Cây dầu "mọc ngược" tồn tại gần 8 thế kỷ ở miền Tây với nhiều sự tích ly kỳ

Một cây dầu rái cổ thụ tại đường Sơn Thông, phường Nguyệt Hoá, tỉnh Vĩnh Long đang thu hút sự chú ý của dư luận bởi hình dáng "mọc ngược" độc đáo và bề dày lịch sử gần 800 năm. Cây được cho là "độc nhất miền Tây" này không chỉ là biểu tượng văn hóa mà còn gắn liền với nhiều câu chuyện ly kỳ, thu hút du khách thập phương đến chiêm bái.

Theo số liệu đo đạc năm 2015, cây dầu rái này có chiều cao khoảng 25m, bề ngang gốc cây khoảng 7m, thân cây to lớn đến mức cả chục người ôm mới xuể. Điều đặc biệt nhất là vỏ cây xoắn từ gốc đến các nhánh, một đặc điểm mà người dân địa phương tin rằng là do cây được trồng ngược từ thuở ban đầu.

Cây dầu rái "mọc ngược" tồn tại gần 8 thế kỷ độc nhất miền Tây

Theo lời kể của người dân địa phương, cây dầu rái này đã tồn tại từ rất lâu. Sự tích truyền miệng kể rằng, khu đất dọc đường Sơn Thông xưa kia là một khu đất cao ráo, rộng rãi. Một vị cao tăng trong chuyến hành đạo đã nhận thấy địa thế đẹp và quyết định trồng hàng trăm cây dầu tại đây. Điều kỳ lạ là vị cao tăng này đã cắm ngọn cây xuống đất thay vì trồng như bình thường. Khi được hỏi về cách trồng kỳ lạ này, vị cao tăng chỉ mỉm cười và nói đó là "huyền cơ". Sau khi trồng, vị cao tăng rời đi và không bao giờ trở lại. Trong số hàng trăm cây được trồng ngược, chỉ duy nhất một cây sống sót và phát triển thành cây dầu rái khổng lồ như ngày nay.

Không chỉ có lịch sử hình thành đặc biệt, cây dầu rái này còn là chứng nhân của nhiều sự kiện lịch sử. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, các chiến sĩ cách mạng địa phương thường treo cờ trên ngọn cây cao lớn này để phản đối thực dân xâm lược.

Bên cạnh những câu chuyện lịch sử, cây dầu rái còn gắn liền với những lời đồn về tâm linh. Vỏ cây được truyền miệng là có khả năng chữa bách bệnh, khiến nhiều du khách không ngại đường xa đến bóc vỏ cây về nấu nước uống. Tuy nhiên, người dân địa phương đã dán bảng ngăn cấm hành động này để bảo vệ cây và tránh những mê tín dị đoan không đáng có.

Ngày nay, cây dầu rái này đã trở thành một điểm đến tâm linh, nơi nhiều người đến dâng hương, chiêm bái để cầu sức khỏe và bình an.

Cạnh cây còn có miếu ông Tà, một vị thần linh được bà con Khmer tín ngưỡng, càng làm tăng thêm vẻ linh thiêng cho khu vực này.

Bộ rễ cây phủ rộng trên mặt đất, tạo thành những hình thù kỳ lạ, có chỗ giống như con rùa, càng làm tăng thêm vẻ huyền bí cho cây cổ thụ.

Theo thời gian, cây dầu rái cũng trải qua quá trình thoái hóa tự nhiên, một số nhánh già đi sẽ gãy rụng và được bà con địa phương thu dọn.

Ông Lâm Văn Hiếu, người bán vé số trước cây dầu rái, chia sẻ rằng bà con địa phương rất trân quý cây này, thậm chí có người xem đây là "cây thần" vì những sự tích trong quá khứ. Hằng ngày, ông Hiếu đều quét dọn sạch sẽ khu vực xung quanh gốc cây và miếu ông Tà để du khách đến tham quan, cúng bái.

Mặc dù cây dầu rái này có hình dáng khác thường và tuổi đời lâu năm là sự thật, nhưng các nhà chức trách khuyến cáo người dân nên coi đây là một biểu tượng văn hóa, không nên gắn với các hiện tượng mê tín dị đoan.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Quốc Phương, Bí thư phường Nguyệt Hoá, cho biết cây dầu này đã tồn tại rất lâu và thuộc sở hữu của một người dân địa phương. "Ngành chức năng cũng từng vận động chủ hộ đưa cây dầu này bảo tồn, quản lý như cây di sản nhưng họ không đồng ý", ông Phương nói thêm.