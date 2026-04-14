Người dân HH Linh Đàm nhận phiếu khảo sát, có lựa chọn trả nhà lấy lại tiền

Thời gian qua, cư dân tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) bất ngờ nhận được phiếu thu thập thông tin liên quan đến dự án của chủ đầu tư Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên, Công ty Bemes.

Cụ thể, phiếu khảo sát nguyện vọng của người dân mua trực tiếp căn hộ từ chủ đầu tư/mua lại căn hộ từ cá nhân khác về hướng xử lý đối với các vi phạm của chủ đầu tư. Trong đó, hai phương án chính được đưa ra gồm "trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua" và "được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà". Người dân cũng có thể điền ý kiến khác nếu có.

Các trường thông tin khác bao gồm thông tin căn hộ, giá mua căn hộ. Đối với người mua trực tiếp, có thêm câu hỏi khi mua căn hộ có được chủ đầu tư giới thiệu sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không ít cư dân không đồng tình với các phương án trên. Anh C. (mua nhà ở HH Linh Đàm từ năm 2015) phản ánh các phương án đưa ra chưa bao quát hết thực tế, bởi gia đình anh và nhiều hộ mong muốn được tiếp tục sinh sống ổn định tại khu vực này, do đã quen môi trường sống, sinh hoạt.

Tuy nhiên, anh C. có những băn khoăn về việc dự án không được cấp sổ đỏ do sai phạm. “Các con cũng đã lớn, gia đình tôi đang có nhu cầu bán và chuyển sang căn hộ 3 phòng ngủ gần khu vực này. Ngại nhất vẫn là khoản chuyển nhượng không giấy tờ, nhất là vào thời điểm đang lấy ý kiến người dân”, anh C. nói.

Đồng quan điểm, chị Phương Anh (35 tuổi, quê Ninh Bình) chia sẻ việc con cái học tập, công việc hiện tại của chị gắn chặt tại khu vực HH Linh Đàm. Gia đình chị không muốn đi nơi khác và mong muốn căn hộ được cấp sổ hồng.

Không có sổ hồng, nhưng giá căn hộ chung cư HH Linh Đàm vẫn tăng liên tục nhiều năm qua (Ảnh: Hà Phong).

Nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng giải thích rõ hơn về các phương án, đồng thời tổ chức buổi trao đổi trực tiếp, lắng nghe đầy đủ ý kiến thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Theo khảo sát, giá thời điểm mua trực tiếp từ chủ đầu tư tại HH Linh Đàm khoảng 15-17 triệu đồng/m2, hiện tại dao động khoảng 40 triệu đồng/m2 (mua bán giấy viết tay). Mức giá này gần tương đương với giá chung cư tại khu đô thị Thanh Hà.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3, vượt tới 9-14 tầng so với quy hoạch được phê duyệt. Chung cư HH Linh Đàm có khoảng 10.000 căn hộ và hơn 40.000 cư dân.

Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng do vướng sai phạm, khiến người dân bức xúc.