Đám đông tràn vào cướp lộc trong lễ hội độc đáo nhất Nghệ An

Ngày 9/3, trên mạng xã hội xuất hiện clip cướp lộc tại lễ hội đền Cờn (phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An). Hình ảnh trong clip thể hiện đám đông đã tràn vào khu vực bố trí mâm lễ trên bãi biển. Nhiều người trèo hẳn lên bàn bày lễ, liên tục cầm bánh chưng, hoa quả, tiền vàng, cau trầu... tung ra ngoài để người khác bắt lấy.

Ước tính có 400-500 người tham gia vào màn cướp lộc này. Hoạt động này cũng gây ra tranh luận trên mạng xã hội. Một số người tỏ ra không hài lòng đối với việc đám đông lao vào tranh cướp lộc. Nhiều người dùng mạng xã hội nhận định đây là hành vi không đẹp, gây ảnh hưởng đến lễ hội.

Chủ tế thực hiện nghi thức tế lễ cầu ngư trong khuôn khổ lễ hội đền Cờn (Ảnh: Minh Quân).

Tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng không nên nặng nề về việc này. Việc cướp lộc khiến lễ hội sôi động, hơn nữa cũng không gây ra sự cố đáng tiếc nào.

Clip cướp lộc này sau đó đã được một số trang Fanpage, tài khoản Facebook gỡ bỏ.

Ông Cao Tiến Thành, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Quỳnh Mai, xác nhận hình ảnh người dân tràn vào cướp lộc xảy ra trên bờ biển nơi diễn ra các hoạt động thuộc khuôn khổ lễ hội Đền Cờn ngày 9/3.

“Đây là sự việc không mong muốn. Trong quá trình chuẩn bị cho lễ hội, chúng tôi đã tuyên truyền đến người dân, bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy nhưng do hiệu ứng tâm lý đám đông nên nhiều người đã tràn vào khu vực bày mâm lễ để lấy lộc”, ông Thành cho hay.

Cũng theo Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Quỳnh Mai, sự việc diễn ra trong thời gian ngắn và không có sự cố nào xảy ra. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng sẽ rút kinh nghiệm cho các lần tổ chức lễ hội tiếp theo.

Lễ hội đền Cờn được tổ chức từ ngày 19 đến 21 tháng Giêng hàng năm. Điểm nhấn của lễ hội là lễ cầu ngư nhằm tưởng nhớ, tri ân các vị thần phù hộ cho người đi biển và mong ước về một năm trời yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.

Màn tung kiệu trong tục chạy ói của ngư dân tại lễ hội đền Cờn (Ảnh tư liệu: Xuân Thủy).

Trong lễ hội cầu ngư, tục chạy ói với sự tham gia của hàng chục trai tráng rước kiệu chạy dọc bờ biển và tung kiệu lên cao - gắn với truyền thuyết về khúc gỗ thần (Mộc thần) giúp dân làng đánh bắt được nhiều cá - được đông đảo người dân và du khách chờ đón, cổ vũ.

Theo ông Cao Tiến Thanh, đền Cờn trước đây thuộc địa phận phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai (cũ), tỉnh Nghệ An. Khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Quỳnh Phương sáp nhập với các phường Mai Hùng, Quỳnh Xuân và xã Quỳnh Liên (thị xã Hoàng Mai cũ) thành phường Quỳnh Mai.

“Sau sáp nhập xã, quy mô tổ chức lễ hội đền Cờn không thay đổi nhưng lượng du khách trong và ngoài địa phương tăng cao hơn. Công tác đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức lễ hội được thắt chặt hơn với sự tham gia của lực lượng thuộc Công an tỉnh Nghệ An, Công an các phường Quỳnh Mai, Tân Mai”, ông Thành thông tin.