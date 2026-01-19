Công an đánh số, rao tìm chủ cho 6 "chó cưng" bị nhóm trộm bắt

Những ngày qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội để tìm chủ cho 6 con chó may mắn sống sót sau khi bị một nhóm đối tượng trộm cắp, chuẩn bị đưa đi tiêu thụ.

Trong thông báo, lực lượng chức năng nêu rõ đặc điểm nhận dạng của từng con chó, như chó đực lông màu vàng, nặng 11,5kg; chó cái lông vàng - trắng, nặng 11,5kg…

Công an tỉnh Hà Tĩnh đăng tải thông tin tìm chủ cho những con chó bị trộm cắp (Ảnh: Công an cung cấp).

Kèm theo đó là hình ảnh chi tiết được đăng tải dưới phần bình luận, nhằm giúp người dân thuận tiện đối chiếu, nhận dạng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị chủ sở hữu của những con chó có đặc điểm nêu trên sớm liên hệ với đơn vị để phối hợp xác minh và nhận lại tài sản.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng với nhiều lượt yêu thích, chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm các đối tượng chuyên trộm cắp vật nuôi, gây bức xúc trong nhân dân.

Cơ quan chức năng đánh số thứ tự và chụp hình từng con vật để đăng tải lên mạng xã hội tìm chủ nhân (Ảnh: Công an cung cấp).

"Tôi nhìn thấy trong số này có con rất giống chó nhà tôi mới bị mất tuần trước. Gia đình nuôi để giữ nhà, giờ không biết thất lạc nơi đâu. Nhóm trộm chó này cần bị xử lý thật nghiêm, không lao động mà chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt tài sản của người khác", tài khoản H.G. chia sẻ.

Trong khi đó, tài khoản T.B. bày tỏ: "Ước gì cũng có phép màu với bé mèo của mình. Mèo mới sinh được mấy ngày mà chúng cũng không tha, khổ cả mẹ lẫn con".

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cho biết đã bắt giữ nhóm đối tượng trộm chó gồm Trần Xuân Phú (SN 1974), Nguyễn Thế Hiệp (SN 1984) và Võ Nam Phương (SN 1987), đều trú tại Hà Tĩnh.

Nhóm trộm chó bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng hoạt động theo đường dây khép kín, có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, manh động và liều lĩnh.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 6 con chó với tổng trọng lượng 78,5kg, cùng 2 xe máy và nhiều công cụ, phương tiện phạm tội nguy hiểm như súng bắn điện tự chế, 2 con dao, bình xịt hơi cay và các vật dụng liên quan.