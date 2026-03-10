Cuộc sống hiện tại của cô gái mệnh danh đẹp nhất thế giới giờ ra sao?

Thylane Léna-Rose Loubry Blondeau, 25 tuổi, là con gái của cựu cầu thủ bóng đá người Pháp Patrick Blondeau và nhà thiết kế thời trang Véronika Loubry.

Cô gái người Pháp bắt đầu trình diễn thời trang cho các nhà mốt nổi tiếng thế giới từ năm lên 4 tuổi. Năm lên 6 tuổi, cô đã được truyền thông đặt cho danh xưng "cô gái đẹp nhất thế giới".

Vẻ đẹp trong sáng của Thylane khi còn nhỏ với đôi môi cong tự nhiên (Ảnh: Thylane Blondeau).

Tại sao Thylane từng được đánh giá cao về nhan sắc khi mới ở tuổi lên 6? Về vấn đề này, bác sĩ thẩm mỹ người Anh Michael Prager đánh giá, điều này nằm ở tỷ lệ trên gương mặt. Thylane nổi bật về nhan sắc khi còn nhỏ là bởi cô bé trông không giống một cô bé 6 tuổi thông thường.

Thay vào đó, ở độ tuổi lên 6, gương mặt Thylane có những tỷ lệ giống như một gương mặt đẹp của người lớn với cằm thon, môi cong tự nhiên và đôi mắt xanh to tròn. Điều này ngay lập tức khiến cô bé này có vẻ đẹp hút hồn.

Khi lớn lên và bước vào tuổi trưởng thành, gương mặt của cô vẫn gần với tỷ lệ vàng mang nhiều nét gợi cảm, cá tính. Hiện cô làm việc với một công ty người mẫu đồng thời là nhà sáng lập kiêm giám đốc sáng tạo của một thương hiệu tóc của riêng mình.

Gương mặt khi lớn lên của cô gái người Pháp với tỷ lệ vàng (Ảnh: Elle).

Đời tư của Thylane cũng là câu chuyện được công chúng đặc biệt quan tâm. Mới đây, cô đã chia sẻ khoảnh khắc hạnh phúc của đời mình khi được bạn trai - nam diễn viên người Pháp Benjamin Attal cầu hôn.

Trong loạt ảnh chụp từ chuyến du lịch lãng mạn ở Hy Lạp, cô gái người Pháp chia sẻ hình ảnh bên chiếc nhẫn cầu hôn cỡ lớn cùng nụ cười rạng rỡ. Cô cho biết đã đồng ý lời cầu hôn và mong ước có thể ở bên người mình yêu mãi mãi.

Khu vực tổ chức màn cầu hôn là một địa điểm lãng mạn nhìn ra mặt nước. Chiếc bàn nơi Benjamin ngỏ lời với bạn gái được phủ đầy cánh hoa hồng. Thú cưng của cặp đôi cũng xuất hiện trong loạt khoảnh khắc đáng nhớ này.

Được biết, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2022. Tuy nhiên không có nhiều thông tin về chuyện tình của họ trước truyền thông. Trước khi đến với Benjamin, Thylane từng hẹn hò với một nam DJ người Pháp có tên Milane Meritte.

Thylane chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn trong chuyến du lịch lãng mạn ở Hy Lạp (Ảnh: News).

Việc công bố chuyện tình cảm của Thylane cũng nhận được nhiều lời chúc phúc từ những người nổi tiếng và người hâm mộ đông đảo trên thế giới.

Không chỉ được người hâm mộ quan tâm tới cuộc sống riêng tư, mọi thay đổi trên gương mặt của Thylane cũng là chủ đề được nhiều người bình luận. Tháng 8/2025, cô từng lên tiếng đính chính trên trang cá nhân trước nghi ngờ đã can thiệp vào đôi môi sau lần xuất hiện tại một buổi biểu diễn ở Tuần lễ Thời trang Paris (Pháp).

Chiếc nhẫn cầu hôn trên tay cô có giá khoảng 34.000 bảng Anh tương đương 1,2 tỷ đồng (Ảnh: Thylane).

Theo đó, cô khẳng định bản thân chưa hề can thiệp dao kéo vào môi hay các bộ phận trên gương mặt. Cô khuyến khích mọi người có thể so sánh hình ảnh hiện tại và quá khứ để đưa ra nhận định chính xác.

"Tôi chưa từng làm phẫu thuật thẩm mỹ. Việc trang điểm hay dùng chì kẻ môi không có nghĩa là tôi đã chỉnh sửa môi hay gương mặt. Chúng ta nên dừng lại những đồn đoán", cô nói.