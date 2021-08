Công an, bộ đội "đi từng ngõ, gõ từng nhà"… hỗ trợ gia đình khó khăn

Dân trí Lực lượng vũ trang An Giang đã và đang phối hợp các ban ngành đoàn thể "đi từng ngõ", hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình khó khăn vì dịch Covid-19.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 để bảo vệ hơn 100km đường biên giới suốt thời gian qua lực lượng công an, quân đội... phải ngày đêm bám địa bàn để "canh" Covid.

Không những Covid mà lực lượng vũ trang của An Giang còn phối hợp các ban ngành đoàn thể vận động mạnh thường quân cùng chung tay, góp sức tặng hàng nghìn suất quà đến người dân gặp khó khăn.

Lực lượng vũ trang An Giang làm tốt công tác phòng, chống dịch ở tuyến biên giới (Ảnh: Minh Anh).

Biết được hoàn cảnh chị Nguyễn Thị Kim Vàng (ngụ ấp Vĩnh Khánh 1, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc), chị Vàng có con nhỏ và mẹ già 70 tuổi bị tai biến, hàng ngày chị đi móc ngó sen mướn để lấy tiền nuôi con và chữa bệnh cho mẹ, nhưng thời gian gần đây do dịch chị Vàng rơi vào khốn khó.

Nắm được thông tin, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp gửi tặng số tiền 2 triệu đồng giúp cho chị Vàng xoay sở trong thời gian dịch bệnh.

Chị Vàng chia sẻ: "Tôi quá bất ngờ khi nhận được món quà của chú Nơi gửi tặng, gia đình tôi khó khăn quá, mà nhận được số tiền này tôi mừng lắm".

Chị Nguyễn Thị Kim Vàng nhận được món quà bất ngờ của Giám đốc Công an tỉnh An Giang và nhu yếu phẩm của chính quyền địa phương (Ảnh: Phạm Giang)

Đặc biệt, ngày 6/8, Đồn Biên phòng Nhơn Hội (BĐBP tỉnh An Giang) phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Nhơn Hội (huyện An Phú) tổ chức "Chuyến xe không đồng, chia sẻ yêu thương" trên địa bàn xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

"Chuyến xe không đồng" đã đi đến từng hộ gia đình chính sách, hộ nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã trao tặng 200 phần quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Nhơn Hội, mỗi phần quà 20 kg gạo, tổng trị giá 50 triệu đồng (trong đó, Đồn Biên phòng Nhơn Hội tặng 100 phần, trị giá 25 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ tăng gia sản xuất của đơn vị).

Tuy giá trị mỗi phần quà không lớn về vật chất nhưng phần nào chia sẻ, giảm bớt áp lực cuộc sống của người dân khu vực biên giới trong thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

"Chuyến xe 0 đồng" do Đồn Biên phòng Nhơn Hội phối hợp với UBND xã Nhơn Hội tổ chức đã đi đến tận nhà người dân để trao nhu yếu phẩm thiết yếu (Ảnh: Thái Bình).

Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, cho biết: Trong quá trình trực tiếp chỉ đạo công an cơ sở "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người" để truy vết, khoanh vùng, dập dịch, ông cũng lưu ý cán bộ, chiến sĩ cần sớm phát hiện những trường hợp có hoàn cảnh thật sự quá khó khăn trong đợt dịch để kịp thời đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ để người dân không ai bị thiếu ăn vì dịch bệnh.

Theo ông Nơi, An Giang hiện vẫn đang trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh, nhưng với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị địa phương, sự quyết tâm của tập thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, đặc biệt là sự đồng hành, chung tay, giúp sức của người dân chắc chắn sẽ kết nối thành một sức mạnh to lớn, đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.

Những hình ảnh lực lượng vũ trang An Giang "đi từng ngõ, gõ từng nhà"... tìm và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng quà tượng trưng để tặng cho nhân dân khu vực phong tỏa phường Mỹ Thời, TP. Long Xuyên (Ảnh: Tiến Tầm)

Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng quà cho nhân dân ở xã Bình Chánh, huyện Châu Phú (Ảnh: Tiến Tầm).

Đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng quà cho nhân dân ở thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (Ảnh: Tiến Tầm).

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng quà cho nhân dân khu vực phong tỏa phường Mỹ Thới và Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên (Ảnh: Tiến Tầm).

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao tặng quà cho tượng trưng để tặng nhân dân ở xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành (Ảnh: Tiến Tầm).

1000 phần quà được Công an An Giang gửi tặng bà con trong các khu cách ly trên địa bàn thành phố Cần Thơ (Ảnh: Phạm Giang).

Cán bộ chiến sỹ trực tiếp hỗ trợ nông dân Chợ Mới thu mua nông sản gửi tặng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh bị ảnh hưởng dịch bệnh (Ảnh: Phạm Giang).

Nguyễn Hành - Thái Bình