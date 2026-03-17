Con trai dùng máy bay ở Trung Quốc đưa mẹ về nhà gây xôn xao cả làng quê

Mới đây, khi người mẹ nói muốn về quê ở thị trấn Tiêu Khê cách trung tâm thành phố Quảng An, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) khoảng 50km, anh Long quyết định lấy trực thăng cá nhân làm phương tiện di chuyển.

Đoạn video chia sẻ cảnh người đàn ông tự lái trực thăng cá nhân đưa mẹ về quê được anh chia sẻ lên trang cá nhân, thu hút hàng triệu lượt xem. Sau đó, chiếc trực thăng hạ cánh xuống cánh đồng ruộng nứt nẻ của gia đình, trước sự trầm trồ của hàng chục người dân sống xung quanh.

Chiếc trực thăng hạ cánh xuống cánh đồng khô nứt nẻ (Ảnh: News).

Anh Long cho biết, chiếc trực thăng là tài sản chung của anh và một bên đối tác. Tổng chi phí mua máy bay cùng việc lấy giấy phép khoảng 7 triệu tệ (hơn 26 tỷ đồng). Anh đã thi lấy giấy phép lái máy bay từ năm 2025 và thường để phương tiện này ở nhà chứa riêng.

Chiếc trực thăng có thể chở tối đa 4 người bao gồm cả người lái. Trước mỗi chuyến bay, phi công phải xin giấy phép không phận với chính quyền địa phương và chỉ được cất cánh sau khi phê duyệt. Phi công cũng phải có giấy phép bay hợp lệ.

Máy bay có tầm bay tối đa lên tới vài trăm cây số. Tuy nhiên người đàn ông chủ yếu bay trong khu vực địa phương và chưa từng rời khỏi địa phận của thành phố Quảng An.

Con trai dùng máy bay ở Trung Quốc đưa mẹ về quê gây xôn xao cả làng quê (Nguồn video: Douyin).

Trong chuyến bay đưa mẹ từ trung tâm thành phố Quảng An về quê tại thị trấn Tiêu Khê, quãng đường chỉ vài chục cây số nhưng chỉ mất hơn 10 phút. Cùng một quãng đường như vậy, nếu di chuyển bằng ô tô phải mất hơn một tiếng.

"Do mẹ tôi bất ngờ muốn về quê trong khi ô tô lại cho bạn mượn, nên tôi lái máy bay đưa bà đi. Trước chuyến bay, tôi phải gấp rút thực hiện thủ tục xin cấp phép với cơ quan chức năng. Phong cảnh khi nhìn từ trên cao hoàn toàn khác biệt", anh nói.

Các chuyến bay của anh chủ yếu là những quãng ngắn với độ cao từ 200m đến 300m. Việc xin cấp phép không phận thường phải thực hiện trước một ngày và không được bay vào khu vực cấm hay nơi đông dân cư.

Theo anh, mức độ rủi ro trong điều kiện bay bình thường tương đối thấp, chủ yếu tập trung ở giai đoạn cất cánh và hạ cánh. Trong chuyến bay lần này, anh chọn hạ cánh xuống cánh đồng của gia đình vì khu vực này rộng rãi, thuận tiện.

Nhiều người trong làng thấy hiếu kỳ nên đã tới hiện trường để ngắm trực thăng (Ảnh: News).

Sau khi máy bay hạ cánh, hàng chục người dân đang làm việc xung quanh cũng bỏ dở công việc, chạy tới để chiêm ngưỡng. Thấy mọi người tò mò, anh cũng mời một số cụ ông, cụ bà trong làng lên khoang và bay lượn vài vòng trên bầu trời quê hương để trải nghiệm. Sau đó, anh bay về thành phố Quảng An để tiếp tục công việc.

Về chi phí cho lần bay này, người đàn ông tiết lộ hết khoảng 8.000 tệ (gần 28 triệu đồng) tiền nhiên liệu và phí vận hành. Được biết, mẫu trực thăng anh sử dụng là Robinson R44 - một trong những dòng trực thăng dân dụng hạng nhẹ phổ biến.

Nhờ kích thước nhỏ gọn, loại trực thăng này có thể cất và hạ cánh ở nơi có diện tích hẹp hay địa hình không bằng phẳng. Đây không phải là lần đầu anh trực tiếp lái trực thăng về quê. Trước đó, anh từng dùng phương tiện này tới quê nhà của đối tác.

Câu chuyện người đàn ông lái máy bay đưa mẹ về quê hiện thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc với nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, không ít người cho rằng, hành động này thể hiện sự khoe khoang.

Về phần mình, anh Long cho biết bản thân làm kinh doanh nên không quan tâm tới những lời đồn thổi.

"Tôi sẽ làm những gì thấy thuận tiện nhất cho gia đình và công việc", anh nói.

Người đàn ông lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết (Ảnh: QQ).

Trước đó vào tháng 1, một người đàn ông ở tỉnh Hồ Nam cũng gây xôn xao khi lái trực thăng đưa vợ và con trai về quê đón Tết Dương lịch. Đó là chiếc trực thăng Robinson R44 được người đàn ông mua vào năm 2023 với giá hơn 5 triệu tệ (gần 20 tỷ đồng). Trước đó, anh từng là phi công trong quân đội.

Hiện anh đã ra ngoài và làm công việc kinh doanh riêng. Chia sẻ về chuyến đi này, người đàn ông cho biết, với quãng đường hơn 80km, di chuyển bằng trực thăng hết khoảng 15 phút.