Sau 10 năm không có sổ đỏ, cư dân HH Linh Đàm chọn trả nhà hoặc đổi nhà mới

Người dân HH Linh Đàm nhận phiếu khảo sát, có lựa chọn trả nhà lấy lại tiền

Thời gian qua, cư dân tại chung cư HH Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, Hà Nội) bất ngờ nhận được phiếu thu thập thông tin liên quan đến dự án của chủ đầu tư Doanh nghiệp tư nhân số 1 tỉnh Điện Biên, Công ty Bemes.

Cụ thể, phiếu khảo sát nguyện vọng của người dân mua trực tiếp căn hộ từ chủ đầu tư/mua lại căn hộ từ cá nhân khác về hướng xử lý đối với các vi phạm của chủ đầu tư. Trong đó, hai phương án chính được đưa ra gồm "trả lại căn hộ để nhận lại tiền đã mua" và "được đền bù bằng một căn hộ khác có giá trị tương đương tại Khu đô thị Thanh Hà". Người dân cũng có thể điền ý kiến khác nếu có.

Nhiều cư dân hoang mang, không biết tương lai sẽ ra sao (Ảnh: Hồng Hạnh).

Các trường thông tin khác bao gồm thông tin căn hộ, giá mua căn hộ. Đối với người mua trực tiếp, có thêm câu hỏi khi mua căn hộ có được chủ đầu tư giới thiệu sẽ không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, không ít cư dân không đồng tình với các phương án trên. Nhiều người cũng đề nghị cơ quan chức năng giải thích rõ hơn về các phương án, đồng thời tổ chức buổi trao đổi trực tiếp, lắng nghe đầy đủ ý kiến thực tế trước khi đưa ra quyết định.

Theo khảo sát, giá thời điểm mua trực tiếp từ chủ đầu tư tại HH Linh Đàm khoảng 15-17 triệu đồng/m2, hiện tại dao động khoảng 40 triệu đồng/m2 (mua bán giấy viết tay). Mức giá này gần tương đương với giá chung cư tại khu đô thị Thanh Hà.

Theo kết luận thanh tra của Thanh tra TP Hà Nội, dự án tổ hợp chung cư HH Linh Đàm chỉ được phép xây dựng 27 tầng, nhưng chủ đầu tư đã xây dựng tới 36 tầng với các tòa HH4 và 41 tầng đối với các tòa HH1, HH2, HH3, vượt tới 9-14 tầng so với quy hoạch được phê duyệt. Chung cư HH Linh Đàm có khoảng 10.000 căn hộ và hơn 40.000 cư dân.

Dự án đã đi vào hoạt động từ năm 2015, tuy nhiên đến nay đã hơn 10 năm trôi qua, dự án vẫn chưa được cấp sổ hồng do vướng sai phạm, khiến người dân bức xúc.

Giầy Thượng Đình muốn dời nhà máy để xây tổ hợp gần 10.000 tỷ đồng

Theo tài liệu vừa công bố chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Công ty cổ phần Giầy Thượng Đình (mã chứng khoán: GTD) dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chuyển nhà máy sản xuất hiện tại ở 277 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội về khu công nghiệp Đồng Văn, phường Duy Hà, tỉnh Ninh Bình.

Thời gian di chuyển nhà máy dự kiến từ tháng 5 đến tháng 8. Về tổ chức thực hiện, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT phê duyệt phương án chi tiết.

Khu vực 277 Nguyễn Trãi (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đối với khu đất sau khi di chuyển nhà máy, Giầy Thượng Đình muốn xây dựng dự án nhà ở thương mại kết hợp văn phòng, thương mại, dịch vụ, trường liên cấp Khương Đình. Khu đất rộng 36.105m2 tại địa chỉ 277 Nguyễn Trãi, vốn đầu tư khoảng 9.907 tỷ đồng chưa bao gồm lãi vay, tiền sử dụng đất và thuê đất.

