiến cá nhảy lên như bị căng thẳng do tác động của tự nhiên hoặc do thiếu oxy trong nước, vào mùa sinh sản hoặc do gặp kẻ thù...