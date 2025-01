Du khách trẩy hội ngày đầu năm tại ngôi đền thiêng ở xứ Nghệ

Trong những ngày Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, hàng nghìn du khách từ khắp nơi đã đổ về Đền Cờn, một trong những ngôi đền linh thiêng nhất xứ Nghệ, để dâng hương và cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới. Mặc dù thời tiết giá lạnh, nhưng không khí tại đây vẫn vô cùng nhộn nhịp và ấm áp.

Đền Cờn, nằm tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, đã thu hút du khách từ các huyện lân cận như Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Đô Lương, thành phố Vinh và các tỉnh, thành như Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Hà Nội, Bình Dương.

Những ngày đầu năm, hàng nghìn du khách trẩy hội Đền Cờn cầu bình an (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

Chị Nguyễn Thị Hoa, quê huyện Quỳnh Lưu hiện sống tại Hà Nội cho biết, việc trở về Đền Cờn dâng hương đã trở thành một truyền thống không thể thiếu của gia đình chị mỗi dịp Tết đến.

"Năm nào cũng vậy, cứ tới mùng 2 Tết là đại gia đình bên ngoại chúng tôi lại ra Đền Cờn dâng hương cầu cho năm mới được sức khỏe, bình an, làm ăn gặp nhiều may mắn", chị Hoa nói.

Không khí tại Đền Cờn càng thêm phần sôi động với những gian hàng bày bán lễ vật như hương, hoa, bánh kẹo, vàng mã, hàng lưu niệm. Đặc biệt, vào dịp đầu năm mới, các tiểu thương không nói thách, không ép giá, khách hàng cũng không mặc cả, trả giá với mong muốn một năm làm ăn thuận buồm xuôi gió.

Du khách thập phương đến với Đền Cờn cầu mong một năm mới được hanh thông, sức khỏe và hạnh phúc (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

Đền Cờn không chỉ là nơi cầu an mà còn là điểm đến để du khách tìm kiếm sự thanh tịnh, bình yên trong những ngày đầu năm mới.

Anh Phạm Văn Việt từ thành phố Vinh cho biết, gia đình anh đã duy trì thói quen đến Đền Cờn mỗi dịp đầu xuân để cầu mong sức khỏe và may mắn.

Đối với ngư dân địa phương, Đền Cờn còn là nơi để cầu mong cho những chuyến ra khơi được bình an và bội thu.

Anh Đậu Đình Sơn, một ngư dân xã Quỳnh Lập cho biết, việc dâng hương tại Đền Cờn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh và các ngư dân khác.

Phía trong Đền Cờn, hàng trăm du khách dâng lễ cầu an (Ảnh: Quỳnh Nguyễn).

Để đảm bảo an ninh trật tự, Ban quản lý Đền Cờn đã lắp đặt hệ thống camera giám sát và phối hợp với lực lượng công an để duy trì an ninh, phân làn giao thông và phòng, chống cháy nổ. Du khách được nhắc nhở giữ gìn vệ sinh môi trường và tuân thủ các quy định khi tham gia lễ hội.

Đền Cờn, với kiến trúc đồ sộ và phong cảnh hữu tình, là một trong những ngôi đền đẹp và linh thiêng nhất xứ Nghệ. Được xây dựng từ thế kỷ XIII, đền thờ Tứ vị Thánh nương linh hiển và đã được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia từ năm 1993.