Về dự án, công trình căn hộ, thương mại dịch vụ dự kiến cao 25-40 tầng nổi 4-5 tầng hầm, mức đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng. Công trình văn phòng, thương mại dịch vụ cũng có chiều cao tương tự, nhưng vốn thấp hơn, với gần 1.400 tỷ đồng. Khu trường học liên cấp 1, 2 và 3 dự kiến được đầu tư 492 tỷ đồng để xây công trình cao 8-12 tầng nổi, 2-3 tầng hầm.

Để thực hiện tổ hợp dự án này, Giầy Thượng Đình sẽ trình cổ đông thông qua phương án sử dụng vốn tự có 1.981 tỷ đồng (chiếm 20%). 80% còn lại, tương ứng khoảng 7.925 tỷ đồng sẽ sử dụng nguồn vốn vay.

Hà Nội ra tối hậu thư cho 341 dự án chậm triển khai

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 396/TB-UBND về việc rà soát, xử lý dứt điểm 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất nhưng chậm triển khai trên địa bàn.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố, các nhà đầu tư phải khẩn trương lập và gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình thực hiện dự án theo đề cương quy định, hoàn thành trước ngày 30/4.

Báo cáo cần nêu rõ: tiến độ triển khai thực tế (đầu tư, xây dựng, giải phóng mặt bằng, nghĩa vụ tài chính…); tình trạng pháp lý đã thực hiện và các tồn tại; những khó khăn, vướng mắc, trong đó phân định cụ thể nguyên nhân khách quan và chủ quan; đánh giá năng lực thực hiện dự án (tài chính, khả năng huy động vốn, tổ chức triển khai…); làm rõ trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ; đồng thời đề xuất phương án xử lý và cam kết lộ trình thực hiện với các mốc thời gian cụ thể, khả thi.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về tính trung thực, chính xác của nội dung báo cáo.

Sau thời hạn 30/4, trường hợp không gửi báo cáo, gửi chậm hoặc nội dung không đáp ứng yêu cầu, không thể hiện rõ năng lực và cam kết thực hiện, thành phố sẽ xem xét áp dụng biện pháp thu hồi hoặc dừng dự án.

UBND thành phố cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường liên quan thông báo đến từng nhà đầu tư trước ngày 1/4, đồng thời theo dõi, đôn đốc việc gửi báo cáo đúng hạn và đúng yêu cầu.

Danh sách 341 dự án ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn Hà Nội được công bố kèm theo.

Hà Nội công bố 5 dự án nhà ở xã hội đủ điều kiện được vay vốn ưu đãi

UBND TP Hà Nội vừa công bố, công khai danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đủ điều kiện, tiêu chí vay vốn ưu đãi trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Hà Nội thống nhất với nội dung đề xuất của Sở Xây dựng đối với danh mục 7 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở công nhân và các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đủ điều kiện, tiêu chí vay vốn ưu đãi theo quy định và hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 411/BXD-QLN ngày 12/1.

Nhà ở xã hội thu hút sự quan tâm lớn của người dân (Ảnh: Văn Hưng).

Cụ thể, 5 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội gồm dự án nhà ở xã hội Tam Hưng (xã Tam Hưng); dự án nhà ở xã hội Bình Đà; dự án nhà ở xã hội Bích Hòa; dự án nhà ở xã hội Tây Vành đai 4; dự án nhà ở xã hội Bình Minh (đều thuộc xã Bình Minh).

Bên cạnh đó, có 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân, gồm dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an) tại khu X1, phường Phú Thượng; dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại xã Bình Minh.

Quảng Ninh lập tổ công tác đặc biệt cho đường sắt 5,6 tỷ USD của Vingroup

Ngay sau khi dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh khởi công ngày 12/4, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác triển khai dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư để giải phóng mặt bằng dự án trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng trực tiếp làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc và chỉ đạo toàn diện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, đảm bảo việc giải phóng mặt bằng thực hiện đúng quy định và tiến độ yêu cầu.

