Cuộc cách mạng sống sạch - khỏe đến từ công nghệ UVNano™

Dân trí Biến ngôi nhà thành một môi trường sống khỏe mạnh bền vững, nơi các thiết bị công nghệ đóng vai trò cải thiện sức khỏe được kết nối nhất quán không còn là điều khó khăn.

Mối quan tâm của người dùng đối với vấn đề cải thiện chất lượng môi trường sống, nâng cao sức khỏe được hình thành từ rất lâu. Thêm vào đó, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chính là cú hích thúc đẩy mọi người tìm cho gia đình mình những giải pháp mang lại hiệu quả vượt trội hơn so với những thiết bị từng sở hữu. Và giai đoạn giãn cách xã hội hiện tại được xem là bước chuẩn bị để thiết lập nên một lối sống mới khỏe mạnh hơn.

Chị Hoàng Linh (TPHCM) chia sẻ: "Theo tôi nghĩ, cải thiện môi trường sống bên trong nhà mình là điều cần thiết, đặc biệt là đối với cư dân thành thị. Tôi cũng nghĩ rằng bảo vệ sức khỏe bao gồm nhiều khía cạnh, không chỉ đơn thuần là trồng thêm cây xanh, lau dọn nhà cửa, hay bổ sung vitamin cho cơ thể… Các thiết bị công nghệ lọc không khí và các sản phẩm có công nghệ khử khuẩn được nhà tôi quan tâm và sử dụng để an tâm hơn."

Chăm sóc sức khỏe bản thân cần được chú trọng cải thiện một cách toàn diện: thông qua thực phẩm, nguyên liệu tươi sạch, qua nguồn nước tinh khiết cung cấp cho cơ thể, không khí trong lành hít thở mỗi ngày .v.v.. và thậm chí là cách bảo quản và sử dụng an toàn các thiết bị giải trí. Nhằm cung cấp những giải pháp cụ thể, LG - hãng thiết bị gia dụng hàng đầu thế giới đã cho ra mắt loạt sản phẩm ứng dụng công nghệ UVNano™ độc quyền, hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cụ thể UVNano™ tạo nên cuộc cách mạng sống khỏe dành cho người dùng hiện đại như thế nào? Đối với sản phẩm lọc không khí, LG cho ra đời LG PuriCare 360⁰ Safeplus lọc khí, ngăn chặn đến 99,95% các chất độc hại như bụi mịn, virus, vi khuẩn và các chất gây dị ứng thông thường có thể xâm nhập vào hệ hô hấp. Không chỉ đối với thiết bị chuyên dụng, LG đồng thời mang lại nhiều sự lựa chọn cho người dùng với loạt máy điều hòa tích hợp tính năng lọc khí, đáng chú ý là LG DUALCOOL với công nghệ UVNano™ diệt khuẩn và công nghệ lọc khí Plasmaster Ionizer hiệu quả. Không chỉ làm mát siêu tốc, sản phẩm giúp làm sạch không khí ngay từ quạt gió dàn lạnh với các tia UV năng lượng cao, đảm bảo luồng khí được làm sạch ngay từ bên trong trước khi thổi ra không gian bên ngoài.

Công nghệ UVNano™ của LG mang đến định nghĩa mới trong việc loại bỏ vi khuẩn tối ưu hơn cho sản phẩm gia dụng.

Trong trường hợp cần phải ra ngoài để tập thể dục hoặc mua sắm các đồ dùng thiết yếu, LG cung cấp cho người dùng chiếc khẩu trang công nghệ LG PuriCare tích hợp hai màng lọc HEPA H13 ngăn chặn 99,95% bụi bẩn, vi-rút, vi khuẩn và các chất gây dị ứng. Đặc biệt, chiếc khẩu trang này còn được đánh giá là khá đa năng khi hộp đựng ngoài việc dùng để sạc khẩu trang còn có khả năng khử khuẩn, tiêu diệt vi trùng có hại đến 99,99% chỉ trong vòng 30 phút. Hộp đựng khử khuẩn của PuriCare còn có thể được tận dụng để làm sạch cả những vật dụng cá nhân như chìa khóa, mắt kính, điện thoại .v.v..

Công nghệ UVNano™ khử khuẩn bên trong hộp đựng khẩu trang tạo sự thuận tiện và an tâm hơn cho người dùng so với việc sử dụng các loại khẩu trang thông thường.

Trong giai đoạn giãn cách hiện nay, nhu cầu dự trữ nguyên liệu dùng trong thời gian dài ngày càng tăng. Do vậy, một chiếc tủ lạnh công nghệ cao được xem là trợ thủ đắc lực đối với người dùng hiện đại. Với công nghệ lọc kháng khuẩn HygieneFresh+™ mới đột phá của tủ lạnh LG French Door Instaview, thế giới thịt cá, rau củ quả và trái cây… luôn được giữ ở trạng thái tươi ngon, bảo toàn dưỡng chất thiết yếu. Bộ lọc HygieneFresh+™ gồm 5 lớp (lớp lọc bụi, lớp lọc vi khuẩn, lớp lọc virus, lớp than hoạt tính khử mùi và bộ phát tia UV), giúp loại trừ các loại vi khuẩn thường xuyên ẩn náu trong thực phẩm hiệu quả đến 99,99%. Ngoài ra, công nghệ UVNano™ tối tân của tủ lạnh còn có khả năng lọc nước uống đạt đến độ tinh khiết cao hơn, an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Giãn cách không thể đặt lên vai bạn một chút áp lực nào nếu đã sẵn có một chiếc tủ lạnh dự trữ thực phẩm tươi ngon.

Bên cạnh các sản phẩm gia dụng thiết yếu, LG cũng đồng thời tích hợp công nghệ UVNano™ lên thiết bị giải trí của hãng. Điển hình, LG Tone Free FN7 ngoài chất lượng âm thanh và khả năng chống ồn vượt trội có được bởi công nghệ Meridian, hộp sạc khử khuẩn đi kèm hoạt động bằng đèn UV có khả năng loại bỏ đến 99,99% các tác nhân gây hại sau quá trình sử dụng, giúp tăng thêm sức hút của LG Tone Free trong thế hệ tai nghe không dây hiện nay.

Một thiết bị nhỏ như tai nghe cũng được tích hợp công nghệ diệt khuẩn hàng đầu UVNano™.

Là công nghệ được đánh giá cao về hiệu quả diệt khuẩn/vi-rút, UVNano™ hiện đang được LG nghiên cứu và ứng dụng thông qua robot tự động LG CLOi để mang lại hiệu quả khử trùng cho các không gian công cộng rộng lớn như trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học, công ty .v.v.. Là giải pháp sáng tạo đột phá, công nghệ UVNano™ độc quyền của LG được tích hợp trên tất cả các thiết bị dành cho cá nhân và cộng đồng, hứa hẹn sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống ở giai đoạn hiện tại và tương lai.

Trường Thịnh