Trung Quốc: Bé gái bị bỏ ở toilet gặp bố mẹ sau 28 năm, sự thật gây phẫn nộ

Bé gái bị bỏ rơi chỉ 2 ngày sau khi chào đời

Tháng 11/1998, khi Hong Yangli mới được 2 ngày tuổi, cô đã bị bỏ rơi tại một nhà vệ sinh công cộng ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc). May mắn, cô bé được người dân phát hiện và báo cảnh sát. Sau đó, Yangli được đưa vào trại trẻ mồ côi, trước khi được một gia đình người Hà Lan nhận nuôi và đưa sang châu Âu sinh sống.

Nhiều năm sau, mong muốn tìm lại cội nguồn khiến Yangli bắt đầu hành trình tìm kiếm cha mẹ ruột. Cuối năm 2024, cô nhờ một tổ chức cộng đồng hỗ trợ truy tìm thông tin. Đến tháng 7/2025, kết quả xét nghiệm ADN xác nhận cô có quan hệ huyết thống với một gia đình tại tỉnh Giang Tây.

Yangli trở về Trung Quốc, tìm lại gia đình ruột của mình sau 28 năm xa cách (Ảnh: HK01).

Khi câu chuyện được công bố, mẹ ruột của Yangli cho biết thời điểm đó gia đình đã có một trai và một gái. Tuy nhiên, bố chồng bà mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Khi biết con dâu tiếp tục sinh bé gái, ông đã lén bế cháu đi và vứt bỏ.

“Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Vì uất ức, tôi không nói chuyện với bố chồng suốt 16 năm, cho đến khi ông qua đời”, bà Yang kể.

Trong khi đó, ông Xu - cha ruột của Yangli - cho biết bản thân rất ân hận, nhưng vì phận làm con nên không dám trách móc người lớn trong gia đình. Để bù đắp cho con gái sau nhiều năm xa cách, gia đình tổ chức tiệc đoàn tụ và chuẩn bị một chiếc vòng tay vàng làm quà tặng.

Ban đầu, nhiều người mô tả đây là cuộc đoàn tụ đầy xúc động sau gần 3 thập kỷ xa cách. Tuy nhiên, khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc gặp lại được lan truyền trên mạng, không ít người xem cho rằng bầu không khí có phần gượng gạo.

Trong video, thay vì dành cho con gái những cái ôm đầy tình cảm như nhiều người mong đợi, người mẹ khá cứng nhắc. Gương mặt bà tỏ ra xúc động nhưng gần như không thấy nước mắt.

Người cha cũng thu hút sự chú ý khi run tay trao chiếc vòng vàng mới tinh cho con gái, đồng thời liên tục tránh ánh nhìn trực diện, dường như không dám nhìn thẳng vào Yangli trong khoảnh khắc đoàn tụ.

Lời giải thích của người cha gây tranh cãi

Sau khi câu chuyện được truyền thông đăng tải, những chia sẻ của người cha nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi. Ông nhiều lần khẳng định việc vứt bỏ đứa trẻ là quyết định của ông nội, còn bản thân không hề hay biết.

Lời giải thích này vấp phải nhiều phản ứng từ dư luận. Nhiều người cho rằng cha mẹ mới là người giám hộ hợp pháp đầu tiên của đứa trẻ, vì vậy việc một em bé mới sinh 2 ngày tuổi biến mất mà người cha nói không biết là điều khó chấp nhận.

Một số ý kiến cho rằng dù ai là người trực tiếp thực hiện hành vi bỏ rơi, cha mẹ vẫn phải chịu trách nhiệm. Việc đổ lỗi cho người khác, đặc biệt là một người đã qua đời, không thể trở thành lý do để né tránh trách nhiệm của mình.

Cha mẹ ruột của Yangli bị chỉ trích vì thái độ vô trách nhiệm với con gái (Ảnh: HK01).

Sự phẫn nộ của dư luận càng tăng lên khi xuất hiện thông tin cho thấy trong suốt 1 năm sau khi đứa trẻ bị bỏ rơi, cha mẹ ruột không hề báo cảnh sát hay tích cực tìm kiếm.

Sau khi được phát hiện, Yangli được đưa đến trại phúc lợi và sống tại đây suốt 1 năm trước khi được nhận nuôi. Trong khoảng thời gian đó, cha mẹ ruột không để lại thông tin tìm kiếm nào, cũng không báo với cơ quan chức năng về việc con mất tích. Sự im lặng này khiến nhiều người nghi ngờ rằng gia đình thực chất đã ngầm chấp nhận việc bỏ rơi đứa trẻ.

Bên cạnh đó, câu chuyện cũng khiến dư luận chú ý đến thái độ khác biệt giữa cha và mẹ của Yangli. Sau khi con gái bị bỏ rơi, người mẹ đã không nói chuyện với bố chồng suốt 16 năm vì không thể tha thứ cho hành động năm xưa.

Một số ý kiến cho rằng sự im lặng kéo dài ấy cho thấy nỗi day dứt của người mẹ, trong khi người cha lại bị cho là luôn đứng về phía bố mình và chưa từng thực sự bảo vệ con gái.

Dù sau 28 năm, Yangli cuối cùng đã tìm được gia đình ruột thịt, nhiều người cho rằng khoảng trống tình cảm kéo dài suốt hàng chục năm ấy có lẽ sẽ rất khó để bù đắp hoàn toàn.