Phối cảnh dự án đường sắt cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh (Ảnh: CĐT).

Bên cạnh việc rà soát, đánh giá tình hình thực tế, Tổ công tác sẽ đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp khả thi để tháo gỡ vướng mắc, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của dự án ngay trong năm 2026.

Hiện nay, các địa phương có tuyến đường sắt đi qua đang tích cực triển khai các phần việc liên quan. Điển hình tại phường Yên Tử, chính quyền địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền chính sách bồi thường và hoàn thiện các bản đồ giải phóng mặt bằng, trích lục thửa đất.

Với tổng diện tích thu hồi gần 28ha liên quan đến 210 hộ dân, phường đã chủ động rà soát nhu cầu tái định cư và chuẩn bị hồ sơ xây dựng giá đất bồi thường.

Hàng loạt dự án nhà ở, khu đô thị lớn chờ nhà đầu tư tại TPHCM

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định công bố danh mục dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030. Trong lĩnh vực nhà ở, thành phố đưa ra nhiều dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại quy mô lớn.

Về nhà ở xã hội, nhiều dự án được kêu gọi đầu tư ở các phường, xã thuộc Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước sáp nhập.

Đầu tiên có thể kể đến Khu nhà ở xã hội Thiên Phát hơn 1,7ha tại phường Bình Cơ , hiện trạng là đất trống, quy hoạch đất ở tại đô thị. Dự án khác tại phường Đông Hưng Thuận hơn 1,1ha, phường Đông Hưng Thuận; công trình có chiều cao 12 tầng, được quy hoạch 540 căn hộ trong dự án tái định cư 38ha.

TPHCM kêu gọi đầu tư nhiều dự án, trong đó có các khu nhà ở tại Thủ Thiêm (Ảnh: Hải Long).

Tại xã Ngãi Giao trong khu tái định cư phía nam Thị xã Ngãi Giao, TPHCM cũng kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội hơn 1,1ha, hiện trạng là đất công do Nhà nước quản lý. Dự án đã được UBND huyện Châu Đức phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu tái định cư phía nam Thị trấn Ngãi Giao. Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người thu nhập thấp và các đối tượng thuộc diện hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn.

Tại phường Tam Thắng, dự án chung cư nhà ở xã hội phục vụ tái định cư được kêu gọi đầu tư có diện tích gần 2,6ha. Mật độ xây dựng gộp 60%, cao tối đa 15 tầng, đã lập quy hoạch tổng mặt bằng 1/500.

Một dự án diện tích hơn 6ha khác tại xã Long Hải, là đất sạch do Nhà nước quản lý 50%; dự kiến tiếp tục bồi thường 50% còn lại.

Bên cạnh nhà ở xã hội, danh mục cũng kêu gọi đầu tư nhiều dự án nhà ở thương mại và khu đô thị với diện tích lớn. Đáng kể như Khu đô thị Bình Mỹ gắn liền với Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 tại phường Bình Cơ, diện tích 586ha, hiện trạng là đất trồng cao su, đất hộ dân. Dự án phục vụ nhu cầu nhà ở của nhân dân và người lao động tại Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 1 sau khi hình thành và đi vào hoạt động.

Dự án khác là Khu vực phát triển số 6, phường Phú An, diện tích hơn 284ha, nhằm đầu tư xây dựng khu đô thị có công năng phục vụ hỗn hợp, đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng Xã hội với nhà ở theo quy định của pháp luật về xây dựng để xây dựng mới.

Tại TPHCM (cũ), Khu dân cư thị trấn Nhà Bè cũng được kêu gọi đầu tư với diện tích 68ha tại xã Nhà Bè. Hiện trạng là đất nông nghiệp hiện hữu chưa bồi thường; quy hoạch đất ở, công cộng, giao thông và mặt nước...

Tại khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh), TPHCM cũng có kế hoạch kêu gọi đầu tư nhiều dự án nhà ở đa chức năng tại lô đất ký hiệu số 3-5, 1-5, 1-6, 1-9, 1-10. Các khu này hầu hết đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng hoàn thành các tuyến đường và hạng mục cây xanh, chiếu sáng.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình lại lùi thời gian nhận hồ sơ

Dự án nhà ở xã hội tại ô đất NO1, Khu đô thị mới Hạ Đình (phường Thanh Liệt, Hà Nội) - một trong những dự án được quan tâm nhất thời gian qua - vừa tiếp tục điều chỉnh thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, thuê và thuê mua căn hộ.

Theo thông báo từ chủ đầu tư, thời điểm tiếp nhận hồ sơ dự kiến được lùi sang quý II. Đây là lần thứ hai dự án điều chỉnh kế hoạch. Trước đó, thời điểm nhận hồ sơ dự kiến vào quý IV/2025, sau đó được lùi sang quý I/2026.

Dự án nhà ở xã hội Hạ Đình, tại phường Thanh Liệt do liên danh Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Công ty cổ phần Xây dựng lắp máy điện nước Hà Nội - Haweicco, Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển nhà DAC thực hiện.

Dự án được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 9.300m2 (thuộc quỹ đất 20% của Khu đô thị mới Hạ Đình). Công trình này cao 25 tầng, gồm 5 tầng đế, 20 tầng căn hộ và 1 tầng hầm. Dự án nhà ở xã hội này có vị trí tiếp giáp các phường trung tâm Hà Nội, do đó được rất nhiều người quan tâm, tìm hiểu.

Tổng cộng dự án có 440 căn hộ, gồm 365 căn hộ nhà ở xã hội và 75 căn nhà ở thương mại. Trong số 365 căn nhà ở xã hội diện tích khoảng 70-76,24m2, có 255 căn để bán, 37 căn cho thuê mua và 73 căn cho thuê. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành vào quý IV/2027. Đối tượng đăng ký và thành phần hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, giá bán tạm tính các căn hộ tại dự án này là 25 triệu đồng/m2; giá cho thuê nhà ở xã hội khoảng 150.000 đồng/m2/tháng; giá thuê mua là 390.000 đồng/m2/tháng. Chủ đầu tư sẽ công bố giá chính thức sau khi được cơ quan quản lý thẩm định theo quy định.

Hà Nội đấu giá 18 lô đất ngoại thành, giá khởi điểm từ 4,2 triệu đồng/m2

Một công ty đấu giá vừa thông báo đấu giá quyền sử dụng đất ở để giao đất có thu tiền sử dụng đất tại khu Rộc Láng, thôn Thượng 2 Phùng Xá, xã Hồng Sơn, TP Hà Nội (đợt 1).

Tổng diện tích đấu giá là 3.345m2, được chia nhỏ thành 18 thửa đất có diện tích từ 156 đến 284,5m2. Giá khởi điểm gồm hai mức là 4,2 triệu đồng/m2 và 5,3 triệu đồng/m2.

Một khu đất đấu giá tại Hà Nội (Ảnh: HP).

Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá có thể tự tìm hiểu thực địa khu đất hoặc liên hệ trước với Ban quản lý Dự án đầu tư - hạ tầng xã Hồng Sơn hoặc Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt để được hẹn lịch đi xem thực địa vào các ngày 14-16/4.

Phiên đấu giá dự kiến diễn ra vào lúc 8h30 ngày 28/4 tại hội trường HĐND - UBND xã Hồng Sơn, số 113 đường Cống Hạ, thôn Hạ Sở. Hình thức đấu giá là bỏ phiếu kín trực tiếp theo phương thức trả giá lên, đảm bảo tính cạnh tranh và minh bạch.

Thời gian phát hành và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 10/4 đến 22/4 tại trụ sở Ban Quản lý dự án và Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt. Người tham gia cần hoàn tất việc nộp tiền đặt trước trong cùng thời gian theo quy định.